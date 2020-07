WEERBERICHT VOOR HET PUBLIEK

Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot donderdagmiddag 12:00 uur 30 juli 2020.

Opgesteld op: woensdag 29 juli 2020, 11:00 uur l.t. (15:00 UTC).



Weer: Half bewolkt, tijdelijk zwaar bewolkt met een plaatselijke bui van tijd tot tijd.

De verwachte maximumtemperatuur zal 32 ̊C en de minimumtemperatuur zal 27 ̊C zijn.

Zonsopgang is om 06:22 uur en zonsondergang om 19:02 uur.

Wind: Oostelijk en matig; windkracht 2 tot 4 (7 tot 30 km/uur, 4 tot 16 knopen). Af en toe in mogelijke buien vrij krachtig in uitschieters; windkracht 5 (31 tot 39 km/uur, 17 tot 21 knopen).



Weeroverzicht: Een lagedrukgebied lag vanmorgen over het oostelijk Caraïbische Gebied en trekt in een noordwestelijke richting. Dit weersysteem zal vandaag en morgen voor buienactiviteit zorgen boven Curaçao. Verder kan dit weersystem verder ontwikkelen in een tropische cycloon. Bovendien, kan dit systeem morgen voor zwaardere buien met onweer zorgen in ons gebied. Ook zal dit lagedrukgebied zorgen voor een zwakke windveld over ons eiland, dit kan leiden dat het vooral in de middag en namiddag, extra warm kan gaan aanvoelen.

Zee condities: Over het algemeen vrij rustig met golfhoogtes tussen 0.5 en 1.5 meter (2 en 4 voet).

Significante tropische weersystemen: Een lagedrukgebied lag vanmorgen over het Oostelijk Caraïbische Gebeid en heeft een groot potentieel voor verdere ontwikkeling in de komende dagen. Dit systeem beweegt in een noordwestelijke richting. De Meteorologische Dienst zal de ontwikkeling van dit systeem blijven volgen.

Bijzondere verschijnselen: Geen.

Vooruitzichten tot vrijdagmiddag: Half tot zwaar bewolkt met enkele buien en kans op onweer. Weinig wind en drukkend warm.

Meteoroloog: Figueroa.