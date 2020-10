VISHON ta reakshoná riba proposishon di gabinete Rhuggenaath pa anulá e derecho di dedukshon di OB

Willemstad 30 di Sèptèmber 2020 – VISHON a tuma nota di e propuesta di gabinete Rhuggenaath pa e aña akí ainda trese kambio den impuesto riba volúmen di benta (OB), esta pa anulá e derecho di dedukshon di esaki den kaso di importashon. Minister di Finansas resientemente a presentá e “Plan B”, un plan karu i kargá ku riesgo, pa si akaso e negosashonnan ku Hulanda relatá na sosten finansiero i likides no logra. Riba esaki el a hasi su plannan konosí pa anulá e derecho di dedukshon di OB. E adaptashon di lei, kreá sin a tuma e konsiderashonnan adekuá, ta pone VISHON sospechá ku e ministernan ya kaba t’asina okupá ku kampaña pa elekshon, ku kasi no tin konsulta entre e mandatarionan di partido MAN. Posiblemente ta rekerí muchu tempu i esfuerso pa un konsulta tuma lugá entre e minister di Finansas i e minister di Desaroyo Ekonómiko, ambos di mesun partido, tokante e konsekuensianan di tal kambio di lei pa nos ekonomia. Nos minister di Finansas ta kere ku e mester tuma un medida pa finansiá e pakete di solidaridat temporalmente, pero den práktika e ta duna un bòftá na nos ekonomia ku ya ta vulnerabel. Niun pais na mundu a tuma un medida asina, pues algu asina’ki tin konsekuensianan dramátiko pa ekonomia. Bo no por duna ku un man i kita aun más ku e otro, pensando ku asina bo ta sostené ekonomia. Ta evidente ku no tin vishon ni maneho den gobièrnu i ku tur esaki ta bai a kosto di komunidat kompletu.

VISHON netamente ta para pa un simplifikashon integral di nos sistema fiskal. Mas aun p’e echo ku nos kapasidat ekonómiko no ta grandi, un sistema fiskal mas simpel ta mas adekuá pa nos komèrsio i pa nos instansianan di impuesto (Inspectie, SBAB i Ontvanger) ku ya a demonstrá di tin hopi difikultat pa ehekutá nan trabounan debídamente bou di e sistema aktual i elevá kumplimentu di lei.

E proposishon pa kambio di lei aki lo no kita e esénsia di e motibu prinsipal ku e gobièrnu aki tin muchu tiki sèn den e kaha di nos pais. Al kontrario, ta di tantu biaha ku Minister Gijsbertha ta proponé un medida fiskal ‘ad hoc’ sin hustifiká esaki i sin tene kuenta ku e konsekuensianan a largo plaso. Sin e oumento di peso aki nos ekonomia a baha ku 23% kaba, pues ku e proposishon aki e lo baha aún mas tantu, kual tambe lo tin su efekto riba otro impuesto i prima. Sigur den un krísis ekonómiko.

VISHON ta para pa forma e base di nos sistema fiskal nobo di impuesto ku ta modèrno, efisiente i indirektamente efektívo, un asina yamá “general goods and service tax”(“GST nobo”). E GST nobo mester pèrkurá pa un sistema mas hustu, ku ta fásil pa kolektá i kontrolá, kaminda tur hende ta duna su aporte segun nan forsa i kaminda solamente lo duna eksepshon na e promé nesesidatnan. Tambe e GST ku VISHON ta proponé ta basá riba un tarifa, pues no un kantidat di diferente tarifa i menos eksepshon. Si apliká un tarifa riba tur produkto i servisio ku a kumpra of bende, kalkulashon di e impuesto ku e empresario mester paga lo bira mas simpel. I pasobra e empresario por dedusí e impuesto na momentu ku e hasi un benta, ku e impuesto ku el a paga kaba ora e hasi e kompra, bo ta krea un sistema ku pa gran parti ta regulá su mes. Ademas, un sistema asina tin komo gran bentaha ku e posishon di kompetensia, pa loke ta trata produktonan riba merkado lokal, ta mehorá. Esaki por nifiká ku lo tin menos nesesidat pa importá, mientras ku bo no ta stroba eksportashon di produkto.

E GST nobo, ku VISHON ta proponé, lo mehorá e posishon di kompetensia internashonal di nos negoshinan lokal, kompará ku e proposishon aktual di OB, kual lo stroba esaki aun mas. Si fiha un tarifa adekuá pa e GST nobo por garantisá ku lo generá mas entrada pa kaha di gobièrnu. E úniko kos ku falta e ora ei ta pa gobièrnu implementá un sistema kapas i prinsipalmente simpel i outomatisá pa e kliente, i tambe ekipá e instansia di impuesto, pa evitá ku ta hinka empresarionan den proseduranan inesesario òf reinan largu. Den futuro e persona aki por enfoká su mes riba su negoshi i na e manera ei duna su aporte na desaroyo ekonómiko di nos pais. Pues, VISHON ta pidi pa gobièrnu no implementá un subida di impuesto ‘ad hoc’ ku pueblo di Kòrsou lo mester karga. En bes di esaki, kambia e sistema fiskal integralmente, basá riba un vishon di término largu!

