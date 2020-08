Comunicado di prensa di Wardacosta di Caribe / Scoop nieuwe commandant op cutter Panter

Comunicado di prensa di Wardacosta di Caribe

Scoop commandante nobo riba cutter Panter di Wardacosta

For di 10 augustus 2020 Ing. R. Scoop ta e comandante nobo riba e cutter Panter di

Wardacosta su punto di sosten na Aruba. Scoop a cuminsa su carera na Wardacosta na

november 2015 caminda e la cana un trayecto di 5 anja pa por bira comandante riba e cutter

Panter. E la traha den diferente funcion den Wardcosta na Aruba, Corsou y St. Maarten,

manera entre otro “oudste officier” y despues “waarnemend commandant” di e cutter Poema na

St. Maarten. Fin di 2017 Scoop duna su collaboracion na St. Maarten despues ku orkaan Irma a

pasa riba e isla. Tambe e la traha un periodo den e Rescue and Coordination Center di

Wardacosta na Corsou. Akinan e la sinja conoce e organisacion mas mihor. Durante su carera

Scoop a sigui diferente curso manera entre otro e curso pa bira “buitengewoon agent van de

politie” (BAVPOL) cual ta un curso masha importante.

Scoop semper tatin e ambiccion pa traha den e mundo maritimo. Despues cu e la haal su

diploma den “voortgezet onderwijs” na Aruba e la cuminsa su estudio di ‘Bachelor of Maritime

Operations’ na Maritiem Instituut Willem Barentsz na Terschelling, un instituto renombra den e

sector maritimo. E la hasi diferente stage den organisacion nan grandi manera Maritieme

Officier Trainee na Allseas, Maersk y na Aruba Ports Authority.

Durante e ceremonia di instalashon Kapt. R. Paskel, Hoofd Steunpunt di Wardacosta na Aruba

a bisa den su speech, “cu e steunpunt ta masha contentu cu Scoop su disiplina y cu e tin tur

confiansa cu Scoop lo eherse bon trabou pa Wardacosta. Traha huntu ta importante pasobra

huntu nos ta fuerte. Bo por conta cu nos sosten y esun di Wardacosta di Caribe. Pabien cu bo

posishon nobo y hopi exito”; asina Hoofd Steunpunt Paskel a termina bisando. Senjor M.

Solognier, Hoofd Operaties” di Wardacosta su punto di sosten na Aruba y comandante anterior

riba cutter Panter tambe a duna un speech cortico, e la bisa: “mi tin tur confiansa den bo cu lo

bo eherese un bon trabou. Mi ta desea bo hopi exito Scoop cu bo reto nobo.

Despues di e speech di Solognier, Scoop a dirigi palabra na tur presente: “ta un honor pami ta

para awe boso dilanti como e comandante nobo di cutter Panter di e punto di sosten di

Wardacosta na Aruba. Mi ta masha gradisi pa e oportunidat y mi ta cla p’e capitulo nobo den mi

bida. Mi ke stimula e jovennan cu tin interes pa traha den e mundo di investigacion den e sector

maritimo pa cuminsa un carera na Wardacosta, pa tin e disiplina durante nan estudio initial y pa

na final nan tambe por bisa cu nan ta orguyoso di ta un kustwachter y mi tin un carera cu hopi

challenge”. Wardacosta di Caribe ta desea Scoop tur cos bon den su funcion nobo.

14 augustus 2020