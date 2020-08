Boneiru ta un di e kandidatonan pa establesé un ‘Galileo-sensorstation’ / Bonaire is één van de kandidaten voor de vestiging van een Galileo-sensorstation

Boneiru ta un di e kandidatonan pa establesé un ‘Galileo-sensorstation’

Kralendijk, 25 di ougùstùs 2020 – Na e momentunan aki un tim di eksplorashon (surveyteam) di e programa oropeo di Galileo bou di guia di ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa (I&W) ta na Boneiru pa un bishita di orientashon. Komishon Oropeo ta buskando un sitio den área karibense ku ta adekuá pa instalashon di un asina yamá ‘sensorstation’ na benefisio di e proyekto di Galileo, ku ta un sistema mundial di nabegashon pa medio di satélite. Den área karibense Boneiru ta un di e kandidatonan.

Gobièrnu hulandes a reakshoná positivamente riba un petishon for di Bruselas pa pone posibel ubikashonnan den parti karibense di Reino komo kandidato. Seguidamente ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa a aserká Kolegio Ehekutivo di Boneiru. Kolegio Ehekutivo di Boneiru en prinsipio ta dispuesto pa koperá, bou di kondishon ku e proyekto no ta stroba otro desaroyonan riba nos isla.

For di siman pasá e tim di eksplorashon ta investigando aptitut di e dos ubikashonnan: Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB NV) na Barcadera i Bonaire International Airport (BIA). Nan a bishitá ámbos ubikashon den presensia di diputado Elvis Tjin Asjoe i e gerensianan di WEB i BIA. E siman aki ta konkluí e investigashon.

Mas despues durante e aña aki Komishon Oropeo lo hasi un eskoho for di tur e siteonan ku a investigá. Den kaso ku e eskoho bai pa Boneiru, e ora ei esei lo krea empleo indirekto, tantu den fase di desaroyo (entre otro trabou di konstrukshon) komo na momentu ku una bes e stashon na tera ta operashonal. Den e kaso ei lo trata prinsipalmente di suministradó. E trabou mes ta rekerí konosementu teknológiko spesífiko di nivel haltu. Pa esei lo reklutá un kantidat (limitá) di eksperto for di eksterior, pero esei no ta kita ku e proyekto ta ofresé oportunidat pa profeshonalnan boneriano tambe.

E proyekto di Galileo ta e proyekto di nabegashon espasial oropeo mas grandi di tur tempu. Ta un sistema sivil (pues no militar) mundial di nabegashon pa medio di satélite, ku e organisashon kosmonóutiko oropeo ESA i Komishon Oropeo a desaroyá. For di 2018 e ta operashonal i ta enserá desenas di luna artifisial i stashon na tera

Bonaire is één van de kandidaten voor de vestiging van een Galileo-sensorstation

Kralendijk, 25 augustus 2020 – Een surveyteam van het Europese Galileo-programma brengt op dit moment onder begeleiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een oriënterend bezoek aan Bonaire. De Europese Commissie is op zoek naar een locatie in het Caribisch gebied die geschikt is voor de plaatsing van een zogeheten sensorstation ten behoeve van het wereldwijde Galileo satellietnavigatiesysteem. Bonaire is in het Caribisch gebied één van de kandidaten.

De Nederlandse regering heeft positief gereageerd op het verzoek uit Brussel om mogelijke locaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kandideren. Het ministerie van I&W heeft vervolgens het Bestuurscollege van Bonaire benaderd. Dat is in principe bereid tot medewerking, onder de voorwaarde andere eilandelijke ontwikkelingen niet worden gehinderd.

Sinds vorige week onderzoekt het surveyteam de geschiktheid van twee locaties: bij het Water- en Energiebedrijf Bonaire op Barcadera en op Bonaire International Airport. Beide locaties zijn in het bijzijn van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en de directies van WEB en BIA bezocht. Het onderzoek wordt deze week afgerond.

De Europese Commissie zal later dit jaar een keuze maken uit alle onderzochte locaties. Mocht de keuze op Bonaire vallen, dan zal dat indirecte werkgelegenheid opleveren, zowel in de ontwikkelingsfase (waaronder bouwwerkzaamheden) als wanneer het grondstation eenmaal operationeel is. Daarbij zal het vooral gaan om toeleveranciers. Het werk zelf vereist specifieke hoogwaardige technologische kennis. Daarvoor zal een (beperkt) aantal experts uit het buitenland worden gerekruteerd, maar dat neemt niet weg dat het project ook kansen biedt voor Bonairiaanse professionals.

Het Galileo-project is het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden. Het is een wereldwijd civiel (dus niet-militair) satellietnavigatiesysteem dat is ontwikkeld door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Europese Commissie. Het is sinds 2018 operationeel en omvat tientallen kunstmanen en grondstations.