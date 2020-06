Kòrsou ta selebrá dia Internashonal di Empresa Mikro, Chikí i Mediano dia 27 di yüni 2020

Willemstad- Dia 27 di yüni ta Dia Internashonal di Empresa Mikro, Chikí i Mediano. E tema di aña aki ta COVID-19: The Great Lockdown and its impact on Small Business: What do Small and Medium Enterprises (SME’s) need to survive? (COVID-19: e lockdown grandi/inmenso i su impakto riba empresanan mikro, chikitu i mediano; kiko e empresanan aki tin mester pa sobrebibí?

Ministerio di Desaroyo Ekonómiko( MEO) den su afan pa sigui yuda i sostené empresanan mikro, chikí i mediano a traha riba un programa variá i interaktivo kaminda empresarionan lokal pero tambe pueblo en general por partisipá. Den orario di mainta entre 9’or pa 11’or lo tin un pènel ku diferente invitado manera entre otro: Minister di Desaroyo Ekonómiko, Dr. Steven Martina, Sra. Mariēlla Olaria Maduro direktor di e sektor empresarial di MEO, Sr. Chesron Isidora direktor di Korpodeko, Sra. Raiska Herrera direktora di Qredits, sra. Bionda Fonseca representante di Adeck, sra. Tamira La Cruz, sra. Carla Hueck – Martina i sra. Manon de Lannoi ku ta Small Business Advisor pa MI Negoshi. Tambe representantenan di algun empresa chikí lokal lo forma parti di e pènel aki, por ehempel Serene Support Services, Toko Hopi Fe i tambe Goodwill Services BV.

Despues lo trata servisionan i insentivonan pa empresa chikí i mediano kaminda lo papia entre otro riba e sosten di e plataformanan di MiNEGOSHI i Fondo di Sosten, programanan i inisiativanan nobo manera e un trayekto di coaching i trayekto di training i di finansiamentu fasilitá dor di Union Europeo (Resilient Entrepreurship Development Programme/REDEP) i e proyekto pa empresario na Sambil, e asina yamá Entrepreneur Zone Sambil. Tambe lo ilustrá e uzo di e database ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko a kaba di lansá pa Empresa Chikí i Mediano.

Oradornan invitá ta sra. Juleyma van Heydoorn i sra. Michelle Maduro ámbos kolaboradó di maneho na Ministerio di Desaroyo Ekonómiko.

Tambe lo tin charlanan sumamente interesante trai mèrdia riba diferente tema manera entre otro: who moved my cheese? Kon pa dil ku e kambionan dor di Covid-19 dor di sra. Carla Hueck-Martina, un seshon riba lora man legal: bo a registrá pa risibí sosten finansiero, kiko awor? Ku lo ta fasilitá pa sra. Jo-Anne de Wind, un seshon riba kon pa reorientá bo negoshi: awor tin Covid-19. Tambe un seshon práktiko tokante e aplikashon di e asina yamá Business Canvas dor di sra. Rochelle Monte i tambe un seshon práktiko riba merkadeo den tempu di Covid-19! dor di Jorge Cuartas.

Registrashon no ta nesesario pero por sigui esaki via Facebook. Chèk http://www.facebook.com/meocur òf via http://www.facebook.com/minegoshi.