Kaso nobo di Covid-19 na Boneiru / Nieuw Covid-19 casus op Bonaire

Kaso nobo di Covid-19 na Boneiru

Kralendijk – Boneiru tin un kaso positivo di Covid-19. Ta trata di un dòkter di kas riba nos isla. Dòkter Hermelijn a hasi un tèst paso e tabatin kehonan leve. E resultado di e tèst tabata positivo. A kuminsá investigá e fuente i ku ken e tabatin kontakto.

Ta buskando tur persona ku for di djasabra 5 di sèptèmber 2020 tabatin kontakto ku ku dòkter Hermelijn. Departamento di Salubridat Públiko ta yama nan. Personanan ku tabatin kontakto hopi di aserka ku dòkter Hermelijn ta bai den karentena. Si nan tin síntoma ta tèst nan. Tur persona ku resien tabatin kontakto ku e dòkter pero no a haña un yamada tin ku monitòr nan salú. Ta pidi e personanan aki pa yama 0800-0800 na momento ku nan tin síntoma relatá na Covid-19. A palabrá, huntu ku e persona konserní, pa desviá for di e regla di privasidat paso ta trata aworakí di un dòkter di kas.

Si tin pregunta òf síntoma i kier hasi un tèst yama 0800-0800. No tin sentido pa hasi e tèst si no tin síntoma. Si abo tabatin resien kontakto ku dòkter Hermelijn i kier pone outoridatnan na altura di esaki duna bo nòmber na 0800-0800. Huntu ku abo ta wak ki dia e kontakto tabata i si abo ta kore riesgo. Despues ta bini informashon pa pashèntnan di e praktiká di dòkter Hermelijn.

Prevení ku e vírùs di corona ta plama na Boneiru. Importante ta pa sigui kumpli ku e instrukshonnan di higiena. Laba bo man ku awa i habon, mantené 1.5 meter di distansia, no mishi ku bo wowo,boka i nanishi. Keda move, drumi sufisiente i biba salú pa hisa bo resistensia. Si bo tin keho relatá na Covid-19 keda kas i yama 0800-0800. Protehá bo mes i esnan rònt di bo.

Nieuw Covid-19 casus op Bonaire

Kralendijk – Bonaire heeft een nieuwe positieve casus van COVID-19. Het gaat om een van de huisartsen van het eiland. Dr. Hermelijn heeft zich vanwege lichte klachten laten testen en de uitslag blijkt positief te zijn. Bron-en contactonderzoek is gestart.

Alle personen die vanaf zaterdag 5 september 2020 contact hebben gehad met dr. Hermelijn worden in kaart gebracht en gebeld. Medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid nemen contact op met deze mensen. Personen die nauw contact hebben gehad worden in quarantaine geplaatst. Ingeval van klachten worden ze getest. Alle personen die recent contact hebben gehad maar niet gebeld worden moeten hun gezondheid monitoren en bellen bij klachten. In overleg met betrokkene is besloten af te wijken van de privacyregel omdat het om een huisarts gaat.

Mocht u vragen hebben of hebt u klachten en wilt u zich melden voor een test bel dan met 0800-0800. Testen als er geen klachten zijn heeft geen zin. Houdt uw gezondheid in de gaten en bel ingeval van klachten. Wilt u uw naam doorgeven omdat u recent contact hebt gehad met dr. Hermelijn, dan kunt u dat doorgeven aan het callcenter op 0800-0800. U wordt dan teruggebeld om samen te kijken hoe en wanneer het contact is geweest en of het een risicocontact was. Later volgt informatie voor de patiënten van de praktijk van dr. Hermelijn.

Voorkom dat het coronavirus op het eiland verspreidt. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan de hygiëne instructies te houden. Was regelmatig je handen met water en zeep, houd 1.5 meter afstand en raak je ogen, mond en neus niet aan. Blijf bewegen, slaap voldoende en verhoog je weerstand door gezond te eten en te leven. Heb je klachten die wijzen op Covid-19 blijf dan thuis en bel 0800-0800. Bescherm jezelf en de mensen om je heen.