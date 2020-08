Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

NO TIN UN FECHA DI LIMITE DEN NEGOSACIONNAN:

“Pa negocia bo mester ta fuerte para riba bo pia y no ora bo rosea ta cabando”

Un pregunta cu a surgi, cu a causa precupacion tambe, ta si tin un fecha di limite pa cu e negociacionnan cu Hulanda. Diabierna mainta den Conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu no tin un fecha di limite.

“Tawata tin hopi hende den panico keriendo cu awe diabierna tin un fecha di limite, pero esey no ta e caso. Den negociacionnan usual tin fecha di limite. Por ehempel si bo kier negocia prijs di un cas of cumpra un cas of un auto. Hopi biaha e doño di cas ta bisa mi ta duna bo e prijs aki pero e ta valido te cu otro siman diabierna. Pa e negociacionnan aki no tin tipo di limite of vencimento aki pero esaki no kiermeen nos tin tempo ilimita. Ami ta considera e limite aki nos rosea financiero paso nos no kier pa rosea caba cu nos. Tampoco nos kier ta lomba pa muraya sin rosea ta negociando cu Hulanda pasobra esaki ta un posicion hopi desventahoso pa bo negocia den dje. Pa negocia bo mester ta fuerte para riba bo pia y no ora bo rosea ta cabando”, Prome Minister a expresa.

Sr. Derrick Werleman, Director di Departamento di Finansas, den su presentacion Rosea den e cumbra cu gremionan y lidernan politico, a indica cu nos rosea por yega te na september pero no full september tampoco. Talves pa paga debenan di Gobierno, pa paga FASE, salario di empleado publico pero no pa paga loonsubsidie.

“Sinceramente esey pami no ta un opcion pasobra mi no ta mira nos economia pick up pa september y cu no mester di loonsubsidie mas. Nos lo mester paga loonsubsidie na septemebr y nos mester tin e placa aki riba mesa pa nos cumpli cu e hendenan cu ta traha den sector priva cu ta esunnan cu mas a wordo perhudica cu e crisis aki.

Pues nos tin cu keda cla prome cu nos tin cu paga loonsubsidie na september. Esey ta duna nos un par di siman. Manera mi a bisa nos no kier yega na sigui negocia sin rosea, nos mester di rosea pa nos por negocia”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.