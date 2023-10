STUDIE EN BEROEPENMARKT I MEO TA BAI KOLABORA HUNTU / Persbericht Curaçao Studie en Beroepenmarkt werkt samen met MEO

Studie en Beroepenmarkt i meo ta bai kolabora huntu pa e kresementu ekonomiko

Djamars 15 i djaweps 16 di novèmber benidero, WTC lo ta e esenario kaminda grandi i chikitu lo eksperensiá un biahe eksplorativo, interaktivo i inspirativo den mundu dinámiko di teknologia ku yudansa di diferente instituto edukashonal, kompania lokal i internashonal ku lo ta presente. E organisashonnan akí ta hunga un ròl krusial den e formashon i tambe den krea oportunidatnan pa hòbennan pa futuro.

Pues ta di gran importansia pa studiantenan ku ta yegando na e punto pa tuma e desishon grandi pa loke ta nan futuro huntu ku nan mayornan òf guia pa bishitá e feria akí.

Mundu ta desaroyando den tur área. Nos manera di mira bida, presente i futuro tambe a kambia di un manera revolushonario. Kòrsou komo parti di e mundu akí, isla chikitu pero ku ta kla pa ta kompetítivo ku mundu henter den tur área, tambe ta dal pasonan grandi na un futuro briante, kaminda teknologia ta e base.

Koleborashon Ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko di Kòrsou

Merkado di Estudio i Karera di Kòrsou (studie en beroepenmarkt) den su di 29 edishon ta uni pa promé biaha ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko pa organisá e feria di e aña akí ku ta hiba komo título: E Poder di Teknologia – Formando nos Futuro (The Power of Technology – Shaping Futures). E union di e dos identidatnan akí pa organisá nos feria anual ta mustra ku e tema di Teknologia ta importante pa okupá nos mes kuné.

E kolaborashoni akí ta trese un nivel di inovashon na e feria, ku ta amplifiká potensial pa un impakto ku hopi nifikashon.

PODER DI TEKNOLOGIA

Minister di Desaroyo Ekonómiko di Kòrsou den su afan pa kumpli ku su responsabilidat pa stimulá e kresementu ekonómiko di Kòrsou i dirigí nos pais riba un ruta klaro di desaroyo ekonómiko, manera ta deskribí den strategia di Eksportashon Nashonal, kier hasi nos siguiente generashon konsiente atrabes di nos feria ku Kòrsou ta disponé di tur elemento nesesario pa bira un hub digital pa e region. Tantu su ubikashon ku ta bon pa tuma benefisio di kresementu fuerte global den demanda pa servisio di teknologia di informashon, pero tambe den e konosementu di su yunan bon prepará pa atendé ku kualkier reto teknológiko ku presentá.

Dia 14 di Novèmber lo tin un panel di diskushon. Tema ta: Trabounan di futuro den e sektornan di ‘Ekologia, Teknologia, Edukashon i Medisina.’

E panel ta konsistí di Proteus, Simia, Caristat i Vrije Universiteit Amsterdam(VU). Panelistanan ta: Lisa Marcocchino (Proteus), Andrew Solomon (Simia), Guido Rojer Jr (Caristat) i Mae Yu Jesserun (VU).

Karchi ta fl50,- i ta obtenibel pronto via wèpsait http://www.studyfaircuracao.com /CxPay

Tokante Merkado di Estudio I karera Kòrsou

Merkado di Estudio i Karera di Kòrsou su responsabilidat ta pa sòru pa tur studiantenan di skolnan sekundario den nan di 3, 4 òf 5 aña eskolar (VWO, HAVO, SBO, VSBO i AGO) i tambe nan mayornan òf konseheronan haña kaminda pa WTC pa por risibí un variedat ámplio di informashon kaminda studiantenan gratuitamente ta siña mas tokante kiko tur nan oportunidatnan nan ta, kiko ta nan opshonnan ora nan sigui ku un estudio i ki opshon di trabou tin despues.

