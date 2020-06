Na Minister di Hustisia

Señor Quincy Girigorie

PRESENTE

Willemstad, 23 di yüni 2020

Tópiko: Trato inhustu di parti di Minister di hustisia i gerensia di prisòn i trapamentu riba drechi di prezunan, no por sigui trata prezunan di e forma aki

Minister Girigorie,

Frakshon di MFK a bini ta tuma nota di un diskriminashon ku ta tumando lugá den e maneho di verlòf di 15%. Na promé lugá, ta bon enfatisá ku pa un hende ku haña kastigu i wòrdu será, ta un sentensia di un wes ta stipulá fecha i término di un kastigu. A base di esaki por kalkulá e fecha di bai kas, kitando VI i e 15% verlòf.

E outoridat di verlòf ta ankrá den un dekreto gubernamental di Minister for di 2005, e ta e outoridat ku ta resortá bou di gobièrnu, (lesa Minister di Hustisia) i si e kos ta kanando robes ta su responsabilidat di bo persona komo Minister di hustisia i di ningun otro instansia. Por fabor tuma bo tempu i lesa e “Ministiriële Beschikking” di 10 ougùstùs 2005,.

“MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 10de augustus 2005 houdende regels voor het toepassen van elektronisch toezicht”.

E MB aki wòrdu publiká na 10-10-10 den kambio di País, e no ta riba “negatieve lijst”, e ta eksistí pa mas ku 15 aña kaba, e tin un “verkregen recht” pues ta un regla vigente i ta konta pa tur detenido a base di e “gelijkheidsbeginsel”. Pues tur hende ku ta sentensia tin derechi riba nan verlòf. Kon por ta ku maneho di prisòn i Minister di hustisia ta papia ku detenidonan tin ku warda riba nan bùrt pa por bai kas?

Na di dos lugá, Frakshon di MFK a tuma nota ku ta usando Coronavirus komo esküs pa e retraso ku tin pa bai kas ku verlòf. Coronavirus no a stòp hende di wòrdu detené i bai prisòn, tampoko Coronavirus no a stòp wes nan di tene seshon di korte via “videoconference” for di prisòn pa nan por dikta sentensia. No ta posibel ku ta usa Coronavirus komo esküs atministrativo pa esnan ku tin fecha pa bai kas ku verlòf.

Tantu Minister di Hustisia, komo direktor di prisòn ta hasi manera niun di dos no tin arte ni parti den ehekushon di e kontrol elektróniko. Pero netamente den e lei ta tur dos ta responsabel pa esaki. Ora tira bista riba e dekreto ministerial ET di 2005 ta resultá ku direktor di prisòn ta ko-responsabel pa atendé e asuntu di verlòf. Artíkulo 3 insiso 1 ta bisa klaramente;

“Un detenido ku a wòrdu sentensiá inkondishonalmente, por pidi, of e direktor ta pidi of reklasering ta pidi pa e bai ku verlòf. Insiso 4 ta splika ku Minister di Hustisia ta firma e MB despues ku reclasering duna un konseho.

No por ta posibel ku Minister ta laba su man for di e asuntu aki. Frakshon di MFK a tuma nota tambe ku trahadónan sosial di reklasering no ta hasiendo muchu pa e detenido nan.

Durante aña 2019 i 2020 mas di 40 detenido ku a terminá di sinta nan sentensia konforme nan veredikto a wòrdu perhudiká pa motibu di e mal maneho di banchi, verlòf no por ta dependé si tin banchi si òf nò. Un derechi ankrá den un MB no por ta aplikabel riba disponibilidat di banchi, si esaki ta e kaso, e ta habri kaminda pa Gobiernu diskriminá. Ora un detenido drenta prizòn promé kos ku un trahadó sosial ta bisé ta su fecha di verlòf.

Si e kumpli ku tur e kriterionan di verlòf, e tin derechi di bai riba e fecha di verlòf. Despues di a sinta su kastigu un detenido tin derechi di sali tambe riba e fecha di su verlòf. E no ta hustu ku e fecha ta pasa sin ku niun hende ta bisé algu of sin ku e sa eksaktamente ki dia e fecha si lo ta. Un hende ku ta prepará pa sali ta hinka den su kabes, preparando mentalmente pa sali for di e junlge ku prisòn ta, ta tende ku e no por sali paso no tin banchi, esaki no por i no ta e problema di e detenido.

