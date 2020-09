CMC ta e promé hospital ku sertifikashon di LEED den Karibe / CMC is het eerste LEED Gold gecertificeerde ziekenhuis in het Caribisch gebied

CMC ta e promé hospital ku sertifikashon di LEED den Karibe

Willemstad 19 di Sèptèmber – Curaçao Medical Center ta e promé hospital den Karibe ku a logra e

sertifikashon LEED Gold. LEED ta nifiká “Leadership in Energy and Environmental Design” kual ta para pa

liderazgo den konservashon di energia y diseño ambiental. LEED ta e proseso di klasifikashon di

edifisionan ekológiko mas usa di mundu pa por evaluá edifisionan segun kriterio di sostenibilidat, manera

desaroyo di e espasio, ekonomisashon di awa, efisiensia energétiko, eskoho di material i e klima paden di e

edifisio. Ballast Nedam ta e kompania enkargá ku e diseño i realisashon di Curaçao Medical Center.

E sertifikashon di LEED ta un logro maravioso pa Curacao Medical Center por demonstrá ku den su

búskeda di operashonnan komersial i sostenibel ta kumpli ku standard internashonal di kalidat i seguridat.

E diseño di e hinter e kompleho ta basá riba sostenibilidat i ekonomisashon di energia. Naturalmente esaki

ta tene na kuenta tambe kondishon di e klima lokal. Por ehèmpel, ta utilisá e energia di e pènelnan ku ta

kolekta rayo solar pa por generá awa kayente i na mes momento usa e awa kondensá pa matenshon di e

matanan riba e propiedat. E fachadanan (gevels) di e edifisio ta diseñá pa hasi uso optimal di lus di dia di

un banda i di e otro banda pa evitá e kayente di lus di solo dirèkt. Kompará ku otro proyektonan

komparabel internashonal Curaçao Medical Center ta kasi 30% mas efisiente ku e konsumo di su energia.

Pa sigui konservá di nos medio ambiente, CMC ta den proseso pa finalisá un solushon struktural pa e

proseso di purifikashon pa e awa.

CMC is het eerste LEED Gold gecertificeerde ziekenhuis in het

Caribisch gebied

Willemstad, 19 September – Curaçao Medical Center is het eerste ziekenhuis in het Caribisch gebied dat de

status van LEED Gold certificering behaald. LEED staat voor “Leadership in Energy and Environmental

Design.” Het LEED Green Building Rating System is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor het

beoordelen van gebouwen op duurzaamheidscriteria als ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing,

energiezuinigheid, materiaalkeuze en binnenklimaat. Ballast Nedam is verantwoordelijk voor zowel het

ontwerp als de realisatie van het nieuwe ziekenhuis.

Het behalen van de LEED Gold certificering is een prachtige mijlpaal voor het Curacao Medical Center,

mede in relatie tot haar streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarbij wordt voldaan aan

internationale kwaliteit- en veiligheidsstandaarden.

In het ontwerp van het complex lag de focus op duurzaamheid en energiebesparing, uiteraard rekening

houdend met de lokale klimatologische omstandigheden. Zo worden zonnecollectoren gebruikt voor de

opwekking van warmwater en wordt condenswater – afkomstig van de gekoeld waterinstallatie –

opgevangen en gebruikt voor irrigatie van onder meer de daktuinen. De gevels zijn zodanig ontworpen dat

enerzijds optimaal gebruik wordt gemaakt van daglicht, en anderzijds directe zoninstraling wordt

voorkomen. Ten opzichte van vergelijkbare internationale referentieprojecten gaat het Curacao Medical

Center bijna 30% efficiënter met haar energie om. Om ons milieu te beschermen, is CMC bezig met het

afronden van een structurele oplossing voor het waterzuiveringsproces.