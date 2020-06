Bezoldiging CBCS President

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en

Sint Maarten (CBCS) heeft bij haar benoeming in 2017, in de aanloop naar het aantrekken van

nieuwe directeuren voor de CBCS, een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden uit laten

voeren door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel de

primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre de

bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare

functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio.

De RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de

uitkomsten van dat onderzoek. Tevens is bepaald dat, indien tijdens het wervingsproces het moeilijk

blijkt om een kandidaat-directeur te vinden voor een salaris binnen de vastgestelde bandbreedte, bij

wijze van uitzondering, het maximum van de vergoedingentabel kan worden verhoogd met een

vastgesteld maximaal percentage.

In zijn algemeenheid is het van belang om op te merken dat de totale salariskosten van de RvB van

de CBCS de afgelopen twee jaar is verlaagd met niet minder dan 39% op jaarbasis. De RvC heeft

voorts bij het selecteren van leden van de directie gestuurd op het verkrijgen van de meest geschikte

kandidaten. Elk van de directieleden is op basis van zijn/haar kennis en ervaring geselecteerd voor

de aan hem/haar toegekende taak binnen de directie. Eén van de belangrijke criteria die de RvC

hanteert bij het selecteren van een President is een hooggekwalificeerde kandidaat met veel

internationale ervaring en een groot en relevant internationaal netwerk.

De noodzaak van het tijdelijk aantrekken van een kandidaat met internationale ervaring en netwerk

is gelegen in de huidige uitdagingen waarin de CBCS zich geconfronteerd ziet. Met deze toevoeging

aan het bestuur van de CBCS wordt, naar mening van de RvC, de gewenste balans gecreëerd om

onder meer de reeds in gang gezette modernisering van de CBCS, het versterken van het imago en

het vergroten van het vertrouwen van de lokale en internationale stakeholders te kunnen realiseren.

Bij het bepalen van het salaris van een directeur wordt ook rekening gehouden met het salaris wat de

directeur verdiende in zijn vorige functie en met de eventuele extra onkosten die gemoeid gaan met

de (tijdelijke) emigratie naar een vreemd land. Om deze reden is indertijd op Curaçao ook de

zogenoemde expat-regeling tot stand gebracht die al jaren in de lokale internationale financiële

sector wordt toegepast als een noodzakelijke regeling om internationale financiële deskundigen aan

te kunnen trekken. Hierdoor kunnen de totale kosten voor tijdelijke schaarse buitenlandse

medewerkers enigszins worden beperkt en daarvan maakt ook de CBCS ingevolge de bepalingen van

de wet gebruik. Het aanbod van de aankomende President is dan ook vastgesteld binnen de marges

van de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en

verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.

Het is zeer ongebruikelijk dat individuele salarisinformatie in het openbaar wordt besproken. Gezien

alle berichtgeving rond beloning van het topkader en de daarmee samenhangende onrust, heeft de

RvC besloten om zoveel mogelijk openheid van zaken te bieden, zonder het recht op privacy van de

betrokkenen te overtreden. De RvC hoopt met deze toelichting in ieder geval de recente

berichtgeving in het juiste perspectief te plaatsen.

Willemstad, 19 juni 2020

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN