SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU



DJALUNA, 27 DI YÜLI 2020, 09:25 O.L.



E MENSAHE DI PREKOUSHON PA LAMAN BRUTU A SER KANSELÁ.



******OPSERVASHONNAN TA INDIKÁ KU KONDISHON DI LAMAN ******





Esaki ta e último boletin ku lo ser emití tokante e fenómeno aki.







SPECIAAL BERICHT No 3

METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO



MAANDAG, 27 JULI 2020, 09:25 L.T.



DE VOORZORGSMEDEDELING VOOR RUWE ZEE IS GEANNULEERD.



******WAARNEMINGEN TONEN AAN DAT DE ZEE CONDITIES GEEN BEDREIGING MEER VORMEN******





Dit is het laatste bericht i.v.m. dit evenement.







SPECIAL BULLETIN No. 3

METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO



MONDAY, JULY 27, 2020, 09:25 L.T.



THE CAUTIONARY STATEMENT FOR ROUGH SEAS HAS BEEN CANCELED.



******OBSERVATIONS INDICATE THAT SEA CONDITIONS NO LONGER POSE A THREAT ******





This is the last bulletin issued for this event.