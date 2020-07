Taksista por konta mas di Boneiru despues di a haña treinen / Taxichauffeur weet meer te vertellen over Bonaire na cursus

Taksista por konta mas di Boneiru despues di a haña treinen

Kralendijk– Nos pasado, nos monumentonan i tur punto di atrakshon di e parti sùit di Boneiru ta mas mihó konosí serka taksistanan awor ku nan a haña lès di un historiador. Hopi di e informashonnan ku e taksistanan a risibí no ta konosí serka e turistanan i no por haña e informashon aki fasil riba internèt tampoko.

Dor di e kurso edukativo, ku a tuma lugá djasabra 27 di yüni, e taksistanan por duna mihó servisio durante un ekskurshon. E intenshon di e seshon tabata pa yuda taksistanan surpasá e temporada difísil aki i ta bon prepará pa e situashon aktual kaminda kruseronan por lo pronto no ta yega Boneiru. Ta hasi esaki dor di yuda nan gara otro merkadonan pa generá entrada entre otro for di e turista ku ta keda mas dia na Boneiru i tambe for di e merkado lokal.

E programa di entrenamentu aki ta den kombinashon ku un programa pa ofresé ekskurshon turístiko na nos muchanan di skol básiko pa asina introdusí e tema di turismo na un manera realístiko na nan i pa nan por siña konosé nan isla mas mihó. E programa a tuma lugá den e siman di 29 di yüni pa 3 di yüli 2020 kaminda diferente skol ta haña e oportunidat pa eksperensiá un paseo parti sùit òf nort di nos isla. Durante e ekskurshonnan aki e taksistanan ta duna informashon ku nan ta duna diariamente na turista i ku nan a risibí durante e kurso. Gobièrnu di Boneiru a plania i tambe finansiá tur e ekskurshonnan pa nos muchanan di skol.

Pronto lo tene e entrenamentu pa e taksistanan riba e parti nort tambe di nos isla. E ekskurshonnan ku mas tantu ta bende ku turista ta e paseo di sùit i esun di nort. Segun e asosiashon di taksistanan boneriano ta diferente interpretashon di historia ku no tur biaha ta meskos ta konta e turistanan. P’esei gobièrnu di Boneiru a disidí ku e promé paso ku ta bai dal awor aki ta duna un kurso pa asina kada taksista por duna e mesun informashon. Den e plan stratégiko di turismo ta menshoná ku un di e prioridatnan di Boneiru pa lokual ta trata turismo ta pa alsa kalidat i nivel di servisio. Nos por realisá esaki solamente si duna e kursonan nesesario. Esaki ta algu tambe ku e taksistanan a indiká ku nan ta sinti falta di dje i ku nan ta dispuesto pa partisipá na e kursonan ora nan ta disponibel.

Taxichauffeur weet meer te vertellen over Bonaire na cursus

Kralendijk – Ons verleden, onze monumenten en alle bezienswaardigheden in het zuidelijke deel van Bonaire zijn nu beter bekend bij taxichauffeurs nu ze les hebben gekregen van een historicus. De informatie die de chauffeurs kregen is niet bekend bij de toeristen en is ook niet makkelijk op internet te vinden.

Door de educatieve les, die zaterdag 27 juni plaatsvond, kunnen de chauffeurs nu een betere service geven tijdens een excursie. Doel van de sessie was om de taxichauffeurs te helpen deze moeilijke tijd door te komen en om goed voorbereid te zijn voor de huidige situatie waarin cruiseschepen Bonaire voorlopig niet zullen aandoen. Dit gebeurt door hen te helpen andere markten aan te boren om aan inkomsten te komen, onder andere het verblijfstoerisme en ook de lokale markt.

Dit trainingsprogramma wordt gecombineerd met een ander programma waarbij toeristische excursies worden aangeboden aan basisschoolleerlingen, om zodoende het thema toerisme op een realistische manier bij hen te introduceren en om hen meer kennis over hun eigen eiland bij te brengen. Dit programma vond plaats in de week van 29 juni tot 3 juli 2020, waarbij verschillende scholen de gelegenheid kegen om een tour over het zuidelijke gedeelte of het noordelijke gedeelte van ons eiland te ervaren. Tijdens deze excursies gaven de taxichauffeurs de informatie die ze ook dagelijks aan toeristen geven en die ze tijdens de workshop hebben verkregen. Het Bonairiaanse eilandbestuur heeft deze excursies voor onze basisschoolleerlingen gepland en gefinancierd.

Binnenkort zal deze training voor taxichauffeurs ook voor het noordelijke gedeelte van ons eiland gegeven worden. De excursies die het meest aan toeristen verkocht worden, zijn de tours over de zuidkant en die over de noordkant van Bonaire. Volgens de vereniging van Bonairiaanse taxichauffeurs worden er verschillende interpretaties van de geschiedenis die niet altijd met elkaar overeenkomen aan de toeristen verteld. Daarom heeft het Bonairiaanse eilandbestuur besloten dat de eerste stap die nu gedaan moet worden is om een workshop te geven, zodat elke taxichauffeur hetzelfde verhaal kan vertellen. In het strategisch toerismeplan wordt vermeld dat één van de prioriteiten van Bonaire voor wat betreft toerisme is om de kwaliteit en het niveau van onze dienstverlening omhoog te trekken. Dit kunnen wij alleen verwezenlijken als wij de nodige trainingen geven. Ook de taxichauffeurs hebben dit aangemerkt als een aspect waar ze behoefte aan hebben en ze verklaarden dat ze bereid zijn om aan de trainingen deel te nemen zo gauw ze beschikbaar zijn.