Punto di sosten di Wardakosta na Kòrsou a haña direktor nobo / Nieuw hoofdsteunpunt voor kustwachtsteunpunt Curaçao

Punto di sosten di Wardakosta na Kòrsou a haña direktor nobo

For di 1 di ougùstùs 2020 Ramesh George a bira e direktor nobo di e punto di sosten di

Wardakosta na Kòrsou. Ramesh George no ta un persona deskonosí den Wardakosta komo ku

e tin hopi aña kaba ta laborá pa e organisashon. Ramesh a kuminsa traha na Wardakosta for di

1997 komo “vlootoperator” despues e la laborá den diferente funkshon na e punto di sosten na

Kòrsou i St. Maarten komo “wachtofficier” riba e cutter Jaguar, “waarnemend gezagvoerder” Pboot, “gezagvoerder” riba e super rhib i komo direktor di operashon na e punto di sosten na

Kòrsou. Durante di su karera e la siguí diferente estudio marítimo, estudio di “verbindelaar” na

Hulanda i tambe HBO Management kual e la konkluí ku eksito ku un stazje na RST. Entre 2018

pa 2020 Ramesh a traha den e “pilot opsporing” na Kuerpo Polisial di Kòrsou. Tambe e la traha

komo “waarnemend hoofdsteunpunt” den e periodo di 2008 pa 2009 i 2015.

Durante e seremonia pa instalá Ramesh George komo direktor nobo di e punto di sosten di

Wardakosta e direktor di Wardakosta di Karibe, Peter Jan de Vin a bisa den su spich “ku e tin

tur konfiansa ku Ramesh George lo ehersé un bon trabou pa e punto di sosten. Ramesh sa bon

kiko ta nesesario pa por traha i realisá eksitonan den su trabou pa Wardakosta. Mashá pabien

Ramesh George kubo funkshon nobo i hopi eksito. Mi ta gradisí Vernon Augusta, eks-direktor di

e punto di sosten di Kòrsou pa su trabounan ku e la ehersé pa Wardakosta kualnan e la hasi

honestamente. Mi ta desea e tambe tur klase di eksito den su reto nobo”; asina Peter Jan de

Vin, direktor di Wardakosta di Karibe a bisa den su spich.

Riba e potrèt: Peter Jan de Vin direktor di Wardakosta di Karibe, Ramesh George direktor di e

punto di sosten na Kòrsou i Frank Boots, próksimo direktor di Wardakosta di Karibe durante e

seremonia di instalashon.

Nieuw hoofdsteunpunt voor kustwachtsteunpunt Curaçao

Per 1 augustus 2020 is Ramesh George het nieuwe hoofdsteunpunt van het

kustwachtsteunpunt op Curaçao. Ramesh George is geen onbekende van de Kustwacht, hij

werkte al sinds 1997 als vlootoperator bij de Kustwacht. Hierna heeft hij verschillende functies

binnen de kustwachtorganisatie op zowel St. Maarten als Curaçao bekleed waaronder

wachtofficier op de cutter Jaguar, waarnemend gezagvoerder P-boot, gezagvoerder op de

super rhib en als hoofd operaties van het steunpunt Curaçao. Gedurende zijn opleidingstraject

heeft hij verschillende maritieme opleidingen doorlopen, de verbindelaar opleiding in Nederland

gevolgd en HBO Management die hij met een stage bij het RST volbracht. In 2018 en 2020

heeft hij met de pilot opsporing bij het KPC meegedraaid. Daarbij heeft hij in de periode 2008-

2009 en 2015 als waarnemend hoofdsteunpunt gefungeerd. Tijdens de recente

installatieceremonie gaf de directeur van de Kustwacht Caribisch Gebied, Peter Jan de Vin aan

dat hij “vertrouwen heeft dat Ramesh George goed werk voor het steunpunt gaat verrichten.

Ramesh weet goed welke bouwstenen nodig zijn om successen voor de Kustwacht te behalen.

Mashá pabien Ramesh George met jouw benoeming en veel succes. Ik bedank Vernon

Augusta, vertrekkende hoofdsteunpunt voor zijn diensten die hij naar eer en geweten heeft

volbracht en wens hem ook succes in zijn nieuwe uitdaging”; aldus Peter Jan de Vin, directeur

van de Kustwacht Caribisch Gebied.

Na de speech van de directeur Kustwacht richtte het nieuwe hoofdsteunpunt het woord aan zijn

team, “ik heb de afgelopen jaren met veel energie en enthousiasme voor de Kustwacht gewerkt.

De afgelopen 22 jaar waren leervolle jaren geweest binnen de organisatie. Het is vandaag voor

mij een eer om als hoofdsteunpunt voor jullie hier te staan”; aldus het nieuwe hoofdsteunpunt

op Curaçao, Ramesh George. De Kustwacht wenst Ramesh George veel succes in zijn nieuwe

functie.

Op de foto: Peter Jan de Vin directeur Kustwacht, Ramesh George hoofdsteunpunt Curaçao en

Frank Boots, aanstaande directeur Kustwacht gedurende de ceremonie.

5 di ougùstùs 2020