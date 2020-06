INSPEKSHON-INVESTIGASHON DI E MANERA KU TA ATENDÉ KU TRAFIKASHON I KONTRABANDA DI HENDE / INSPECTIE-ONDERZOEK AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

INSPEKSHON-INVESTIGASHON DI E MANERA KU TA ATENDÉ KU TRAFIKASHON I KONTRABANDA DI HENDE

WILLEMSTAD

Na 2019, Raad voor de Rechtshandhaving (di awor padilanti, Konseho) a kondusí un investigashon riba tereno di trafikashon i kontrabanda di hende pa por sa te na ki grado e tema aki ta regulá den Reino i te na ki grado e ta kontribuyendo na prevenshon i kombatimentu di e fenómenonan akí.

E investigashon di Konseho a mustra ku, pa por kombatí trafikashon di hende efektivamente, tin ku tuma sierto medida riba kuater tereno spesífiko: “Persekushon, Protekshon, Prevenshon i Partnership (e asina yamá “4 P”). Riba tereno di Persekushon, e medidanan ta enserá ku e tipo di akshonnan ku ta hiba na eksplotashon di hende mester keda inkorporá den e leinan di pais. Den kuadro di Prevenshon, mester hasi investigashon pa di e manera ei rekolektá informashon, hasi kampaña di informashon, organisá programa, formulá un maneho i hasi akshon di kontrol. Den kuadro di Protekshon, pa por brinda un mihó nivel di protekshon na e (posibel) víktimanan di trafikashon di hende, ta nesesario pa e funshonarionan enbolbí ta disponé di e konosementu i ekspertisio nesesario riba tereno di trafikashon di hende. Tambe, mester ofresé e víktimanan atenshon médiko, duna nan un pèrmit temporal di estadia i ofresé nan alohamentu. Den kuadro di Partnership (kolaborashon), a disidí ku Bureau voor Slachtofferhulp (di e diferente paisnan), e koordinadónan i e ekspertonan di e diferente paisnan mester bini huntu pa konsulta. Tambe, mester studia e posibilidat di interkambiá informashon, apuntá persona di kontakto di e respektivo paisnan pa traha huntu den kuadro di twinning i traha lista di kontakto. Ademas, mester tin kolaborashon ku organisashon no gubernamental.

Reino ta afiliá na diferente kombenio riba tereno di trafikashon i kontrabanda di hende. Aunke no ta tur e kombenionan ei ta konta pa Kòrsou, ta asina sí ku Hulanda, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten a firma Memorandum di Entendimentu a base di nan, ku palabrashon enkuanto kon pa atendé ku trafikashon i kontrabanda di hende.

Na Kòrsou, trafikashon di hende ta penalisá bou di e título ´Delito kontra libertat personal´ i kontrabanda di hende ta penalisá bou di ´Delito kontra outoridat públiko´ di Kódigo Penal di Kòrsou. Ministerio Públiko a fiha un ´Richtlijn strafvordering mensensmokkel en mensenhandel´ (Instrukshon pa prosesamentu penal den kuadro di trafikashon i kontrabanda di hende). Organisashon di Atmishon a formulá un dokumento di maneho tokante dunamentu di pèrmit temporal di estadia na esnan ku a bira víktima, a sirbi komo testigu òf a hasi denunsia di trafikashon i kontrabanda di hende. Ademas, gobièrnu a traha un lista di palabrashon pa kubri gastu di alohamentu di e víktimanan i a firma un protokòl di kolaborashon ku sektor empresarial.

A pone un fiskal (Officier van Justitie, di awor padilanti: OvJ), komo spesialista ku konosementu profundo di e tema, na enkargo di e portafolio di trafikashon di hende i un otro OvJ na enkargo di e portafolio di kontrabanda di hende. Kuerpo Polisial Kòrsou tin un tim spesial enkargá ku investigashon di trafikashon i kontrabanda di hende i tin diferente struktura via kua ta rekolektá, refiná i komuniká informashon. Ministerio Públiko i Kuerpo Polisial Kòrsou tin intenshon di efektuá diferente investigashon i kontrol riba base anual relashoná ku trafikashon i kontrabanda di hende.

