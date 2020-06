Ronald McDonald House Charities ta habri su “family room” ofisialmente den Curaçao Medical Center!

Despues di a traha algun luna intensivamente riba konstrukshon di su sala familiar nobo, e fundashon porfin por sigui brinda su servisionan pa yuda famianan na Kòrsou

Kòrsou, 19 di yüni 2020 —Awe señor Chicú Capriles a hasi apertura ofisial di Ronald McDonald House

Charities (RMHC) Curaçao Foundation su programa prinsipal, e Ronald McDonald Family Room den

Curaçao Medical Center (CMC).

RMHC ta brinda sosten na famianan ku ta pasando den tempu difísil pa motibu di enfermedat di nan yu.

Ta asina ku ora un mucha ta malu, henter e famia ta sufri i mester di sosten. Ku su programanan RMHC

ta brinda e opshon pa famia ta serka di nan yu i asina ta fasilitá kuido pediátriko integral, dirigí riba

unidat di famia kompleto.

E sala familiar di RMHC den hòspital ta un di e programanan prinsipal di RMHC na Kòrsou i durante 7 aña

i mei den Sehos a sa di ofresé ayudo na mas di 13.000 famia di Kòrsou i islanan bisiña. Esaki el a hasi ku

sosten di un ekipo kompleto di staf i boluntario ku ta traha ku amor i dedikashon durante 365 dia pa

aña.

Apesar di a muda huntu ku e ekipo di Sehos dia 15 di novèmber 2019, e área prinsipal sinembargo a

keda bou di konstrukshon pa asina hasi adaptashon nesesario den repartishon i dekorashon di e espasio,

pa por brinda servisio di un manera ainda mas efisiente.

Den CMC, RMHC por konta ku 3 kamber di drumi, pa mayornan ku mas nesesidat di dje por keda serka

di nan yu, un fasilidat pa laba paña i un pèntri espasioso i, pegá ku e departamento di mucha, e lokalidat

prinsipal ku tin un resepshon, un kushina i sala super kómodo i un área multifunshonal pa mucha

hospitalisá por hasi uso di dje.

E tim di RMHC ta sumamente kontentu di por a trese un ‘family room’ ku Kòrsou i CMC por ta orguyoso

di dje. E proyekto a wòrdu diseñá pa e arkitekto lokal Omar Zimmerman ku su tim i ta un berdadero

hoya den hòspital. Konstrukshon tabata na enkargo di BNI i pa tur lokual ta e interior a traha ku

kompania- i artistanan lokal tambe.

Un danki na henter komunidat i tur nos spònsernan ku durante añanan a yuda nos rekoudá fondo

nesesario. Un danki speshal ta bai na henter e tim di CMC pa a habri porta pa nos i pa e tremendo

sosten i yudansa ku nos a risibí!

Kontakto:

Claudia Rigaud, Executive Director

claudia.rigaud@rmhc-curacao.com

Officiële opening van de “family room” van Ronald

McDonald House Charities in Curaçao Medical Center!

Nadat er enkele maanden intensief is gewerkt aan de bouw van haar

nieuwe huiskamer, kan de stichting eindelijk haar diensten hervatten en

families op Curaçao helpen

Curaçao, 19 juni 2020 —Vandaag heeft de heer Chicú Capriles de officiële opening verricht van de

Ronald McDonald Family Room in Curaçao Medical Center (CMC), het belangrijkste programma van

Ronald McDonald House Charities (RMHC) Curaçao Foundation.

RMHC biedt steun aan families die door moeilijke tijden gaan wegens ziekte van hun kind. Als een kind

ziek wordt, lijdt de hele familie en is er steun nodig. Met haar programma’s biedt RMHC de optie aan de

familie om dicht bij het kind te verblijven en zo de integrale pediatrische zorg, gericht op het gehele

gezin, te vergemakkelijken.

De huiskamer van RMHC in het ziekenhuis is een van de belangrijkste programma’s van RMHC in

Curaçao en heeft gedurende zeven en een half jaar in het Sehos steun kunnen bieden aan meer dan

13.000 families van Curaçao en naburige eilanden. Dit heeft zij gedaan met de steun van een compleet

team van staf en vrijwilligers, die met liefde en toewijding gedurende 365 dagen in het jaar

klaarstaan/actief zijn.

Ofschoon de verhuizing samen met het team van Sehos op 15 november 2019 heeft plaatsgevonden, is

de hoofdruimte in aanbouw gebleven om zo de nodige aanpassingen te doen aan de indeling en de

aankleding van de ruimte, om op een efficiëntere manier diensten te kunnen leveren.

In CMC heeft RMHC de beschikking over 3 slaapkamers, zodat ouders die dat het meest nodig hebben,

dicht bij hun kind kunnen verblijven, met een ruime wasgelegenheid en bijkeuken, en dicht bij de

kinderafdeling, de belangrijkste ruimte die bestaat uit een receptie, een keuken, een comfortabele

woonkamer en een multifunctionele ruimte, waar kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen

gebruik van kunnen maken.

Het team van RMHC is ontzettend blij dat het is gelukt om een ‘family room’ te realiseren waar Curaçao

en CMC trots op kunnen zijn. Het project is ontworpen door de lokale architect Omar Zimmerman en

zijn team, en is werkelijk een juweel in het ziekenhuis. De bouw was onder toezicht van BNI, terwijl voor

alles wat het interieur betreft, ook gewerkt is met lokale bedrijven en artiesten.

Dank aan de gehele gemeenschap en al onze sponsoren die ons jarenlang hebben geholpen met het

werven van de nodige fondsen. Speciale dank gaat uit naar het hele team van CMC, dat de deuren voor

ons heeft geopend en voor de geweldige steun en hulp die wij hebben ontvangen.

Contact:

Claudia Rigaud, Executive Director

claudia.rigaud@rmhc-curacao.com