VISHON reageert op voorstel van kabinet Rhuggenaath om de aftrekrecht van OB af te schaffen

Willemstad 30 september 2020 – VISHON heeft kennis genomen van het feit dat kabinet Rhuggenaath voornemens heeft om nog dit jaar een wijziging van de omzetbelasting (OB) door te voeren waarmee het aftrekrecht bij invoer komt te vervallen. De minister van financiën presenteerde onlangs nog een zeer duur en risicovol “Plan B”, voor het geval dat de onderhandelingen met Nederland voor financiële en liquiditeitssteun niet zou slagen. Hier bovenop maakt hij nu zijn plannen bekend om het aftrekrecht van OB te laten vervallen. Deze ondoordachte wetswijziging versterkt het vermoeden van VISHON dat de Ministers blijkbaar al zo druk bezig zijn met alle voorbereidingen voor de verkiezingscampagne dat er niet of nauwelijks overleg plaatsvind tussen de bestuurders van de partij MAN. Het kost kennelijk teveel tijd en moeite om als Minister van Financiën af te stemmen met de Minister van Economische Ontwikkelingen, zoals gezegd notabene twee Ministers van dezelfde partij, over de consequenties van een dergelijke wetswijziging voor onze economie. Daar waar de Minister van Financiën een fiscale maatregel denkt te moeten nemen om het tijdelijke solidariteitspakket te financieren brengt hij in de praktijk de zoveelste klap toe aan onze al kwetsbare economie. Nagenoeg nergens in de wereld worden op dit moment dergelijke maatregelen genomen aangezien dit dramatische economische gevolgen heeft. Je kunt immers niet met één hand geven en met de andere hand (meer) wegnemen en denken dat je daarmee de economie hebt gesteund. Het wordt nu wel duidelijk dat er in zijn geheel geen visie en regie is binnen de Regering en dat dit alles ten koste gaat van de gehele samenleving.

VISHON staat juist voor een integrale vereenvoudiging van ons fiscaal stelsel. Vanwege de bescheiden omvang van onze economie is een eenvoudiger fiscaal stelsel meer op zijn plaats zowel voor het bedrijfsleven als voor de belastingorganisatie (Inspectie, SBAB en Ontvanger) die reeds aangetoond hebben veel moeite te hebben om de huidige wetgeving naar behoren uit te voeren en de compliance te vergroten.

Ook met dit voorstel tot wetswijziging wordt de kern van de oorzaak dat de overheid onvoldoende middelen in haar landskas heeft niet weggenomen. In tegendeel, het is de zoveelste keer dat Minister Gijsbertha een ondoordachte ad hoc fiscale maatregel voorstelt zonder gedegen financiële onderbouwing en zonder voldoende rekening te houden met de consequenties op de langere termijn. Immers als, zonder deze lastenverzwaring de economie al met 23% zou dalen dan is dat met deze lastenverzwaring veel meer en dat heeft ook gevolgen voor de opbrengst van andere belastingen en premies. Zeker in een economische crisis.



VISHON is er een voorstander van om de kern van ons nieuwe fiscale stelsel te baseren op een modern, efficiënt en effectief indirect belasting, een zogenaamde “general goods and services tax” (hierna “nieuwe GST”). Deze nieuwe GST moet zorgen voor meer rechtvaardigheid, is eenvoudig te heffen en controleren, waarbij iedereen bijdraagt naar zijn bestedingskracht en slechts de primaire benodigdheden zullen worden uitgezonderd. De door VISHON voorgestelde nieuwe GST gaat verder uit van één tarief, geen cascade en zo min mogelijk uitzonderingen. Als er één tarief wordt toegepast op alle verkochte en gekochte goederen en diensten wordt het berekenen van de verschuldigde belasting een stuk eenvoudiger voor de ondernemer. En omdat de aangewezen ondernemer de verschuldigde belasting bij verkopen mag verrekenen met reeds betaalde belasting bij aankopen ontstaat een grotendeels zelfregulerend systeem. Een dergelijk systeem heeft bovendien als groot voordeel dat de concurrentiepositie voor de producten op de lokale markt verbeterd zullen worden, met als gevolg dat er minder noodzaak is om te importeren, terwijl tegelijkertijd ook de export van producten niet wordt belemmerd. De nieuwe GST, welke wordt voorgesteld door VISHON, zal de internationale concurrentiepositie van onze lokale bedrijven juist bevorderen in tegenstelling tot de huidige OB die met dit voorstel zelfs nog meer belemmeringen met zich meebrengt . Door het juiste tarief te bepalen voor de nieuwe GST wordt bovendien gegarandeerd dat de overheid voldoende inkomsten genereerd voor haar landskas. Het enige wat de overheid dan nog rest is om een gedegen en vooral klantvriendelijke geautomatiseerd systeem te implementeren en de belastingorganisatie voldoende te equiperen, zodat ondernemers onnodig in procedures worden betrokken dan wel in ellelange rijen hoeven te staan, maar zich vooral kunnen bezig houden met ondernemen en op die manier bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Kortom, voer nu geen ad hoc belastingverhoging door, ten koste van de Curaçao bevolking maar wijzig het fiscale stelsel integraal, gebaseerd op een duidelijk lange termijn visie!