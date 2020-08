WEERBERICHT VOOR HET PUBLIEK

Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot donderdagmiddag 18:00 uur 6 augustus 2020.

Opgesteld op: woensdag 5 augustus 2020, 11:00 uur l.t. (15:00 UTC).



Weer: Licht tot half bewolkt en droog. Vanaf donderdag wordt de atmosfeer gunstiger voor buienactiviteit.

De verwachte maximumtemperatuur zal 33 ̊C en de minimumtemperatuur zal 27 ̊C zijn.

Zonsopgang is om 06:23 uur en zonsondergang om 19:00 uur.

Wind: Uit richtingen tussen oost en zuidoost en matig tot vrij krachtig; windkracht 4 tot 5 (20 tot 39 km/uur, 11 tot 21 knopen). Vooral later vandaag, af en toe krachtig in uitschieters; windkracht 6 (40 tot 50 km/uur, 22 tot 27 knopen).



Weeroverzicht: Gedurende de rest van vandaag zal naar verwachting geen significante bewolking over onze regio trekken. Een tropical wave bevindt zich ten oosten van het Caribisch Gebied, en trekt langzaam in een westelijke richting. Dit weersysteem zal gedurende de komende dagen voornamelijk in de ochtend voor tijdelijk meer bewolking over ons gebied zorgen dat tot enige buienactiviteit kan leiden. Eveneens in deze periode, zal de wind matig tot vrij krachtig zijn.

Zee condities: Over het algemeen vrij rustig met golfhoogtes tussen 1 en 1.5 meter (3 en 5 voet).

Significante tropische weersystemen: Tropische storm Isaias is in kracht afgenomen tot een post-tropische storm en zal niet verder gepubliceerd worden in de weerberichten.

Bijzondere verschijnselen: Geen.

Vooruitzichten tot vrijdagmiddag: Overwegend half bewolkt met enige buienactiviteit voornamelijk in de vroege ochtend.

Meteoroloog: Correa