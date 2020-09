DETENSHON I ENTRADA HUDISIAL RELASHONÁ KU FROUDE / AANHOUDINGEN EN ZOEKINGEN IN VERBAND MET FRAUDEDELICTEN

4 di sèptèmber 2020

DETENSHON I ENTRADA HUDISIAL RELASHONÁ KU FROUDE

Den oranan di mainta di djabièrnè 4 di sèptèmber 2020, e tim di Kuerpo Polisial Kòrsou ku ta

enkargá ku investigashonnan finansiero i di labamentu di plaka, bou di guia di Ministerio

Públiko a hasi kuater (4) entrada hudisial den kuadro di un investigashon ku ta hiba e nòmber

Girasol. E investigashon Girasol aki ta dirigí su mes riba falsifikashon di dokumento,

malversashon di supsidio i labamentu di plaka.

Na Van Engelen a detené e dama L.P.G.C. di 48 aña di edat i e hòmber C.E.C. di 55 aña di edat,

ámbos nasé na Kòrsou.

Na un kas den Kwartier, a detené e hòmber A.S.V.I. di 54 aña di edat, tambe nasé na Kòrsou.

Na un adrès na Sunset Heights a detené e dama C.O.G. di 45 aña di edat nasé na Kòrsou.

Mas aleu a tene un entrada hudisial na Banko di Seguro Sosial i na un fundashon ku ta risibí

supsidio di gobièrnu.

Relashoná ku e investigashon aki, e tim a konfiská kuater (4) outo luhoso, sèn kèsh i

dokumentunan ku ta di importansia pa e investigashon.

A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu,

pendiente di mas investigashon.

No ta ekskluí e posibilidat, ku durante di e próksimo dianan lo realisá mas detenshon.

4 september 2020

AANHOUDINGEN EN ZOEKINGEN IN VERBAND MET FRAUDEDELICTEN

In de ochtenduren van vrijdag 4 september 2020, heeft het team van het Korps Politie

Curaçao belast met financiële onderzoeken en witwassen, onder leiding van het Openbaar

Ministerie, vier zoekingen gedaan in het kader van het onderzoek ‘Girasol’. Dit onderzoek is

gericht op valsheid in geschrifte, verduistering van subsidies en witwassen.

In van Engelen is de vrouw L.P.G.C. (48 jaar) aangehouden en de man C.E.C. (55 jaar), beiden

geboren te Curaçao.

In een huis in Kwartier is een man A.S.V.I. (54 jaar) aangehouden, ook geboren te Curaçao.

Op een adres in Sunset Heights is een vrouw, C.O.G. (45 jaar) aangehouden, ook geboren te

Curaçao.

Verder is een zoeking gedaan bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) en een stichting die

subsidie ontvangt van de overheid.

In verband met dit onderzoek heeft het team vier (4) luxe auto’s in beslag genomen, samen

met contant geld en documenten die belangrijk zijn voor het onderzoek. De verdachten zijn

voorgeleid en zitten nu in voorlopige hechtenis in afwachting van het onderzoek. Verdere

aanhoudingen in de komende dagen worden niet uitgesloten.