Si no tin banchi mester bin ku alternativa kon e 15% mester ta wòrdu apliká. Si trahadó nan di prisòn of trahadó sosial a kai atras ku nan atministrashon esaki no por kai riba e prezu ku a konfia ku e ta sali e fecha ku nan a bisé. Retraso den proseso atministrativo ta problema di prisòn i Gobiernu i mester bini ku alternativa kon un detenido ku sali ta keda den kontakto ku reklasering. E no ta hustu ku ta laga un hende será sin bisé su fecha di salida.

Un detenido ku ke regla un kas pa biba i un trabou pe kuminsá traha mester por atendé esaki nan konfiando ku riba su fecha ku a indik’é, e ta bai tambe. Violando e konfiansa aki ku e prezu nan a haña i laga nan keda sin bai kas riba e fecha indiká na nan, ta violashon di derechi nan humano kual derechi nan ta ankra den tratadonan internashonal.

Hasiendo uso di artíkulo 96 di reglamentu di Orden nos ta hasi minister Girigorie e siguiente preguntanan;

Minister ta di akuerdo ku tin un retraso enorme den kumplimentu ku e derecho di e detenido pa loke ta trata su 15% verlòf ankra den e MB di 10 ougùstùs 2005?

Ta bèrdat ta ku na 2019, e señora ku tabata manehá e banchi nan a entrega su retiro i a desisiti di atendé ku e departamento aki tur kos a kuminsá kana robes. E señora aki tabata atendé ku banchi nan daña, pòst nan manda bek pa e kompania Tyco na Hulanda i haña nan bek den bon estado ku nunka tabata tin un chaos manera awe. Orígen di retraso no ta debi na Covid-19 pero pa mal maneho, negligensia di tareanan i mal funshonamentu di chef ku trahadónan, dikon nos ta bisa esaki?

Kon minister tin pensá di bai koregí “haal in” e retraso aki, debí ku si no buska mas banchi e problema aki ta sigui ripití kada bes di nobo?

E mucha hòmber ku tabata service tur èrko (blòk 4), drecha tur problema di awa den prisòn (e handyman) ku mester a bai kas na 2019 ku verlòf. Dikon e no a bai kas ku verlòf riba su fecha, pa motibu di Covid-18?

Tabata tin un vírus den komienso di 2019 ku pueblo di Kòrsou no sa di dje pero minister si?

E mucha hòmber (di barak) ku a bai kas algun siman pasa djaweps 11 di yüni 2020 ku verlòf di 2 siman (ku banchi), e lo a bai kas aki 2 siman ku su fecha normal (VI datum), esei kiermen ku e ta un detenido ku mester a bai kas for di yanüari 2020 ku verlòf 15%., na yanüari 2020 kiko tabata tin Covid-18?

E detenido ku ta sera ainda ku mester a bai kas 12 yanüari 2020 ku verlòf, esei kiermen ku mester a traha su papelnan fe den novèmber/desèmber 2019 até sera ainda, te ku su fecha di bai kas terminando, final di su sentensia a yega sin haña verlòf 15%, esaki no ta deskriminashon?

Otro detenido (blòk 4) ku a tende djaluna ei ku awor ku su fecha di bai kas a yega el a wòrdu bisa ku e ta bai kas ku verlòf, dikon no a kòrda riba dje na yanüari 2020 ora e mester a bai kas ku verlòf i kiko a pasa, e lus riba bo inhustisia a sali na kla?

Nan no tin fam, ni hende ku e konosementu di lei pa grita pa nan, pero den un pais ku tin un minister hustu sinta nan no mester di tin fam ku influensia ni hende ku konosementu pa grita pa para ningun abuso, dikon Minister no ta kumpli ku nan manera mester ta?

Minister Girigorie a “ontneem” tur e detenidonan aki i hopi otro tur nan dianan di verlòf inhustamente! Minister Girigorie ta deskriminando, dikon por bisa esaki. Debí ku problema di verlòf ku detenidonan no ta bai kas konforme e fecha ku nan sentensia ta stipulá ta kanando robes pa mas ku 1 aña sin tin Covid-18 i Covid-19. Ta ku willekeur ta atendé e kasonan?

