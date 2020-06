REKORDATORIO PA PAGA E DI DOS MITAR DI IMPUESTO DI VEHÍKULO DI MOTOR / HERINNERING BETALEN 2e TERMIJN MOTORIJTUIGENBELASTING 

REKORDATORIO PA PAGA E DI DOS MITAR DI IMPUESTO DI VEHÍKULO DI MOTOR

Kralendijk – Tur hende ku dia 1 di yanüari 2020 tabatin un òf mas vehíkulo di motor, na kuminsamentu di e aña aki a risibí un anslag di impuesto di vehíkulo di motor. Bo por a paga e impuesto aki den 2 parti. E di dos parti aki bo tin ku paga pa mas tardá dia 30 di yüni 2020.

Kon bo por paga?

Bo por paga via internèt òf na lokèt di bo banko. Menshoná bo referensia di pago aserka. E referensia di pago aki ta den bo karta di deklarashon di impuesto. Warda bo komprobante di pago komo prueba ku bo a paga. Por ehèmpel den bo outo òf bo motosaikel. Bo ta kòrda tambe pa sigurá bo outo òf motosaikel? Esaki ta obligatorio.

Bo no a haña anslag di impuesto di vehíkulo di motor?

Bo tin un outo òf un motosaikel i den luna di yanüari 2020 bo no a haña un karta di anslag? E ora ei pasa buska bo anslag na departamento di Finansa di Entidat Públiko Boneiru (OLB) na Bulevar J.A. Abraham 17.

Mèldu nos ora tin kambio!

Tin algu a kambia na bo number di outo òf na bo plachi di number? Por ehèmpel bo ta entregá bo plachi di number bèk serka nos? Òf bo ta bende bo outo? E ora ei mèldu esaki mesora na departamento di Finansa di Entidat Públiko Boneiru. Di ningun manera nos no ta responsabel pa e konsekuensianan si bo no mèldu e kambionan aki na tempu. Bo ta entregá un plachi bèk serka nos òf bo ta bende un outo òf motosaikel? E ora ei for di e momentu ei bo no tin mester di paga impuesto di vehíkulo di motor mas pa e vehíkulo di motor (outo) ei.

Den e skema aki bou bo por mira kuantu bo tin ku paga. Wak e tipo di kombustibel i e lèter riba bo plachi di number.

Bo ke sa mas?

Bo tin pregunta tokante esaki? E ora ei manda nos un imeil na

belasting-olb@bonairegov.com òf yama nos na 715 5326.

HERINNERING BETALEN 2e TERMIJN MOTORIJTUIGENBELASTING

Kralendijk – Iedereen die op 1 januari 2020 een of meer motorvoertuigen had, kreeg in begin dit jaar een aanslag motorrijtuigenbelasting. U kon deze belasting in 2 delen betalen. Dit laatste deel moet u uiterlijk 30 juni betalen.

Hoe kunt u betalen?

U kunt betalen met internetbankieren of bij het loket van uw bank. Zet uw betalingskenmerk erbij. Dit betalingskenmerk staat in uw aangiftebrief. Bewaar uw betalingsbewijs, dit is bewijs dat u betaald heeft. Bijvoorbeeld in uw auto of motor. Denkt u er ook aan om uw auto of motor te verzekeren? Dat is verplicht.

Heeft u geen aanslag Motorrijtuigenbelasting gekregen?

Heeft u een auto of motor, en heeft u in januari 2020 geen aanslagbrief gekregen? Haal dan uw aanslag op bij de afdeling Financiën van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aan de Bulevar J.A. Abraham 17.

Geef veranderingen door!

Verandert er iets aan uw kentekennummer of kentekenplaat? Levert u bijvoorbeeld uw kentekenplaat in? Of verkoopt u uw auto? Geef dit dan meteen door aan de afdeling Financiën. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen als u deze veranderingen niet op tijd doorgeeft. Levert u een kentekenplaat in, of verkoopt u een (auto) motorrijtuig? Dan hoeft u vanaf dat moment geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen voor deze auto of motor.

In het schema hieronder kunt u zien hoeveel u moet betalen. Kijk naar de brandstof en de letter op uw kentekenplaat.

Meer weten?

Heeft u vragen hierover? Mail dan naar belasting-olb@bonairegov.com of bel 715 5326.