OPENSTAANDE BOETES WORDEN GEËXECUTEERD / BUTNAN HABRÍ TA KEDA EHEKUTÁ

OPENSTAANDE BOETES WORDEN GEËXECUTEERD

Het Openbaar Ministerie doet een dringende oproep aan alle personen die nog openstaande boetes

hebben, om deze zo snel mogelijk te komen betalen of om daarvoor een betalingsregeling te treffen. U

voorkomt daarmee dat u de door de rechter opgelegde vervangende hechtenis moet gaan uitzitten.

Onlangs is er een persoon aangehouden in verband met strafbare feiten die hij eind juni 2020 zou hebben

gepleegd. Deze persoon had inmiddels op vrije voeten gesteld kunnen worden, doch bleek bij het

raadplegen van ons registratiesysteem dat deze persoon een aantal openstaande boetes had terzake

onder meer het meermalen rijden zonder een geldig rijbewijs. De verdachte is in het verleden

aangemaand om deze boetes te betalen, maar heeft nagelaten dat te doen. Ondertussen is het Openbaar

Ministerie overgegaan tot het executeren van de vervangende hechtenis, hetgeen betekent dat deze

persoon 4 weken opgesloten zal moeten blijven wegens het niet betalen van openstaande boetes.

Voorkom een dergelijke onaangename situatie. Betaal je openstaande boete of kom een betalingsregeling

treffen.

Ofisina di Paga bo But ligt aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard.

Openingstijden zijn van maandag tot vrijdag van 7:30 tot 11:30 uur en van 13:30 tot 16:30 uur. De

sluitingstijd op vrijdag is 16:00 uur.

BUTNAN HABRÍ TA KEDA EHEKUTÁ

Ministerio Públiko ta hasi un yamada urgente na tur persona ku ainda tin but habrí, pa bin paga esaki

mas pronto posibel òf pa drenta den areglo di pago. Di e forma aki ta evitá ku e persona ta keda detené

i ku e mester sinta un kastigu di prizon supsidiario imponé pa hues.

Resientemente un persona a keda detené en konekshon ku echonan kastigabel ku el a kometé fin di yüni

2020. Entre tantu e persona aki lo por a keda poné den libertat pero na momentu di chekeo den sistema

di registrashon a bin sali na kla ku e persona aki tabatin un kantidat di but habrí pa motibu di korementu

di outo sin reibeweis bálido na mas ku un okashon. Den pasado Ministerio Públiko a yama e persona aki

pa bin paga su butnan, pero el a laga di hasi esaki. Pa e motibu ei, Ministerio Públiko a disidí di ehekutá e

detenshon supsidiario, loke ta enserá ku e persona aki lo mester keda será pa 4 siman pa motibu di no

paga butnan. Evitá un situashon desagradabel asina. Paga bo butnan habrí òf drenta un areglo di pago.

Ofisina di Paga bo But ta situá na Waaigat, pariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro Bulevar.

Orarionan di ofisina ta di djaluna pa djabièrnè di mitar di 8 di mainta pa mitar di 12 di mèrdia i di mitar di

2 di mèrdia pa mitar di 5 di atardi. Riba djabièrnè ofisina ta sera 4 ‘or di atardi.