Willekeur ta diskriminatorio i konforme dekreto ministerial ET, un kastigu ta suheto na VI aftrek 30% i 15% di verlòf. Pa algun tempu kaba tin algun detenido será den prizòn ku tin ku sali fo’i aña pasá ougùstùs 2019, pero no a sali ainda paso gobiernu supuestamente tin un problema ku banchi. E esküs ta ku no tin sufisiente banchi pa esun nan ku tin ku bai ku verlòf. 15 aña largu e MB di 10 ougùstùs 2005 e mesun palabra “Kan” ku Minister ta usa komo defensa a permití detenido bai kas ku nan verlòf di 15%. kiko a pasa awor na 2020? Ta dor di e hòmber di influensia bo “Kan” a kambia bira “Kan Niet”. For di ora un hende nan tin ku bai ku verlòf esei ta nifiká ku nan por i tin derechi riba nan verlòf. Imposibel ta benta e kos riba banchi of mi ta robes Minister?

Mortonan den SDKK, no ta un sekreto ku prisòn di Kòrsou ta deskualifika riba masha hopi punto. Ta parse ku ta tur luna tin un detenido ta muri, 12 di mei 2020 Hoek a fayesé, 12 di yüni 2020 Reinita a fayesé. Ken ta siguiente ku lo muri den prisòn?

Algun siman pasa un mucha hòmber a ser maltratá pa algun detenido latino den prisòn, kasi nan ta kita su bida. Eric Garcia a bai su kas ku huisarrest pa motibu ku prisòn no por dun’é e kuido médiko nesesario, pero otronan ta fayesé den prisòn pa falta di kuido médiko. Kiko abo komo minister i esun finalmente responsabel ta bai hasi pa evitá e insidente nan aki ?

Kuminda den SDKK ta un káos total, tabata kushinando den prisòn den un kushina ‘afgekuerd’ for di 2015 òf manera aworakí ku un Catering ku ta kobrando entre 11 florin pa 16 florin pa persona pa dia. E kuminda ku ta yega ta di kalidat inferior i e kantidat ta style di un ‘kindermenu’, ademas kuminda ta bin friu manera ta kuminda prepará 1 òf 2 dia anterior i ta sali fe frizer bin prisòn pa hinka den baki foam. De paso repartishon di kuminda mèrdia ta tumando lugá entre 2or pa 3or di atardi, kiko ta e motibu di e defisiensianan aki?

No tin un programa di resosialisashon den prisòn, esei ta un echo. Ta programa di Dominó i Mens Erger Je Niet tin tur dia den tur blòk, nada mas. Si tin algu ta proyekto piloto di terseronan i pa kolmo awor e dos personanan ku ta preokupá pa hasi algu ta bai nan kas paso no ke prolongá nan kontrakt, ta bèrdat esaki?

Biblioteka den SDKK ta será for di desèmber 2019 paso a retirá e detenido ku tabata traha ei den, anto awor den yüni 2020 a kuminsá kore rònt ku un kashi ambulante pa tòg fia buki pa lesa, na lugá di buta un trahadó nobo i habri e biblioteka, ta bèrdat esaki?

Tin un miembro prominente di e komishon di keho nombra dor di bo persona den prisòn, ku a atmití na prezunan, ku e maneho ta pa niun detenido no bai kas na e fecha ku lei ta stipulá, ta bèrdat esaki?

Mirando ku e asuntu aki ta di sumo urgensia, Frakshon di MFK ta spera ku Minister Girigorie lo tuma bon nota di e preguntanan aki i ku Minister lo kontestá e preguntanan den e tempu stipulá den e protokòl entre gobièrnu i Parlamento di Kòrsou.

Por último nos ta informá minister ku detenidonan su kana a yena i kaso sumario ta den preparashon. Esaki lo nifiká mas gastu innesesario, pero no por sigui trapa riba hende su derechi nan.

Atentamente,

_______________

Charles Cooper

Frakshon di MFK