De driehoek van Bonaire maakt zich zorgen over toenemend geweld in de binnenstad / Triángulo Boneiru ta preokupá tokante di violensia ku ta oumentando den sentro di siudat

De driehoek van Bonaire maakt zich zorgen over toenemend geweld in de binnenstad

De driehoek zet zich dagelijks in om de veiligheid van de maatschappij op Bonaire te bevorderen. Daarbij hoort ook de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het uitgaansleven. Gedurende de afgelopen weken is het geweld in de binnenstad flink toegenomen, daarnaast komt het steeds vaker voor dat men geen gehoor geeft aan vorderingen van de politie. Ook lijkt het wapenbezit lijkt toe te nemen.

Het is uiterst belangrijk dat de samenleving op een gezonde maar vooral veilige manier gebruik kan maken van openbare plaatsen en uitgaansgelegenheden. Het komt steeds vaker voor dat men misbruik maakt van alcohol en vermoedelijk verdovende middelen en overlast creëert in het centrumgebied. De overlast bestaat uit zowel geluidsoverlast als het straat racen (feveren) op de openbare wegen, en gaat over op vechtpartijen en zelfs het verstoren of aanvallen van de politie.

De driehoek is bij elkaar gekomen om in overleg te gaan over mogelijke oplossingen voor dit probleem en zal naast de intensieve controles/optreden van de politie ook verder onderzoeken of mogelijke strengere maatregelen zoals preventief fouilleren, cameratoezicht, glasverbod, gebiedsverbod of het sluiten van uitgaansgelegenheden nodig zijn. Uiteraard zal dan nader overleg plaatsvinden met alle gezagsinstanties en het eilandsbestuur. De driehoek doet ook een beroep op de ondernemers om maatregelen te treffen.



De driehoek vindt het uiterst belangrijk dat de politie haar werkzaamheden kan verrichten, en vindt het onacceptabel dat hierbij geweld tegen toezichthouders of de politie wordt toegepast. In de uitvoering van de politietaken staat de veiligheid van eenieder hoog in het vaandel, en de politie zal niet schromen in haar optreden om dit ook te bereiken.



Onze veiligheid is een gemeenschappelijk belang waar wij als inwoners, ondernemers en bezoekers van Bonaire allemaal aandeel in hebben. Zodoende is het ook een verantwoordelijkheid van ons allen. De driehoek doet een beroep op een ieder die deelneemt aan het uitgaansleven om zich te houden aan de wetten en regels en de politie zijn werk te laten doen.



Samen houden wij Bonaire veilig.

Triángulo Boneiru ta preokupá tokante di violensia ku ta oumentando den sentro di siudat

E Triángulo ta empeñá su mes diariamente pa promové e seguridat di e komunidat di Boneiru. Bou di esaki ta kai tambe seguridat di un i tur ku ta partisipá na e bida nokturno. Durante di e simannan tras di lomba violensia den sentro di siudat a oumentá fuertemente, ademas ta e kaso ku mas frekuente no ta duna oido na òrdu di polis. Tambe e poseshon di arma ta mustra ku e ta oumentando.

Ta sumamente importante pa komunidat por hasi uzo di lugánan públiko i lugánan di sali, na un manera sano pero espesialmente na un manera seif. Mas i mas ta sosodé ku ta hasi mal uso di alkohòl i probablemente supstansianan narkótiko, i ta krea molèster den sentro di siudat. E molèster ta konsistí di tantu molèster di zonido komo di butamentu di ‘fever’ riba kareteranan públiko i esaki ta bai ofer na bringamentu i asta strobamentu òf atake riba polis.

E Triángulo a bini huntu pa reuní tokante posibel solushon pa e problema aki i banda di kontrol i akshon mas intensivo di polis, lo sigui investigá ku si medidanan mas estrikto manera ristramentu preventivo, supervishon dor di kámara, prohibishon pa uzo di glas, prohibishon di sitio i seramentu di establesimentunan, ta nesesario. Naturalmente reunion mas aleu lo tuma lugá ku tur otro instansia di outoridat i tambe ku maneho di isla. E Triángulo ta hasi un yamada na empresarionan tambe pa tuma medida.

E Triángulo ta haña sumamente importante ku polis por ehersé su tareanan, i ta haña inakseptabel ku ta apliká violensia kontra supervisornan òf polis. Den ehekushon di tareanan di polis seguridat di un i tur ta prioridat i polis lo no duda pa logra esaki tambe den su aktuashon.

Nos seguridat ta un interes komun kaminda nos komo habitante, empresario i bishitante di Boneiru tin parti den dje. P’esei tambe e ta un responsabilidat di nos tur. E Triángulo ta urgi un i tur ku ta partisipá na e bida nokturno pa tene su mes na e lei- i reglanan i pa laga polis hasi su trabou.

Huntu nos ta tene Boneiru seif.