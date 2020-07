Komunikado FDOK pa Prensa, karta presensia di fanátikonan na eventonan i aktividatnan deportivo.

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste mei 2020 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening openbare orde in verband met de buitengewone omstandigheid wegens het COVID-19 virus

BIJLAGE 2

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN

– De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.

– De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming.

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE

– Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door onder andere aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij de ingang en uitgang van de onderneming; het alcoholpercentage van de handgel is ten minste 60%;

– Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;

– Een initiële c.q. visuele beoordeling van de personen vindt voor de betreding van de locatie van de onderneming plaats voor de waarneming van duidelijk zichtbare tekenen van bovenste luchtweginfectie, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf 38° Celsius). In geval een persoon COVID-19 virus gerelateerde symptomen heeft, zoals in deze richtlijn opgenomen, wordt de persoon verzocht de locatie niet te betreden;

– Het betalen via betaalautomaten wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;

– De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen, instrumenten of materieel worden regulier schoongemaakt en na elk gebruik ontsmet met een ontsmettingsmiddel met een alcoholpercentage van minimaal 70% of met een chloorhoudend schoonmaakmiddel;

– Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken, werkinstrumenten en werkmateriaal worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet;

– De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of meeneemartikelen zoals flyers, niet beschikbaar worden gesteld;

– De ondernemer draagt zorg dat het personeel regelmatig de handen met water en zeep wast voor minimaal 20 seconden; bij afwezigheid van water of zeep, wordt handalcohol of alcoholhoudende handgel conform deze richtlijnen gebruikt;

– De onderneming beschikt, voor zover van toepassing, over stromend water, wasgelegenheid en toiletvoorzieningen;

– De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt en ontsmet.

– Voor de ontsmetting als bedoeld in deze richtlijnen worden alcohol of chloorhoudende producten gebruikt.

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND

– Zowel tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, als de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;

– Het maximaal aantal personen dat op grond van de richtlijnen tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;

– Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand -minimaal twee (2) meter- de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;

– Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast;

– Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger;

– Indien mogelijk wordt de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden gehouden;

– Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het werkmateriaal na elk gebruik ontsmet.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT

– Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;

– Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;

– Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat:

i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en

ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius) de fysieke afspraak wordt uitgesteld;

– Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant.

5. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING (KLANT OF PERSONEEL):

– Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van reukvermogen, moeilijk ademen of koorts (vanaf 38° Celsius);

– Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het personeel.