Felis dia di bandera……..

Hopi ta esunan ku ta papia ku awe ta un dia pa refelkshona, wak bek patras, analisa i pensa.

Enrealidat ta ku awe ta un dia pa hisa bo kara na laira wak e bandera i tuma desishon pa ku bo mes i disidi un bo ke ta pa ku e pais di Korsou. Ta basta di biba den pasado, ta basta sigui mustra dede riba otronan pa ku nan fayonan, un kos si bo no mester lubida si no loke ku a pasa, pero dal e stap pa bai dilanti. Kuminsa na kambia bo pensametuof manera di pensa, purba na trese kambio na bo mes prome ku bo ke kambia otro. I hasi tur kos ku un meta positivo pa ku bo mes i pa ku bo pais i pa ku otro. Nos tur ta faya, nos tur ta ser humano pero nos tur no por hasi mesun fayo. No ta importa kon of pakiko bo a kai, Importante ta kon bo ta lanta para bek riba bo pianan i dal stap pa bai dilanti. Fayonan ta pa bo siña di nan. Ni aunke kiko bo hasi ni kon bo hasi e, no ta bo so ta biba riba e planeta aki i no ta bo so ta biba na Korsou. Bo mester deal ku hende, awor ta si kon bo ta deal ku hende, di ki forma bo ta deal ku hende. Tur kos ta kuminsa ku un akto di bondat pa ku un otro persona. Nos tur tin nos mes idiologia, nos kada un tin nos pensamentu di kon lo ta miho. Kada un di nos ke mas pero e kos ta kon lo bo yega na mas?

Trapando otro pa bo yega na mas no ta e manera mas adekua i no ta esun korekto. Korda nos tur ta 1 % di e totalidat nos tur ta konta riba e mundu aki aunke nos no tin mesun pensamentu pero un kaminda nos mester sa di yega na desishon pa ku e totalidat bira 100%. Asta ora bo ta bo so riba e pasi aki of riba planeta tera lo bo kue un fada paso bo no ke ta bo so. Nos mester di otro, no lubida esei. NOS MESTER DI OTRO

Laga nos kuminsa na kambia nos pensamentu di tal forma ku nos por yuda otro, yudando otro e sadisfakshon di ta util pa ku un otro persona lo engrandese bo pas interno.

Felis dia di bandera di parti tur ku ta hasi KIKO TA PASNDO posibel