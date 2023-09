Rines Martina ku pregunta pa nos Gobièrnu di Kòrsou: Energia alternativo . (“zonnepanelen”)

Energia alternativo . (“zonnepanelen”)

Ami Rines Martina, miembro di Trabou pa Kòrsou, tin un par di pregunta pa nos Gobièrnu di Kòrsou i hasi uso di e oportunidat pa informá e pueblo di

Kòrsou

Mi a tuma nota ku resientemente nos tin un tópiko di “zonnepaneel” hopi den notisia i riba reda

nan sosial.

Ta asina ku mi a nota i tende aki aya den notisia na radio i den korant ku mester bini ku un

solushon pa e tremendo kalor ku ta hasi den e último tempunan aki. Nan ta bezig ta enfoká nan

mes riba e muchanan ku ta bai skol, bisando ku nos muchanan ta hopi importante pa formashon i

futuro di nos pais. Indudablemente nan ta e futuro di Kòrsou ku tin ku hiba nos den e siglo nobo

ku ta warda nos. Lokual ami Rines Martina ta boga pe i ta di akuerdo kuné. Ta hopi importante ku

nos yunan haña un edukashon den un esfera limpi i bon ekipá ku material anto ku nan por tin un

temperatura adekuá den klas. Tambe ta hopi importante pa nos no lubidá e maestronan ku tambe

mester di un bon esfera di trabou (werkvloer) pa por ehersé nan tarea i obligashon manera debe

ser. E loke ta molestiá ami ta: pa kiko e puntonan aki mester bini dilanti aworakí?

Kiko nos ta hasiendo di bèrdat PROPAGANDA òf POLITIKA?

Nos sa, ku elekshon ta djis tras di porta ei, pero laga nos tuma e asuntu aki mas na serio.

No bini ku kuenta òf historia den sèptèmber 2023, e tópiko aki no mester ta ni un punto pa diskutí

riba dje.

Den pasado nos no haña sèn di Hulanda pa invershon den skol nan? Nunka nos mes no a generá

sèn riba Kòrsou (belasting) pa e problema aki?

No tabata tin sufisiente tempu pa hasi e invershon aki i e modernisashon den nos skolnan?

Bo sa kiko ta tristu ku te awe nunka esakinan a sosedé .

Ora nos wak bon, nos por bisa niun gobièrnu ku a wòrdu buta pa manehá e pais aki no a tuma nos

muchanan ni e maestronan na serio! P.e. masha ten skol di fundeshi, ta stencil ta haña pa bai kas

kune. “Nunka no tin pa material pa skol”, pero si pa korta den dje pa otro haña. Tur kos a keda

simplemente na PRIMITIMENTU!

PREGUNTANAN:

1. E kalor aki tin efekto solamente riba e alumnonan i e maestronan?

2. E kalor aki no tin efekto riba nos grandinan, penshonadonan, kasnan di hende grandi i

kasnandimuchanan?

3. E kalor aki no tin efekto riba nos hendenan ku ta traha den supermarket, pakus etc.

4. E kalor aki no tin efekto riba nos hendenan ku ta traha riba kaya òf instansianan

gubernamental?

5. E kalor aki no ta pone nos para ketu na e echo ku a bira tempu pa tur kas òf kualke

instansia tin un “zonnepaneel”?

6. E kalor aki no ta algu ku nos por probechá di dje pa drecha nos kayanan ku mas lus, i mas

vigilansia riba kaya ?

7. E kalor aki no tin efekto riba nos animalnan pa konsientisá nos ku nan mester wòrdu

protehá mihó ?

Ami Rines Martina ke kue e pregunta number 2 promé! Pa ami esaki ta di suma importansia,

mirando ku nos hende grandinan penshonado ta sufri dor di e kalor aki. Nos ta hasi manera nos ta

lubidá e GRAN APORTE ku nan tabata tin riba nos kada unu. Nan ta MES o MAS importante ku e

alumnonan i e maestronan. E hende grandinan penshonado ku a bai nos dilanti, ku a lucha i a

traha pa e pais aki, tambe mester buska un solushon mas lihé posibel.

Mirando nos rit di koriente ku ta sumamente malu na Kòrsou, ku kada bes koriente ta kai afó,

okashonando un “blackout”, manera nos a bin ta kustumbrá pa basta luna kaba, a bira tempu pa

un fórmula pa e kos aki.

P’esei mester kuminsá duna e hende grandinan i e penshonadonan (Sigur esnan ku ta riba 70)

koriente alternativo ”zonnepaneel” riba nan dak di kas pa nan haña koriente PAGABEL, di manera

ku nan mester por sende un fan/airco henter dia. Nan mester por tin un lus tambe riba e rit di

“zonnepaneel”.

Por último mi ke REKORDA TUR HENDE:

KAMINDA NOS GRANDINAN TA AWE, MAJAN KU DIOS KE NOS TAMBE LO TA

OTRO MAJAN KU DIOS KE, NOS YUNAN LO TA.

LOKE BO SEMBRA AWE, BO TA KOSECHA MAÑAN!!

Attentamente,

Rines B. Martina

Miembro di Trabou pa Kòrsou

