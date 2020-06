Preis máksimo di kombustibel  / Maximum brandstof prijzen 

Preis máksimo di kombustibel

Kralendijk – Entrante 3 di aprel 2020 Kolegio Ehekutivo a baha e preisnan máksimo di kombustibel na pòmp di gasolin konsiderabelmente. Pa Curoil i e pòmpnan di gasolin na Boneiru tambe e medidanan ku a tuma relashoná ku e pandemia di Covid-19 tin konsekuensia grandi. Benta di kombustibel no-regulá na aeropuerto pa un gran parti a kai afó. Entrada riba benta di kombustibel regulá tambe a bai atras un tiki.

Banda di e medidanan pa redusí gastu e distribuidornan mester a tuma medida adishonal pa sigui garantisá distribushon di kombustibel na Boneiru. Boneiru tin un interes pa loke ta trata kontinuidat di suministro di kombustibel. Mirando e sirkumstansianan aki Kolegio Ehekutivo no a baha preis di kombustibel regulá den luna di mei i yüni mas tantu. Entre Curoil i Kolegio Ehekutivo a hasi palabrashon pa forma un komishon ku ta konsistí di eksperto ku komo meta: bini ku un mekanismo di preis transparente i duradero ku ta garantisá kontinuidat di suministro (por lo tantu ku un rendimentu rasonabel pa e distribuidornan).

Pa vários desena kaba ta regulá preis di kombustibel na Boneiru. Regulashon ta konta pa preis na pòmp i pa preis di LPG pa uso no-komersial. Loke no ta regulá ta kerosin na aeropuerto, kombustibel den nos hafnan pa yate i LPG pa usuarionan komersial. E preisnan regulá ta basá tambe riba proposishonnan mensual di Curoil kaminda nan ta inkluí preis promedio di riba merkado i komponentenan fiho (márgen, akseins i ABB), hasiendo uso di un método fiho di kalkulashon. Tur luna un ofisina eksterno di akòuntent ta validá e kalkulashonnan di preis di Curoil i ta presentá nan pa aprobashon na Entidat Públiko Boneiru den e rapòrt ‘Correctiefactor – faktor di korekshon’. Direktorado di Planifikashon i Desaroyo di Entidat Públiko Boneiru seguidamente ta duna konseho na diputado di Asuntunan Ekonómiko tokante e método di stipulashon di preis di produktonan regulá. Kolegio Ehekutivo ta tuma e desishon definitivo tokante preis di benta.

Na luna di novèmber 2018 a manda un proposishon tokante ahuste di e márgennan di ganashi pa Kolegio Ehekutivo i resientemente partidonan a logra un akuerdo tokante kon pa atendé ku e problemátika aki. A instituí un komishon ku enérgikamente a kuminsá traha riba e tarea aki komo parti di e tarea total, pa mas tardá riba 15 di yüni hasi un proposishon pa un solushon temporal pa e problemátika aktual rònt di preis di kombustibel. Seguidamente un supkomishon pa mas tardá 1 di yüli lo hasi un proposishon pa solushoná e problemátika di márgen. Un di dos supkomishon pa mas tardá 15 di yüli lo hasi un proposishon pa un mekanismo transparente di stipulashon di preis.

Maximum brandstof prijzen

Kralendijk – Met ingang van 3 april 2020 heeft het Bestuurscollege de maximumprijzen van brandstoffen aan de pomp sterk naar beneden aangepast. De maatregelen die zijn genomen in verband met de Covid-19 pandemie hebben ook voor Curoil en voor de pompstations op Bonaire grote gevolgen. De verkoop van niet gereguleerde brandstoffen op de airport is grotendeels weggevallen. Ook de opbrengst van gereguleerde brandstoffen is enigszins teruggelopen

Naast de kosten reducerende maatregelen moesten door de distributeurs additionele maatregelen worden genomen om de distributie van brandstoffen op Bonaire te blijven garanderen. Bonaire heeft een belang bij de continuïteit van de brandstofvoorziening. Gegeven deze omstandigheden heeft het Bestuurscollege de prijzen van gereguleerde brandstoffen in de maanden mei en juni niet verder verlaagd. Tussen Curoil en het bestuurscollege, zijn er afspraken gemaakt om een commissie samen te stellen bestaande uit deskundigen met als doelstelling : het opzetten van een transparant en duurzaam prijsmechanisme die de continuïteit van de brandstofvoorziening waarborgt (dus met een redelijk rendement voor de distributeurs).

Prijzen van brandstoffen zijn op Bonaire al decennia lang gereguleerd. Regulering geldt voor prijzen aan de pomp en voor prijzen van LPG voor niet-commercieel gebruik. Niet gereguleerd zijn kerosine op het vliegveld, brandstof in de jachthavens en LPG voor commerciële gebruikers.

De gereguleerde prijzen zijn mede gebaseerd op maandelijkse voorstellen van Curoil waarin berekende gemiddelde marktprijzen en vaste componenten (marges, accijns en ABB) zijn opgenomen, gebruikmakend van een vaste berekeningsmethodiek. De prijsberekeningen van Curoil worden maandelijks gevalideerd door een extern accountantskantoor en ter goedkeuring voorgelegd aan het OLB in het rapport ‘Correctiefactor’. De Directie Ruimtelijke Ordening (R&O) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) adviseert vervolgens de Gedeputeerde voor Economische Zaken over de prijsstelling van de gereguleerde producten. Het Bestuurscollege neemt het definitieve besluit over de verkoopprijzen.

Er is in november 2018 een voorstel voor de aanpassing van de winstmarges aan het Bestuurscollege gezonden en partijen hebben onlangs een akkoord bereikt over de aanpak van deze problematiek. Er is een commissie ingesteld die voortvarend aan de slag is gegaan met de deelopdracht om uiterlijk 15 juni een voorstel te doen voor een tijdelijke oplossing van de actuele problematiek rondom de brandstof prijzen. Vervolgens zal een subcommissie uiterlijk 1 juli een voorstel doen voor het oplossen van de marge-problematiek. Een tweede subcommissie zal uiterlijk 15 juli een voorstel doen voor een transparant prijsbepalingsmechanisme