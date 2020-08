Gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië herdacht

Met een kranslegging en toespraken in het gebouw van de Tweede Kamer zijn op vrijdag 14 augustus de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht.

Het defile langs de kransen: van links naar rechts Khadija Arib, Jan Anthonie Bruijn en Erry Stoové.

Erry Stoové, de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, was een van de sprekers bij de Indische plaquette in het Kamergebouw. Hij memoreerde het ‘Indische zwijgen’ van veel mensen die de kampen hebben overleefd. “Maar ze schreven wel, overal, tot op de witte bladzijden van kookboeken toe.” Volgens hem kunnen velen de viering van 75 jaar bevrijding dit jaar niet voluit meebeleven, omdat het leed dat hen is aangedaan in voormalig Nederlands-Indië, onvoldoende is onderkend.

Stemmenorkest

Aansluitend sprak de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Zij vertelde het verhaal van de Nederlandse Helen Colijn, die gevangene was in het kamp Palembang op Sumatra. Lange tijd na de oorlog, toen zij in Amerika woonde, schreef zij het boek De kracht van een lied over het stemmenorkest dat een aantal gevangenen in het kamp vormden. Ze gaf ook lezingen en er verscheen een documentaire hierover. Dit jaar klonk ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Nederland op 4 mei het Largo van Dvorak, een stuk dat ook in het kamp klonk.

Eigen ervaringen

Om de verhalen van toen levend te houden, spraken ook Peter Neeb en Irene Urich. De heer Neeb is vertegenwoordiger van de Commissie van Advies van de stichting. Hij zat in een Japans interneringskamp en vertelde over zijn ervaringen daar. Mevrouw Urich spreekt namens de Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden. Zij vertelde een van haar ervaringen als kind in de oorlog.

Kranslegging

Vervolgens legden Khadija Arib en de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn samen een krans namens de Staten-Generaal. Erry Stoové legde een krans namens de stichting. De bronzen Indische plaquette is aangebracht ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De jaarlijkse herdenking in de Tweede Kamer is altijd op 14 augustus, voorafgaand aan de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus. Op deze dag in 1945 capituleerde Japan.

Klein gezelschap

Het gezelschap bij de besloten herdenking in de Tweede Kamer bestond uit de Voorzitters van beide Kamers, bestuursleden van de stichting, Kamerleden en vertegenwoordigers van bij de stichting aangesloten organisaties. Vanwege de coronamaatregelen was de vertegenwoordiging van alle partijen zeer beperkt.

Lees hier de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib.