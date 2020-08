GRUPO DI 14 ORGANISASHON DI KOMERSIO I INDUSTRIA: NOW TA AREGLO PA SKAPA KUPO DI TRABOU NO PA SAKU DI KOMERSIANTENAN NA NOMBER DI NOS EMPLEADONAN, GOBIERNO DANKI PA E SOSTEN!

Willemstad— Resientemente un lista di kompanianan ku a risibí un pago den kuadro

di Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) a keda publiká. Lokual e

lista ta kontené ta e montante ku pa medio di e areglo a pone na disposishon di

kompanianan pa por paga nan empleadonan (i nada otro). Meta ta pa mantené e

kuponan di trabou den e sektornan ku a haña sla formal a konsekuensha di

medidanan di COVID-19, entre otro siere di frontera, kual a kousa ku turismo a kai

di 100 bai 0 den un dia! Komo ku no ta tur hende ta, por of ke komprondé esaki, a

keda espasio pa yen di splikashon ku ta eróneo!

E plakanan di NOW ta nada otro ku fiansa ku Gobièrnu di Kòrsou a hasi na Hulanda ku destino

netamente pa por skapa kuponan di trabou i pues paga suèldunan di empleadonan na

kompanianan ku a haña gòlpi a konsekuensha di medidanan di COVID. Banda di esei Gobièrnu

mes tambe a pone medionan disponibel pa yuda ku paketenan soshal.

No opstante esakinan ta parse ku ta difísil pa algun hende kaba di komprondé ku pagonan di

NOW ta pa empleado, i no pa e empresa. Mester keda bon kla ku ta hustamente ku e

areglonan a logra paga mas ku 20.000 hende nan entrada di luna durante di e último tres

lunanan i asina mantené e kuponan di trabou turesten. I esaki no ta den sektor priva so:

Gobernashon tambe a fia sèn pa por kumpli ku su obligashonnan, pues tambe pago di salario

di p.e. tur empleado públiko, entre otro polis, maestro di skol, minister i parlamentario, i paga

primanan soshal, penshun, ònderstant, yudansa pa desempleado, i otro gastunan.

E montante ku empresanan a risibí NO ta representá 100% di nan gastu di empleado: na aprel

i mei e supsidio ta representá 80% di e gastunan total di salario plùs prima di AOV pa dunadó

di trabou, multipliká ku e porsentahe di e bahada den benta. Si e bahada den benta tabata

60%, e empresa a risibí 80% di gastu di salario x 60% di bahada den benta, kual ta resultá den

48% di e gastunan total di salario, plùs 9 porshento di AOV; huntu 57%. Esaki ta nifiká ku e

empresa tambe a karga ku 43% plùs otro primanan soshal di salario, anto riba un benta di

40%. Nos empleadonan tur sa! Te hasta si benta a kai ku 100%, kual a pasa den e temporada

di lockdown i despues tambe, e lokual e empresa mes mester a kontribuí kuné ainda ta: 28%

di e gastunan total di salario, riba un benta di 0. Banda di esaki ainda e empresa nan mester

paga yen otro gastu. Saka bo sòm.

Aktualmente e areglo a bolbe habri, pa kual tin varios rekisitonan ta konta pa komapnianan

por risibí sosten pa paga empleado i mantené kuponan di trabou.

Banda di esei,kompanianan mester entregá i paga nan OB, LB i primanan sosial (òf drenta den

un areglo di pago) promé ku nan hasi un petishon. Si no nan NO ta bini na remarke pa supsidio

di salario i lo no por paga empleadonan; ken otro ta paga e empleadonan? Nos ta keda

enfatisa , Now ta pa paga salario di empleadonan i no saku di e komersiante.