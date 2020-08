Un persona ku Covid-19 na Boneiru / Eén person met Covid-19 op Bonaire 

Un persona ku Covid-19 na Boneiru

Kralendijk – A detektá un kaso nobo di Covid-19 na Boneiru. Aworakí ta trata di un persona lokal. E persona infektá ta den isolashon i ta monitòr su salú. Ta hasi un investigashon ku ken e persona aki tabatin kontakto pa determiná si e a infektá otronan.

Ta ora a tèst e hendenan ku tabatin keho ku hala rosea, a topa un persona ku tabata infektá. E persona kasi a rekuperá kaba. E ta keda den isolashon te ora e pasa mas ku 24 ora despues ku e a rekuperá. Esnan ku ta biba kuné den kas ta keda den karentena i ta tèst nan.

Te aworakí no ta konosí unda e persona aki a keda infektá. Tampoko a konstatá ku e tabatin kontakto ku hende for di Kòrsou, Aruba òf Hulanda. Esaki ta nifiká ku e fuente no ta konosí. E departamento di Salubridat Públiko ta investigando esaki. Ta buskando pa sa ku ken e persona malu tabatin kontakto di aserka. Pa asina yama kontrolá nan. Ta pidi e personanan aki ku tabatin kontakto ku e pashènt pa bai 14 dia den karentena. Esaki no ta na nodi pa esnan ku tabatin kontakto kòrtiku òf di distansia ku esun ku Covid-19. Ta pidi tur hende ku síntoma pa keda kas i hasi un tèst.

Departamento di Salubridat Públiko ta monitòr tur hende ku tabatin kontakto di aserka ku e persona ku Covid-19. Ta konsehá nan pa keda kas, no bai trabou i no risibí bishita. Si tin síntoma tin ku tuma kontakto ku departamento di Salubridat Públiko riba number 0800-0800 pa hasi un tèst.

Drive Thru

Tur persona ku por tin òf haña keho por hasi un tèst. Pa traha un sita yama 0800-0800. Riba djaluna 31 di ougùstùs departamento di Salubridat Públiko ta organisá atrobe un Drive-Thru di 4’or di mèrdia te 6ór di atardi. Esaki ta pa hendenan ku síntoma leve. Yama 0800-0800 pa traha un sita. Si niun hende kontesta e telefòn ta paso nan ta okupá. Purba despues. Por yama tur dia entre 8’or di mainta i 10 ‘or di anochi.

Prevení kontaminashon

Pa prevení ku bo ta keda infektá ku e vírùs di corona mantené 1.5 meter di distansia, evitá sitionan ku hopi hende i espesial laba man regular.

Eén person met Covid-19 op Bonaire

Kralendijk – Op Bonaire is er weer een positief geval van Covid-19 ontdekt. Nu gaat het om iemand onder de lokale bevolking. De geïnfecteerde persoon is in isolatie en zijn gezondheid wordt gemonitord. Momenteel wordt contactonderzoek verricht om te vast te stellen of de zieke persoon misschien ook anderen heeft geïnfecteerd.

Bij het testen van mensen met luchtwegklachten is deze week een persoon aangetroffen die een besmetting heeft doorgemaakt. De persoon is alweer bijna hersteld. Tot minstens 24 uur nadat hij helemaal hersteld is blijft hij in isolatie. De huisgenoten blijven in quarantaine en worden getest.

Tot nu toe is niet duidelijk waar deze persoon de besmetting heeft opgelopen. Er is tot op heden geen contact bekend met mensen uit Curaçao, Aruba of Nederland. Dat betekent dat de bron van de besmetting nog niet duidelijk is. Daar doet de afdeling Publieke Gezondheid verder onderzoek naar. Alle nauwe contacten van deze persoon gedurende de periode dat deze persoon ziek was worden in kaart gebracht en vervolgens gebeld. Deze nauwe contacten worden gevraagd ook in quarantaine te gaan tot 14 dagen na het laatste contact. Voor mensen die een vluchtig contact hebben gehad is dat niet nodig. Voor iedereen geldt wel: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Nauwe contacten van positief geteste personen worden gemonitord door de Afdeling Publieke Gezondheid en worden geadviseerd om thuis te blijven, niet naar het werk te gaan en geen bezoek te ontvangen. Bij klachten contact opnemen met Publieke Gezondheid zodat er getest kan worden.

Drive-thru

Iedereen die klachten heeft of krijgt kan zich laten testen. Bel voor een afspraak naar 0800-0800. Op maandagmiddag 31 augustus van 16.00 – 18.00 organiseert de afdeling Publieke Gezondheid opnieuw een Drive-thru. Die is bedoeld voor mensen met lichte klachten. Bel voor een afspraak naar 0800-0800. Als u niet direct gehoor krijgt zijn de medewerkers in gesprek. Belt u dan later nog een keer. Elke dag van 8 uur tot 22.00 uur kunt u bellen om u aan te melden.

Voorkomen van besmetting

Besmettingen kunnen worden voorkomen door goed 1,5 meter afstand te houden, het niet bezoeken van plekken waar veel mensen zijn en vooral ook goed en vaak handen wassen.