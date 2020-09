Notisia di polis di djaluna 7 di sèptèmber te ku djárason 9 di sèptèmber 2020/Politieberichten van maandag 7 september tot en met woensdag 9 september 2020

Notisia di polis di djaluna 7 di sèptèmber te ku djárason 9 di sèptèmber 2020

Riba djamars 8 di sèptèmber a tene dos kontrol di tráfiko. A tene e promé den oranan di atardi, alrededor di 1.15 or na Kaya Korona. A kontrolá un total di 31 vehíkulo, di kua 19 shofùr a haña un but; 6 a bai pa keda sin bisti di faha di seguridat, 5 pa no kumpli ku e kondishon di glas skur, 4 pa keda sin bisti hèlm, 2 pa kore sin seguro i 2 pa kore sin reibeweis.

E di dos kontrol a tuma lugá den oranan trempan di anochi na Kaya C.E.B. Hellmund. E kontrol aki tabata den kuadro di glas skur i bistimentu di faha di seguridat. A kontrolá un total di 23 vehíkulo, for di kua a duna 8 but pa keda sin bisti faha di seguridat, 3 but pa kore sin reibeweis, 1 but pa kore sin hèlm. Suma di butnan aki ta varia entre $ 85 i $ 225. Kontribuí na un tráfiko sigur dor tene bo mes na e reglanan vigente.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 7 september tot en met woensdag 9 september 2020

Op dinsdag 8 september werden twee verkeerscontroles gehouden. De eerste in de middaguren omstreeks 13.15 uur aan de Kaya Korona. Er werden in totaal van 31 voertuigen gecontroleerd. 19 bestuurders kregen een bekeuring; 6 voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 5 voor het niet voldoen aan de lichtdoorlatendheid eis van de ramen, 4 voor het niet dragen van een helm, 2 voor het rijden zonder verzekering en 2 voor het niet hebben van een rijbewijs.

De tweede controle vond plaats in de vroege avonduren aan de Kaya C.E.B. Hellmund. Deze controle was in het kader van de getinte autoruiten en het dragen van de veiligheidsgordel. Er werden in totaal van 23 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 8 bekeuringen zijn gegeven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 3 bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs en 1 bekeuring voor het rijden zonder helm. Het bedrag van deze boetes variëren tussen de $ 85 en de $ 225. Draag bij aan een veilig verkeer door je aan de geldende regels te houden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.