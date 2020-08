Gerensia a tuma nota di wèlga na CMC / Raad van Bestuur heeft kennis genomen van een staking bij CMC

Gerensia a tuma nota di wèlga na CMC

Gerensia di CMC a tuma nota ku sindikato a hasi un yamada na su miembronan pa reuní durante di oranan

di trabou. Gerensia no a risibí ningun notifikashon di sindikato ku ta informá ku lo tene un wèlga òf ku ta

aklará e motibu riba kua un wèlga lo ta basá. Nos por bisa ku seguridat ku no ta trata e punto di 12,5%, ya

ku gerensia no a tuma niun desishon riba e tópiko aki ainda. Pues ta importante pa suprayá ku gerensia no

ta den un disputa ku sindikato i no ta trata di ningun tipo di konflikto entre empleado i dunadó di trabou,

esta CMC. Gerensia ta urgi empleadonan pa mantené reglanan pa preservá bienestar i seguridat di nos pashèntnan.

Raad van Bestuur heeft kennis genomen van een staking bij CMC

Het bestuur van het CMC heeft kennis genomen van een oproep van de vakbond aan haar leden om

gedurende werktijd te staken. Het bestuur heeft op geen enkele wijze of vorm een melding ontvangen van

de vakbond waarin geïnformeerd werd dat er een intentie is om een staking te houden of waar de staking

überhaupt op gebasseerd is. Het bestuur kan in ieder geval met zekerheid stellen dat het niet gaat om het

zogeheten ‘12,5%’, daar het bestuur hier nog geen enkele beslissing over genomen heeft. Het is daarom

van groot belang te onderstrepen dat het bestuur niet bewust is van een dispuut tussen haar en de

vakbond, en tevens is er ook geen sprake van een conflict tussen werknemer en werkgever CMC.

Het bestuur doet een dringend verzoek aan haar medewerkers het welzijn van de patiënten te blijven

waarborgen.