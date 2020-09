Sifra 29 di sèptèmber 2020 / Numbers September 29th 2020 / Cijfers 29 september 2020

Sifra 29 di sèptèmber 2020

Kralendijk – Tin 1 kaso covid bini aserka. Riba 29 di sèptèmber tin 77 kaso aktivo di Covid-19 na Boneiru. 20 persona a rekuperá i 2 persona ta interná den hòspital. E personanan ta informá i ta den isolashon.

Un hòspitalisashon relatá na covid no ta nifiká ku outomátikamente ta bai kuido intensivo i/òf ku ta hasi uzo di un di e 7 aparatonan respiratorio optenibel pa covid. Por sosodé ku personanan mester di kuido i medikamentu ku no por duna den un situashon na kas. Esaki por ta e kaso tambe ku malesa ku no ta relatá na covid.

Cijfers 29 september 2020

Kralendijk – Er is 1 nieuw positief geval van Covid-19. Op 29 september 2020 zijn er 77 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 20 personen zijn hersteld en 2 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De positief geteste mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

Een Covid-19 ziekenhuisopname betekent niet automatisch opvang op de special care en/of gebruik van één van de 7 voor Covid-19 beschikbare beademingsapparaat. Het komt voor dat mensen zorg en medicatie nodig hebben die niet in de thuissituatie gegeven kan worden. Dit gebeurt soms ook bij niet Covid-19 gerelateerde ziektebeelden.

Numbers September 29th 2020

Kralendijk – There is 1 additional positive case of covid. On September 29th there are 77 active cases of Covid-19 on Bonaire. 20 persons have recovered and 2 persons have been admitted to hospital. The people who tested positive are informed and in isolation.

A covid related hospitalization does not automatically mean admission to the special care unit and/or use of one of the 7 respiration facilities that are available for covid. It occurs that people need care and medication that cannot be provided at home. This sometimes also happens in cases of non-covid-related illnesses.