Kamer debatteert over onrust en geweld in Nederland

De recente ongeregeldheden en geweld in Nederland zijn onderwerp van debat voor de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Dit overleg, dat vandaag vanaf 15.00 uur plaatsvindt, is live te volgen via deze website en Debat Direct.

De Kamerleden gaan met ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) in gesprek over de onrust in het land. Aanleiding vormen de ongeregeldheden en geweldsincidenten die zich deze zomer hebben voorgedaan. Op de agenda staat ook de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Meer geweld

Beide bewindspersonen hebben de Kamer ter voorbereiding op het overleg per brief geïnformeerd. In de brief die minister Grapperhaus dinsdag op verzoek van de Kamerleden heeft gestuurd, gaat hij in op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Hij verwijst onder meer naar de rellen in steden, (dodelijke) steekpartijen, onaangekondigde demonstraties en het geweld tegen handhavers.

Algemeen overleg

Een algemeen overleg (AO) is een reguliere, veel voorkomende vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. De Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon over een specifiek onderdeel van zijn of haar beleidsterrein. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

