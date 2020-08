Nationaal elftal Curaçao traint in Nederland

De Curaçaose voetbalselectie werkt in de week van 31 augustus – 5 september 2020 in Nederland een trainingsstage af. Tijdens de trainingsstage kunnen de spelers kennismaken met de nieuwe staf en technisch directeur. De stage, met inachtneming van COVID-19 maatregelen, is bedoeld als voorbereiding op de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

Tijdens het verblijf in Nederland wordt een mediamoment ingepland, waarbij zowel de Nederlandse als de Curaçaose media de kans krijgen kennis te maken met de nieuwe staf en vragen te stellen omtrent onze toekomstplannen. Ook deze bijeenkomst zal onder voorbehoud van passende COVID-19 maatregelen plaatsvinden.



De Curaçaose voetbal bond bevestigt dat de samenwerking met de voormalige bondscoach Remko Bicentini definitief is opgezegd waarmee het hoofdstuk Bicentini is afgesloten. Het bestuur van de bond betreurt de berichtgeving en de wijze waarop de bekendmaking van de nieuwe bondscoach afgelopen vrijdag plaatsvond en benadrukt dat dit buiten de planning van het bestuur om heeft plaatsgevonden. De bond verontschuldigt zich bij alle (voormalige) stafleden, fans en betrokkenen voor de timing van de vroegtijdige berichtgeving.



De FFK laat weten dat de aanstelling van een nieuwe bondscoach niet als een verrassing kan komen. De aanstelling van Guus Hiddink en zijn staf is uitgebreid besproken tijdens de lokale persconferentie op 23 augustus jl. FFK is Remko Bicentini dankbaar voor het werk dat hij geleverd heeft, maar kiest ervoor op een andere wijze verder aan de toekomst van het nationale elftal te bouwen. Met de ambities en de plannen voor en van het nationale team en de resultaten die voortvloeiden uit beoordelingsrapporten van de technische staf, is het bestuur unaniem tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een stap hogerop, met een professionele aankleding en staf die daaraan kan bijdragen.

De gehele staf, inclusief het technisch hart en de medische staf van de nationale selectie, wordt opnieuw ingericht aan de hand van de eisen en de wensen van de nieuwe technisch directeur. Wij richten ons nu op de toekomst en het kwalificeren voor het FIFA WK in Qatar en het bouwen van een succesvolle en professionele omgeving voor onze spelers. Curaçao maakt zich op voor the next level. Daar hoort een wereldcoach bij en die is onlangs aangesteld.