Rondetafelgesprek over tijdelijke maatregelen coronavirus

Wetenschappers en vertegenwoordigers uit het lokaal bestuur en de rechtspraak praten op vrijdag 4 september met Kamerleden over de wet waarin de tijdelijke coronamaatregelen worden vastgelegd. Zij doen dat tijdens een rondetafelgesprek, dat van 10.00 tot 13.30 uur duurt. Het gesprek is live te volgen via deze site en Debat Direct.

Rondetafelgesprek

Het gesprek wordt georganiseerd door de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U kunt hier het programma, de sprekers en de bijbehorende stukken van het rondetafelgesprek bekijken. In de rubriek Uitgelicht op deze site vindt u meer inhoudelijke informatie over de tijdelijke wet. Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Plenaire debatten

De ontwikkelingen rond het coronavirus waren onderwerp van verschillende debatten op woensdag 2 september. Om 10.15 uur gingen de Kamerleden in debat over het gebruik van de CoronaMelder-app. Later op de dag en in de avond was er een plenair debat over de aanpak van de coronacrisis. Deze debatten zijn terug te kijken via Debat Gemist: hier vindt u het debat over de CoronaMelder-app en hier het debat over de aanpak van het virus.

Technische briefing

Voorafgaand aan het plenaire debat kregen Kamerleden van de commissie voor VolksgezonVWS) op 31 augustus een technische briefing over het gebruik van de CoronaMelder-app.