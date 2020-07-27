SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU
DJALUNA, 27 DI YÜLI 2020, 09:25 O.L.
E MENSAHE DI PREKOUSHON PA LAMAN BRUTU A SER KANSELÁ.
SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU
DJALUNA, 27 DI YÜLI 2020, 09:25 O.L.
E MENSAHE DI PREKOUSHON PA LAMAN BRUTU A SER KANSELÁ.
******OPSERVASHONNAN TA INDIKÁ KU KONDISHON DI LAMAN ******
Esaki ta e último boletin ku lo ser emití tokante e fenómeno aki.
SPECIAAL BERICHT No 3
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO
MAANDAG, 27 JULI 2020, 09:25 L.T.
DE VOORZORGSMEDEDELING VOOR RUWE ZEE IS GEANNULEERD.
******WAARNEMINGEN TONEN AAN DAT DE ZEE CONDITIES GEEN BEDREIGING MEER VORMEN******
Dit is het laatste bericht i.v.m. dit evenement.
SPECIAL BULLETIN No. 3
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO
MONDAY, JULY 27, 2020, 09:25 L.T.
THE CAUTIONARY STATEMENT FOR ROUGH SEAS HAS BEEN CANCELED.
******OBSERVATIONS INDICATE THAT SEA CONDITIONS NO LONGER POSE A THREAT ******
This is the last bulletin issued for this event.
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