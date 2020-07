Nieuw geval van ongedocumenteerde op vaartuig op Aruba

Vanochtend kwam het bericht van het vaartuig “Awacati” dat op 8 juli een ongedocumenteerde aan boord had. Vanmiddag komt het bericht dat afgelopen dinsdag 14 juli er weer een vaartuig in Arubaanse wateren is aangetroffen met weer een ongedocumenteerde aan boord. Dit maal op de ” Materialista”. tijdens controle van de Kustwacht zag men dat de papieren van de persoon niet in order leken. Een snelle telefoontje naar DIMAS, de immigratie organisatie van Aruba, liet blijken dat de vergunning van de persoon was verlopen. De kustwacht heeft de persoon in kwestie overgedragen aan Warda Nos Costa, die de verdere afhandeling zal verrichten.

In beide gevallen van 8 en 14 juli waren het lokale boten met personen waarvan de ene zijn asielaanvraag was geweigerd en de andere zijn blijf vergunning was verlopen.

De kustwacht blijft oplettend op alle illegale activiteiten in de wateren van de 6 Nederlands Caribische eilanden.