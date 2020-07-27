NOTISIA PRONOSTIKO DI TEMPU 

SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU
DJALUNA, 27 DI YÜLI 2020, 09:25 O.L.
E MENSAHE DI PREKOUSHON PA LAMAN BRUTU A SER KANSELÁ.

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SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJALUNA, 27 DI YÜLI 2020, 09:25 O.L.

E MENSAHE DI PREKOUSHON PA LAMAN BRUTU A SER KANSELÁ.

******OPSERVASHONNAN TA INDIKÁ KU KONDISHON DI LAMAN ******


Esaki ta e último boletin ku lo ser emití tokante e fenómeno aki.



SPECIAAL BERICHT No 3
METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

MAANDAG, 27 JULI 2020, 09:25 L.T.

DE VOORZORGSMEDEDELING VOOR RUWE ZEE IS GEANNULEERD.

******WAARNEMINGEN TONEN AAN DAT DE ZEE CONDITIES GEEN BEDREIGING MEER VORMEN******


Dit is het laatste bericht i.v.m. dit evenement.



SPECIAL BULLETIN No. 3
METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

MONDAY, JULY 27, 2020, 09:25 L.T.

THE CAUTIONARY STATEMENT FOR ROUGH SEAS HAS BEEN CANCELED.

******OBSERVATIONS INDICATE THAT SEA CONDITIONS NO LONGER POSE A THREAT ******


This is the last bulletin issued for this event.

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