Notisia di polis di djabièrnè 19 di yüni te ku djaluna 22 di yüni 2020 / Politieberichten van vrijdag 19 juni tot en met maandag 22 juni 2020

Notisia di polis di djabièrnè 19 di yüni te ku djaluna 22 di yüni 2020

Riba djabièrnè 19 di yüni 2020 alrededor di 3.10or di mèrdia a drenta notifikashon di un aksidente entre dos outo na altura di EEG Bulevar. Un di e shofùrnan tabatin un kòrtá i a transport’é pa hospital pa e risibí trato médiko.

Riba djasabra 20 di yüni tabatin un kòntròl na un kas den e bario Santa Rosa. Esaki a base di informashon sugeriendo un kaso di ladronisia. Na e sitio no a mira niun hende, pero e agentenan a mira un grupo di hòmber sintá bou di un palu i a mira kon un di e adultonan a duna un mucha menor di edat un tas. E agentenan a para e mucha hòmber pa kontrolá den e tas. Aki nan a enkontrá diferente pakete chikí kla pa bende, konteniendo un supstansia ku parse mariwana. E tata di e menor di edat a duna di konosé mesora ku e tas i kontenido ta di dje. E ora ei a detené e hòmber di inisialnan R.R.R.G di 37 aña di edat.

Riba djasabra 20 di yüni 2020 alrededor di 4.50or di atardi a drenta notifikashon di un aksidente kontra di un kurá. Na yegada agentenan a tuma nota ku e persona aki a konsumí alkohòl. Despues di a risibí trato médiko serka personal di ambulans, a pidi e hòmber aki pa koperashon dor di laga kontrolá e nivel di alkohòl den su rosea na ofisina di polis. E análisis a duna un number di 955UGL (lei ta permití un máksimo di 220UGL). E shofùr a haña un prohibishon di kore outo pa algun ora i un but.

Riba djadumingu 21 di yüni alrededor di 11.55 or di mainta a drenta notifikashon di un boto di piskadó den problema. E stür di e boto lo mester a kibra kual a pone ku e kapitan no por a dirigí e boto. E boto tabata na altura di Boka di Lagun. Eventualmente a logra nabegá e boto pa e drenta den boka di Lagun i einan Douane i KMar a sigui ku e trabounan di reskate.

Den mardugá di djadumingu alrededor di 3or a drenta notifikashon di un pleitu ku tabata menasá di bira un bringamentu. Na yegada di e agentenan nan a tuma nota di tres hòmber ku tabata pleita ku otro i kore tras di otro. E hòmbernan aki no a duna oido na polis. P’e motibu ei a usa ‘pepperspray’ pa despues por a hiba un di e hòmbernan warda di polis pa interogashon. Mas lat den anochi e hòmber por a bai kas.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

