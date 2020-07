CMC ta realisá implantashon aortiko via kateter ku éksitoso / CMC verricht succesvolle Transcatheter-aortaklep implantatie

CMC ta realisá implantashon aortiko via kateter ku éksitoso

Willemstad 22 di yüli 2020 – E promé implantashon aortiko via kateter kaminda a implantá un válvulo of

klèp artifisial di kurason den e aorta di kurason, a tuma lugá ayera na Curaçao Medical Center den e

Cathlab. Entretantu CMC ya a realisá 3 di e proseduranan aki ku éksito. E tim di kardiologo Dr. Jose Navarro

Mendez i Dr. Jose Torres Viera tabata reforsá pa un eksperto di Hulanda ku a bin Kòrsou temporalmente pa

duna sosten si akaso esaki tabata nesesario. E proseduranan tur a bai sin ningun problema òf nesesidat di

e eksperto.

E implantashon di e klèp di aorta (kurason) via di kateter ta un tratamentu pa personanan ku un kondishon

na e klèp di aorta, kaminda ta implantá un klèp nobo na e klèp ku a bira muchu smal. Durante e prosedura

aki e pashènt ta bou di anestesia lokal (verdoving kaminda pashènt ta keda konsiente) na lugá di anestesia

general (kaminda ta hasi e pashènt inkonsiente).

E kurason ta un spir ku ta pòmp sanger pa pulmon i sobra di bo kurpa. Tin kuater klèp den e kurason. E

klèpnan aki ta habri pa asina permití sanger pasa dor di e kurason i ta sera bèk pa pèrkurá ku e sanger no

ta move bai bèk patras. Esaki ta sigurá ku e kurason por funshoná i pòmp efektivo. Un di e klèpnan aki

yama Klèp di Aorta. Na momentu ku esaki habri, e ta permití e fluho di sanger ku oksígeno for di e kurason

pa e aorta, kual ta e arteria prinsipal ku ta sòru pa sanger por sirkulá den bo kurpa kompletu. Den algun

persona, e aorta por degenerá i haña problema pa habri bon òf kompletu. E kondishon aki yama stenosis

di aorta.

Konsekuentemente e kurason no por pòmp e sanger fásil mas via e klèp ku a bira muchu smal. Esaki por

kousa síntomanan di biramentu di kabes i doló di pechu. Tin persona ku ta eksperensiá biramentu di kabes

ora nan hasi ehersisio, kual por pone ku nan por kai flou. E restrikshon i e forsa adishonal ku ta rekerí pa

pòmp e sanger den hinter kurpa tambe ta kousa tenshon den múskulonan di kurason. Esaki por resultá

den awa den pulmon, ènkel hinchá, i eventualmente e por debilitá e funshon di e spir di kurason.

Un prosedura di implantashon di un klèp di aorta por oumentá kalidat di bida i e speransa ku un persona

lo por biba un bida mas largu.

Video den anekso: CMC ta mustra imahen di e promé implantashon di klèp di aorta via kateter kual a tuma lugá

e siman aki na hòspital. E implantashon tabata éksitoso. Entretantu CMC ya a realisá 3 di e tipo di

tratamentunan aki na CMC.

CMC verricht succesvolle Transcatheter-aortaklep implantatie

Willemstad 22 juli 2020 – De eerste Transcatheter-aortaklep implantatie vond deze week plaats in het

Curaçao Medisch Centrum. Tijdens de implantatie werd de aortaklep vervangen door een kunstklep. Deze

week heeft het team al drie van dit soort procedures met succes volbracht. Het cardiologen team

bestaande uit Dr. Jose Navarro Mendez en Dr. Jose Torres Viera werden bijgestaan door een Nederlandse

expert die tijdelijk inlandig is om zonodig ondersteuning te bieden. Dit was echter niet nodig, daar de

behandelingen probleemloos verliepen.

Een transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI) is een behandeling voor patiënten met een

aortaklepaandoening waarbij een nieuwe klep in deze vernauwde klep wordt ingebracht. Deze procedures

worden meestal uitgevoerd onder plaatselijke verdoving (bewuste sedatie) in plaats van onder algehele

verdoving.

Je hart is een spier die bloed naar je longen en de rest van je lichaam pompt. Het bevat vier kleppen die

openen om het bloed door het hart te doen stromen en sluiten om te voorkomen dat het bloed terug

stroomt. Dit maakt van het hart een effectieve pomp. Eén van deze kleppen wordt de aortaklep genoemd.

Wanneer deze open is, laat het zuurstofrijk bloed vanuit het hart in de aorta stromen, wat de belangrijkste

slagader is omdat het de rest van uw lichaam voedt. Bij sommige mensen kan de aortaklep degenereren

en gaat het met moeite open. Deze aandoening wordt aortastenose genoemd.

Als gevolg hiervan pompt het hart het bloed met moeite door de vernauwde klep. Dit veroorzaakt

symptomen zoals kortademigheid en pijn aan de borst. Sommige mensen kunnen tijdens het sporten

duizelig worden en zelfs flauwvallen. De beperkingen en extra moeite die het kost om bloed te pompen,

veroorzaakt ook spanning op de hartspier. Dit kan leiden tot vocht in de longen, gezwollen enkels en

uiteindelijk tot een verzwakte hartspier.

Het vervangen van een aortaklep verhoogt mogelijk zowel de levenskwaliteit als de levensverwachting van

een patiënt met een aortaklepaandoening.

Video in de bijlage: CMC toont beelden van de eerste Transcatheter-aortaklep implantatie die deze week voor het

eerst uitgevoerd werd in het ziekenhuis. De implantatie was succesvol. Intussen zijn al 3 van dit soort

behandelingen uitgevoerd door het CMC.