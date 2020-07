Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho na Aruba:

INAUGURACION DI E CENTRO DI CONTROL DI CACHO

Den un temporada cu hopi incertidumbre, e ta magnifico di por anuncia cu apesar di tur desafio, e actie comité a logra cu nan prome paso pa cu e Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho na Aruba. E inauguracion di e Centro di Control di Cacho a bira realidad.

Pero pakico awo? Kico ta e prioridad pa bin cu algo asina awor aki? Tin cosnan mas importante pa atende y cu sigur tin hopi mas prioridad. Di maart 2019 a pidi un adviescommissie, e petit comité, pa diseña un plan pa atende cu e problematica di cacho na Aruba. Na november a instala e comision di accion, e actie comité, pa percura pa ehecucion di e Plan Nacional cu a wordo diseña. Esaki den interes general pa nos pais.

E tema di cacho di caya, manera cu nos ta yama nan crioyoamente y e molester cu e por y ta causa, ta afecta TUR hende. No ta importa si bo tin cacho of no. Pa esnan cu tin cacho, e preocupacion ta obvio. Pero laga mi toca esnan cu no tin cacho, of pio ainda, cu no ta gusta cacho mes. Nan tambe ta wordo afecta. Pues si, asta cacho ta un interes general y ta importante pa nos soluciona e problema di cacho mas lihe posibel. Porta cu un simpel ehempel mi por splica esaki miho.

Imagina bo cu bo ta un deportista of un amante di canamento, of door di COVID bo a dicidi di cuminsa practica deporte activamente. Bo no tin cacho y bo no ta gusta cacho. Bo ta bay core bicicleta y of core of cana pa bo salud. Bo ta topa un cacho riba caya cu por ataca bo, of molestia bo, cu tur consecuencia cu esaki por tin. Bo ta keda herida y asina bo ta keda afecta pa un cacho. Bo no gusta of bo no tin cacho, y toch bo ta haya bo den un situacion cu inesperadamente bo ta wordo afecta pa un cacho.

Awe, cu inauguracion di e luga aki, Gobierno ta demostra di a pone atencion na e problema cu e cachonan ambulante por causa na nos ciudadanonan. Cu e paso cu ta tuma awor nos ta purba di alivia e ciudadano di su problema. E luga aki ta un paso esencial pa remedia e situacion actual y agudo di e problematica di cacho na Aruba.

Nos mester ta consciente cu mayoria di cacho riba caya tin un doño; sea e doño tin un problema pa tene su cacho den cura, sea e doño a deshaci di su cacho. Cacho mester ta den cura, esey ta ley! Awor polis por actua segun e ley cu ta na vigor desde aña 2015 y awor, cu e Centro di Control di Cacho aki, porfin nan tin un luga cu nan por hiba cachonan cu wordo tuma den beslag y of cu wordo haya riba caya. Cu e centro aki tambe nos ta cuminsa e proceso di elimina e asina yama ‘afmaakhok’ of ‘kill cage’, cu ta duna nos isla un mal nomber. Lamentablemente debi cu hopi di nos no ta un doño responsabel di nos mascotanan, un luga manera esaki a bira necesario loke kizas ta un realidad indesea. Pero e situacion ta manera cu e ta. Si no tabata tin doño iresponsabel cu tin e necesidad di deshaci di nan mascota, e existencia di e luga lo no tawata necesario.

Na februari 2020 a cuminsa cu e transformacion di e luga aki. Despues COVID a yega Aruba y tur construccion a para y apesar cu e transformacion tawata cla, e trabou no por a wordo entrega. Door di doño iresponsabel cu tawata laga nan mascota indesea atras den becindario, apesar cu e luga tawata cera, mester a habri e luga bek den su funcion biew. E comision di accion a percura pa por inaugura e luga aki mas pronto posibel y awe esaki a wordo realisa y entrante awe tambe, e tin su funcion nobo.

E problematica di cacho ta amplio door cu mester atende cu e “kill cage” y cu e ley di cacho tambe, cual ta rekeri un approach multi-disciplinario. Tras di pantaya di e prome paso aki, tin cuater ministerio envolvi. Pues, algo cu por aparenta di ta sumamente facil tin su trayectoria cu e tin cu cana, loke por haci cu e proceso a dura un poco mas largo cu a wordo anticipa.

E comision di accion kier pidi tur hende, amante o no amante di mascota, pa den un esfuerso comun, yuda pa por logra resolve e problema di cacho y di pushi na Aruba. Esaki ta djis un comienso. Nos no t’ey ainda, pero e ta un comienso. Gobierno lo y a haci su parti pa cuminsa e movemento aki atrobe y lo sigui haci su parti pa duna autoridadnan e hermentnan necesario pa por actua debidamente. Polis por actua, actua! Si bo tin mascota, sea un doño responsabel! Si bo no tin mascota y bo ta desea un, adopta un! Si bo wak un ‘cute’ riba caya, hinc’e den bo cura y cuida p’e! Si bo no tin mascota y bo ta wak maltrato di bestia, raporta esaki! Ban tur huntu combati abuso y negligencia di bestia y soluciona e problema di animalnan riba caya.