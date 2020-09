Direktora di rekurso humano nobo na CMC / Nieuwe HR directeur bij het CMC

Direktora di rekurso humano nobo na CMC

Willemstad, 2 di Sèptèmber 2020 – Hunta di direktiva di Curacao Medical Center ta deseá bon biní na su

Direktora nobo di Rekurso Humano i Desaroyo Organisashonal, Sra. Yunaira Phelipa. Sra. Phelipa a djòin

CMC promé di Sèptèmber ku mas di 18 aña di eksperensia amplio riba tereno di rekurso humano i ku

eksperensiá den industria polisial i médiko. Su último nombramentu tabata komo hefe di Rekurso Humano

na Korps Politie Curacao (KPC), kaminda Sra. Phelipa a laborá pa 12 aña. Na KPC Sra. Phelipa tabata duna

konseho tokante e maneho, i tambe tabata enkargá ku tur planifikashon, kòntròl y kapasitashon di rekurso

humano. Promé ku esaki e tabata hefe di rekurso humano na Curaçaose Droogdokmaatschappij N.V.

Ademas, Sra. Phelipa a fungi komo coach pa e trayekto di desaroyo di maneho di “Federatie

Zorginstellingen.” Sra. Phelipa a kompletá su estudio spesialisá den Personal i Labor. E ta un profeshonal

ku pashon pa Rekurso Humano. Di un banda e ta un “Team player” ku un bon dósis di kapasidat analítiko i

di e otro banda e ta un persona ku gusta motivá hende.

Nieuwe HR directeur bij het CMC

Willemstad, 2 September 2020 – Het bestuur van het Curaçao Medical Center verwelkomt haar nieuwe

directeur Human Resources en Organisatie-ontwikkeling, mevrouw Yunaira Phelipa. Mevrouw Phelipa is op

1 september in dienst getreden van CMC en heeft meer dan 18 jaar uitgebreide ervaring in Human

Resources met een achtergrond in wetshandhaving en gezondheidszorg. Haar laatste aanstelling was bij

het Korps Politie Curaçao, waar zij voor 12 jaar de functie van Hoofd HRM heeft vervuld. Bij KPC adviseerde

ze over het beleid en was ze verantwoordelijk voor alle HR-planning, controle en training. Daarvoor was ze

hoofd Human Resource Management bij de Curaçaose Droogdokmaatschappij N.V. Daarnaast fungeerde

ze als leercoach voor de Management Developmenttraject van Federatie Zorginstellingen. Mevrouw

Phelipa is afgestudeerd in Personeel en Arbeid. Als een professional op het gebied van Human Resources

met passie voor het vak is ze enerzijds een teamspeler met een gezonde dosis analytisch vermogen en

anderzijds een motivator.