Tur esaki danki na representashon di diferente kompania den diferente sektor, skol i universidat ku ta kla pa duna tur informashon pa yuda bo hasi bo soñonan realidat i tambe kon pa manehá bo tempu.

Si tin kualke kompania, skol òf universidat ku ainda no ta parti di e gran feria akí, por tene kontakto ainda ku nos pa registrá i yuda den formashon di nos siguiente generashon.

Fecha: 15 i 16 di novèmber 2023

Orario: 08:00 – 13:00 (bishita via skol)

17:00 – 21:00 (pa studiantenan, mayornan i buskadó di trabou)

Lugá: World Trade Centre Kòrsou

Website: www.studyfaircuracao.com

Organisashon:

Mon Art: Daisy Casimiri

Bou di auspiciën van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao

STUDIE- EN BEROEPENMARKT EN MEO SLAAN HANDEN INEEN T.B.V. ECONOMISCHE GROEI

Op woensdag 15 en donderdag 16 november aanstaande vindt de 29e editie van de Curaçao Studie- en Beroepenmarkt plaats in het WTC. Het thema van dit jaar: De kracht van technologie – vormgeven aan de toekomst (The Power of Technology – Shaping Futures). Een thema dat het Ministerie van Economische Ontwikkeling nauw aan het hart ligt. De beurs is een meeslepende, interactieve en inspirerende reis in de dynamische wereld van technologie. Uiteraard zijn er diverse lokale en internationale opleidingsinstituten en bedrijven aanwezig.

Samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling

Vanaf dit jaar werkt de Studie- en Beroepenmarkt nauw samen met het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Dit partnerschap voegt een laag van innovatie en diepte toe aan de beurs, waardoor het potentieel voor een betekenisvolle impact wordt vergroot.

Het belang van de beurs

Onderwijsinstellingen en bedrijven spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van jonge geesten. Het bezoek van scholieren die op het punt staan hun toekomst te kiezen, is dan ook van groot belang.

DE KRACHT VAN TECHNOLOGIE

De minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao is verantwoordelijk voor het stimuleren van de economische groei en moet ervoor zorgen dat ons land een duidelijk pad van economische ontwikkeling volgt, zoals uiteengezet in de Nationale Exportstrategie. Curaçao is goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke wereldwijde groei in de vraag naar diensten op het gebied van informatietechnologie. Curaçao beschikt over alle noodzakelijke elementen om een digitale hub voor de regio te worden.

Paneldiscussie 14 November – Auditorium WTC

Op 14 november vindt er een paneldiscussie plaats. Thema is: Jobs of The Future in de sector ‘Ecology, Technology, Education & Health’.

Het panel bestaat uit: Proteus, Simia, Caristat en Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sprekers zijn: Lisa Marocchino Proteus, Andrew Solomon Simia, Guido Rojer jr Caristat & Mae Yu Jessurun VU.

Tickets @ fl 50,00 zijn binnenkort verkrijgbaar via website www.studyfaircuracao.com / CxPay.

Over de Curaçao Studie- en Beroepenmarkt

De Curaçao Studie- en Beroepenmarkt is bedoeld voor leerlingen van 4 en/of 5 Vwo, Havo, Sbo en VSBO, hun ouders en decanen. De toegang is gratis. In twee dagen verkennen leerlingen mogelijkheden die hun toekomst zullen bepalen. Door de vertegenwoordiging van vele bedrijven in diverse branches, scholen en universiteiten is er een gevarieerd en uitgebreid aanbod.

Leerlingen leren meer over mogelijkheden, vervolgstudies en baanopties. Scholen en bedrijven vinden potentiële en getalenteerde studenten en werknemers.

Datum: 15 & 16 November 2023

Tijd: 08:00 – 13:00 (bezoek via de scholen) | 17:00 – 21:00 (voor leerlingen, ouders en werkzoekenden)

Locatie: World Trade Centre Curaçao

Website: www.studyfaircuracao.com

Organisatie:

Mon Art: Daisy Casimiri

Onder auspiciën van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao

