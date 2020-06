Gobierno a organisa di dos Town Hall Virtual pa brinda informacion di Aruba su Comision pa Recuperacion y Futuro

E segundo anochi di e Town Hall virtual organisa pa Gobierno di Aruba cu ayudo di Futura Innovation Lab a tuma lugar diaranson, 10 di juni 2020 pa 8’or di anochi. Unabes mas e anochi aki tabata uno sumamente exitoso y cu un audiencia grandi. E di dos Town Hall virtual tambe ta contribui na e Master Plan pa Aruba su recuperacion y futuro. E Town Hall virtual a brinda mas informacion riba e proceso, e resultado preliminar, comentario y informacion den un forma habri y transparente.

Participantenan a haya e oportunidad pa haci pregunta na e panelistanan cu tabata consisti di miembronan di e varios Task Forces riba e tema di Modelo di Economia nobo. E anochi a cuminsa cu un presentacion di Varelie Croes, CIO (Chief Innovation Officer) di Gobierno di Aruba, cu a duna un update ariba e trabounan cu ta andando den e comision di recuperacion y innovacion pa Aruba.

Despues a sigui cu e panelnan, pregunta y polls cu participantenan.

Panel 1: New Economic Model

Christie Mettes di Metabollic Foundation y ademas liders di Task Force Circular Economy a duna un splicacion amplio riba Economia Circular y Doughnut Economy

E importancia di con nos ta anda cu material. E termino circular economy ta referi na un forma nobo pa maneha e economia material, e forma con nos ta traha tur loke nos tin mester di awa, coriente y cuminda, pa computer, buki y “chucherias”. E proceso for di extraccion di material pa procesa e material aki pa produccion, pa benta, uso y na final ta wordo deshaci. E circular economy ta pidi nos pa cambia esaki pa un modelo regenerativo.

Den Aruba su Vision pa Economia Circular 2050 e ta wordo describi como “intentionally designed to be a restorative, regenerative, and resilient economy with positive and beneficial results to build economic, environmental and social abundance”.

Pakico nos tin di cambia nos forma di produccion? E respuesta riba esaki ta bin dilanti den e doughnut economy.

Pa nos yega na e meta aki nos tin di por lo menos provee e necesidadnan basico di tur ser humano: acceso na cuminda, awa, energia, salud, educacion y mas. Pa nos por yega na esaki no pa awe so, pero pa e futuro generacionnan, esunnan den 2050, pa por provee e necesidadnan aki nos mester cambia e forma di produccion. Asina nos no ta detereora e mundo y su capacidad pa provee e materialnan basico pa tur esaki, pa nos tin aire pa hala rosea, awa pa bebe, cuminda pa come.

Na Aruba scarsedad no ta nobo, nos sa cu si bo extrae demasiado awa for di un put esaki ta bira salo y ya nos no por use pa agricultura. Nos sa cu politica instabil por resulta den acceso limita na petroleo cu por limita nos acceso na coriente.

Den un modelo circular bo ta mas resiliente paso bo ta diseña sistemanan cu ta regenerativo, bo ta saca nutriente di awa sushi y reusa bo awa, cos cu tambe hopi di nos ta familiar cu ne, bo ta produci coriente di recursonan renobabel manera nos biento cu awe por sigura acceso na nos awa desalinisa.

Economia circular tin di bai mas leu cu esaki, y reconoce cu no solamente materia tin pa tin e capacidad di regeneracion pero tambe nos hendenan. Nos economia tin di permiti nos desaroya nos mes como hende humano y pa esaki un sistema nobo ta necesario.

Covid 19 ta mustra nos con vulnerabel Aruba su economia ta

E task force “New Business Development” a identifica e siguiente accionnan a corto plaso pa yuda nos diversifica nos economia y yuda negoshinan chikito y mediano.

Marilinda Masur-Croes, miembro di e task force a splica un poco mas tocante e accionnan aki:

SME (small and medium-sized enterprises) fund pa negoshinan por desaroya nan mes Mas “Economies of Scale” pa nos entrepreneurnan (habri e mercado pa nan por exporta) Hacie mas facil/lihe pa cuminsa un negoshi (haci e proceso di licencia mas facil y cortico)



Cybersecurity

Nos ta wak cu digitalisacion ta birando mas y mas importante y sigur un condicion pa por diversifica Aruba su economia y cybersecurity sigur ta un elemento sumamente importante pa desaroyo di tur pais.

Kristel de Nobrega, lider di task force Cybersecurity splica dicon educacion den e industria/profesion aki ta importante. E ta bay man den man cu un pais resiliente den e e temponan aki. Tambe mester un plan nacional y un proceso pa establece e punto di salida (baseline measurement). Coding ta un 21st century skill, e ta bay man den man cu cybersecurity. E conocemento (skill) aki ta uno importante pa futuro. No solamente den scolnan esaki ta importante, pero tambe por a traves di ‘on the job training’.

Tambe panelistanan a papia di e gastonan halto di cybersecurity,

Cybersecurity ta caro pero e gasto di no haci esaki ta mas halto y nos mester inverti

E lider di task force Aruba Hub, Edward Erasmus, cu ta enfoka riba atrae Foreign Direct Investment: a comparti algun acionnan a corto plaso pa atrae Foreign Direct Investment (FDI):

Nos mester develop Aruba den un Business Destination (nos por usa nos puntonan fuerte di Aruba como un producto turistico (p.e. seguridad) Red tape – nos mester traha riba e rapidez pa cuminsa negoshi Pone Aruba ariba mercado como un Business Destination

E platform pa FDI y e incorporacion (onboarding) pa inverti lo mester bay mas facil, pa haci e proceso pa cuminsa e negoshi na Aruba mas facil.



Algun pregunta di audiencia:

Kico ta stroba nos di logra di ta un Hub y con nos por hacie corecto awo?

A comparti cu un mihor coordinacion entre departamento y instancianan concerni ta importante y tambe focus riba e trend nan cu ta creciendo, teniendo cuenta cu e regulacionnan y normanan internacional cu ta cambia constantemente.

Bottlenecks cu por tin den ful e proceso aki di masterplan?

Un aspecto importante ta pa cambia leynan existente cu actualmente por impedi e proceso. Tambe a menciona con importante ta pa comparti informacion y data principalmente den sector publico.

Por ultimo ta importante pa no laga tur implementacion den man di Gobierno so, tur sector tin un rol den esaki y sigur sector priva tin un rol primordial.

Poll 1 – Resultadonan

Kico ta necesario pa inspira mas negoshinan nobo y diferente na Aruba?

66% di participante a indica pa: Menos red tape y baha gasto di haci negoshi.

Un transicion pa un economia circular ta necesario pa Aruba su recuperacion?

61% di participante a vota SI

Panel 2: Economia y e siguiente generacion di entrepreneurs

Un entrepreneur cu un negoshi innovativo, Joase-Ann van der Biest, a comparti un reto y les importante cu a siña den proceso di cuminsa un negoshi..

Un reto grandi ta e red tape. Mester haci e rekisitonan y informacion pa habri un negoshi y permisonan mas accesibel. Un conseho na e task force di circular economy – conscientisacion (awareness); nos mester trece mas conocemento di kico ta sostenibilidad. Ta hopi importante si Aruba ta wak den e modelo aki nos mester mas conscientisacion pa pueblo, mas conscientisacion pa consumidor ora ta trata di trece negoshi nan innovativo na Aruba manera e Social Enterprise Concept y mara na SDG (Sustainable Development Goals).

Stefan Oosterwal, un entrepreneur innovativo a sa di Adapta na e crisis di Covid-19

Ela conta con e mester a adapta na e mercado cu a cambia di 90% turista pa diripiente full dependiente di local. Ta importante pa bo por adapta lihe. Innovacion y digitalisacion ta importante.

3 tips pa starting entrepreneurs, despues di Covid

Siña hopi y usa recursonan cu tin online, hopi biaha relativamente barata of hasta gratis. ‘Embrace’ software, tin hopi software disponibel cu ta yudabo haci negoshi (pensa riba Photoshop, Logistics, etc.). E software ta yudabo maneha bo negoshi na un manera mas eficiente usando menos recurso. Focus riba ‘niches’.

Tristan Every, lider di task force Digital economy a comparto e retonan cu a identifica pa yega na un economia digital y tambe solucionnan concreto.

Retonan di digital economy – nos ta wak hopi aliniacion cu otro taskforces, esaki ta hacie bunita y crea momentum unda nos por trece un solucion cu lo atende mayoria di e problemanan cu nos ta wak.

Un headline cu lo kier wak den Futuro pa Aruba: Aruba ta isla resiliente, cu tin un economia diversifica cu ta consisti di mas di un pilar economico.

Remote Work hub un oportunidad pa Aruba:

Remote working ta un trend cu lo bira e normal nobo y esaki lo contribui na educacion di nos hendenan y nos ta den bon posicion (seguridad), bon connectividad relativamente y esaki definitivamente ta un oportunidad pa Aruba.

Final Poll – Resultadonan

Kico ta e condicion di mas importante pa Aruba tin un economia digital?

43% di participante a kies: Curriculum di educacion tin cu wordo modernisa pa inclui 21st Century Skills y Digital Skills

Kico ta tres (3) accion cu tin prioridad riba termino corto (0-3 luna) pa stimula economia?

76% di participante a scohe: Elimina red tape

38% di participante a scohe: Acceso na capital pa inverti den startups y negoshinan chikito/mediano (MKB)

37% di participante a scohe: Flexibilisacion di leynan di mercado laboral cu un ‘vangnet’ pa proteha e entrada/necesidadnan basico di e ciudadano

Bo ta kere cu Aruba lo por recupera di e crisis actual y bira un isla resiliente?

47% di participante a scohe: Si, cu un plan di accion concreto y sosten amplio