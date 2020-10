Otro Yu Di Kòrsou ku ta destaká: “Alexis Glam” nominá pa muhé di aña di Viva / Weer een YDK die uitblinkt!! Alexis Glam  genomineerd vrouw van het jaar voor de VIVA 400. 

Otro Yu Di Kòrsou ku ta destaká:

“Alexis Glam” nominá pa muhé di aña di Viva

Willemstad –

Pa di 13 aña revista VIVA na Ulanda ta tira lus riba 400 muhénan ulandes eksitoso i ku mas a destaká via di voto di públiko ta saka e muhé VIVA di aña. E Yu Di Kòrsou ku ta funshoná komo “coach” bou di e nòmber profeshonal Alexis Glam, ta forma parti di e grupo di 400 muhė ulandes èkstraordinario ku a destaká mas durante e aña 2020.

Alexis Glam ta un “coach” ku den su trayekto kòrtiku a yuda hende muhé di tur parti di mundo superá trouma, laga nan pasado bai i kuminsá kere bèk den nan mes. Na 2019 Alexis Glam a lansa un komunidat riba plataforma di media sosial (Glamifest Your Dream Life) kaminda muhénan ta bin huntu i kompartí ku otro nan meta den un ambiente seif pa nan.

Di su èksito internashonal e ta duna bèk na su pais di origen ku ta Kòrsou. E la desaroyá hèrmèntnan pa empoderá mucha muhénan yòn pa nan bira sigur di nan mes, lanta nan outoestima i kere den nan balor, i potenshal, ku ta imenso. Alexis Glam ta pone e hèrmèntnan aki disponibel pa mucha muhénan ménos priviligiá di Kòrsou dor di duna workshopnan grátis. Ademas, algun biaha pa aña, Alexis Glam ta duna na un mama soltero akseso grátis na su siklo di programa intensivo di “coaching” online.

Banda di esei, tur aña Alexis Glam ta hasi donashon for di loke e la gana na e organisashon “Free a girl”.

“Free a girl” ta un organisashon na Ulanda ku ya a skapa kasi 4,700 menor di edat di eksplotashon seksual i a logra ku polis por a arestá trafikantenan di hende.

Alexis Glam ta un Yu Di Kòrsou mas ku ta hasi nos isla grandi.

Por vota pa Alexis Glam na https://www.viva.nl/viva400/zorg-onderwijs/

Weer een YDK die uitblinkt!!

Alexis Glam genomineerd vrouw van het jaar voor de VIVA 400.

Dit jaar is het de dertiende keer dat de VIVA 400 award wordt uitgereikt.

VIVA 400 is een platvorm van en voor succesvolle vrouwen in hun vakgebied.

Elk jaar worden er 400 buitengewone vrouwen genomineerd en het publiek beslist uiteindelijk wie de winnaar is. Onze eigen YDK die onder de naam Alexis Glam werkt als life coach, is één van deze 400 vrouwen die in 2020 uitblinken in hun ondernemerschap.

In haar korte traject als coach heeft Alexis Glam veel vrouwen over de hele wereld geholpen om hun trauma’s te overkomen, door hun verleden los te laten en weer in zichzelf te gaan geloven.

In 2019 lanceerde Alexis Glam een online community genaamd “Glamifest your dream life” waar vrouwen onderling in een veilige omgeving hun doelen met elkaar konden delen.

Zij heeft tools ontwikkeld voor jonge vrouwen om hun zelfvertrouwen en zelfwaarde terug te krijgen. Deze tools gebruikt Alexis Glam in de gratis workshops die zij organiseert voor alle minder bedeelde jonge vrouwen in Curaçao. Door haar internationale succes kan zij op deze manier iets terug geven aan haar land van herkomst Curaçao.

Hiernaast geeft Alexis Glam, een aantal keer per jaar alleenstaande moeders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan intensieve trainingen van haar online coachingsprogramma.

Tevens doneert zij ook elk jaar een deel van haar opbrengsten aan de organisatie Free a Girl.

Free a Girl is een organisatie in Nederland die ongeveer 4700 seksueel misbruikte minderjarigen heeft kunnen bevrijden en waarbij het de politie is gelukt om mensenhandelaars te arresteren.

Alexis Glam nog een YDK die ons kleine eiland Curacao groot maakt.

Stem op Alexis Glam via deze link https://www.viva.nl/viva400/zorg-onderwijs/

Voor meer info kun je contact opnemen met Alexis Glam via whatsapp +5999 5292226