A nombra un koordinadó na Ministerio di Hustisia. E koordinadó akí ta kordina i trese e stakeholders huntu. E koordinadónan di e diferente paisnan di parti karibense di Reino ta den kontakto ku otro via videoconference.

Stichting Slachtofferhulp Curaçao ta duna akohida na e víktimanan di trafikashon i kontrabanda di hende. E fundashon akí ta kolaborá ku 22 diferente organisashon no gubernamental. Pa garantisá siguridat di e víktimanan di trafikashon di hende, por regla akohida pa nan na un di e paisnan di e parti karibense di Reino.

Pa intensifiká kontrol di frontera, e agentenan di vigilansia di frontera di Kuerpo Polisial Kòrsou a sigui un kurso di, entre otro, kon pa señalá posibel kaso di kontrabanda di hende. Ademas, tabatin representante di diferente organisashon di ehekushon ku a sigui un kurso tokante, entre otro, señalamentu di posibel kaso di trafikashon di hende. Pa por mehorá e nivel di señalamentu, Kòrsou tin intenshon di introdusí un registro temátiko. Tambe, a firma un protokòl nobo pa regla intervenshon di Koninklijke Marechaussee pa kontrol di frontera.

Den kuadro di Prevenshon, a hiba e kampañanan “Trago nò, smak amargo” i “Un sueño traicionero”, a pone informashon riba internèt (Facebook) i a firma un protokòl di kolaborashon ku sektor empresarial na Kòrsou pa prevenshon di trafikashon di hende.

E opstákulo prinsipal den atendementu di trafikashon i kontrabanda di hende ta falta di presupuesto. Konseho ta konstatá ku no tin un sentro di akohida spesífiko pa víktima di trafikashon di hende. Bureau Slachtofferhulp di Kòrsou i esun di Hulanda Karibense no ta konsultá ku otro i e ekspertonan di e paisnan akí no ta bini huntu. Apesar ku a hasi palabrashon al respekto den e Memorandumnan di Entendimentu, no a studia e posibilidat di interkambiá informashon entre e paisnan akí. Tin poko interkambio di informashon ta tuma lugá, apesar ku, presisamente ku e meta ei na mente, a apuntá persona di kontakto di e respektivo paisnan pa traha huntu den kuadro di twinning i a produsí un lista di kontakto. Debí na falta di personal serka Kuerpo Polisial, no ta tur ora Ministerio Públiko i Kuerpo Polisial Kòrsou ta logra kumpli ku nan intenshon di hasi sierto investigashon i kontrol riba un base anual.

Konseho su konklushon ta ku e instansiannan en kuestion ta hasiendo esfuerso pa atendé trafikashon di hende konforme e normanan fihá, pero Konseho ta di opinion tambe ku, riba algun punto, tin espasio pa mehorá e manera ku ta atendé ku trafikashon i kontrabanda di hende.

E rapòrt integral di e inspekshon aki ta disponibel riba: www.raadrechtshandhaving.com

INSPECTIE-ONDERZOEK AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

WILLEMSTAD

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar mensenhandel en mensensmokkel om na te gaan in hoeverre binnen het Koninkrijk vorm hieraan is gegeven en in hoeverre deze bijdraagt aan de voorkoming en bestrijding.

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat om mensenhandel effectief te kunnen bestrijden voorzieningen ten aanzien van de “Prosecution, Protection, Prevention en Partnership (de z.g. 4 P’s) getroffen moeten worden. Voorzieningen inzake Prosecution houdt in dat handelingen die tot uitbuiting leiden, in de nationale wetgeving moeten zijn opgenomen. In het kader van Prevention moet onderzoek worden gedaan ter verzameling van informatie, voorlichtingscampagnes worden gehouden, programma’s worden georganiseerd, een beleid worden opgesteld en controles worden uitgevoerd. Voor wat betreft Protection, namelijk de bescherming aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, is het noodzakelijk dat de functionarissen kennis en expertise hebben, medische zorg en opvang wordt geboden en tijdelijke verblijfsvergunningen worden verstrekt. Ten aanzien van Partnership is bepaald dat de bureaus voor Slachtofferhulp, de coördinatoren en de experts in de landen bijeen moeten komen om overleg te plegen. De mogelijkheden om informatie uit te wisselen moeten worden onderzocht, twinningspartners moeten worden benoemd en contactenlijsten worden opgesteld. Ook moet met niet-gouvernementele organisaties samen worden gewerkt.

Het Koninkrijk is aangesloten aan een aantal verdragen omtrent mensenhandel en mensensmokkel. Alhoewel niet voor alle verdragen voor Curaçao gelden, zijn er op basis van deze verdragen door Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten Memoranda of Understanding opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de aanpak mensenhandel en mensensmokkel.

In Curaçao is mensenhandel strafbaar gesteld in de titel ´Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid´ en mensensmokkel in de titel ´Misdrijven tegen het openbaar gezag´ van het Wetboek van Strafrecht voor Curaçao. Er is een ´Richtlijn strafvordering mensensmokkel en mensenhandel´ vastgesteld door het Openbaar Ministerie. De Toelatingsorganisatie heeft een beleidsstuk opgesteld inzake het verlenen van vergunning tot tijdelijk verblijf aan slachtoffers, getuigen en aangevers van mensenhandel en mensensmokkel. Verder heeft de overheid een afsprakenlijst om opvangkosten van slachtoffers te dekken opgesteld en een samenwerkingsprotocol met het bedrijfsleven getekend.

Er is een Officier van Justitie (verder OvJ) als diepte specialist belast met de portefeuille mensenhandel en een andere OvJ belast met de portefeuille mensensmokkel. Het Korps Politie Curaçao heeft een speciaal team dat belast is met onderzoeken van mensenhandel en mensensmokkel en er zijn verschillende structuren die informatie verzamelen, veredelen en verstrekken. Het Openbaar ministerie en het Korps Politie Curaçao zijn voornemens om jaarlijks een aantal onderzoeken en controles van mensenhandel en mensensmokkel te verrichten.

Bij het ministerie van justitie is er een coördinator benoemd. De voornaamste taak van de coördinator is het samenbrengen van alle stakeholders. De coördinatoren van de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk houden contact via videoconference.

Er is een Stichting Slachtofferhulp Curaçao die slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel opvangt. Deze stichting werkt samen met 22 niet- gouvernementele organisaties. Om de veiligheid van slachtoffers van mensenhandel te waarborgen is het mogelijk om deze slachtoffers in een van de landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk op te vangen.

Om de grenscontrole aan te scherpen hebben, onder meer, de grensbewakers van het Korps Politie Curaçao, training gevolgd in signalering van mogelijke gevallen van mensensmokkel. Ook zijn er vertegenwoordigers van verschillende uitvoeringsorganisaties die een cursus over, onder meer, signalering van mogelijke gevallen van mensenhandel hebben gevolgd. Om de signalering te verbeteren is Curaçao voornemens een themaregister te introduceren. Voorts is er een nieuw Protocol ondertekend om de Koninklijke Marechaussee bij de grenscontrole in te zetten.

In het kader van preventie zijn de campagnes “Trago no, smak amargo” en “Un sueño traicionero” gevoerd. Tevens is op het internet (Facebook) informatie geplaatst. Ter voorkoming van mensenhandel is een samenwerkingsprotocol getekend met het bedrijfsleven in Curaçao.

Het voornaamste knelpunt in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel is het gebrek aan voldoende budget. De Raad constateert dat er geen specifiek opvangcentrum is voor slachtoffers van mensenhandel. De bureaus Slachtofferhulp van Curaçao en Caribisch Nederland plegen geen overleg en de experts van de landen komen niet bij elkaar. De mogelijkheid om informatie tussen de landen te delen is ondanks de in de Memoranda of Understanding gemaakte afspraken niet onderzocht. Er wordt weinig informatie en ervaring gedeeld tussen de landen ondanks het feit dat voor dit doel twinningspartners zijn aangewezen en een contactenlijst is opgesteld. Het voornemen van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao om een aantal onderzoeken en controles per jaar te verrichten lukt niet altijd wegens het gebrek aan personele capaciteit bij het korps.

De Raad concludeert dat de betrokken instellingen zich inspannen om de aanpak van mensenhandel conform de vastgestelde normen uit te voeren, maar is van oordeel dat de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op enige punten voor verbetering vatbaar is.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com