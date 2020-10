Elekshon privá di Miss Beach organisá pa Marvelous Production

Wikènt tras di lomba Marvelous Production a organisá un elekshon grátis i privá di Miss Beach by Still Balling Racing Team 2020. Un elekshon great kaminda kada partisipante a mustra nan abilidat nan den trahe di baño.

E resultado tabata lo siguiente.

Baby Beautiful Legs 2020: Umi Amara Brunken

Baby Beautiful Skin 2020: Shandré-Antely Rafael

First Runner Up Baby Miss Beach by SBR 2020: Shandré-Antely Rafael

Baby Miss Beach by SBR 2020: Umi Amara Brunken

Mini Beautiful Legs 2020: Kaydee Trinidad

Mini Beautiful Skin 2020: Kaydee Trinidad

First Runner Up Mini Miss Beach by SBR 2020: Kaydee Trinidad

Mini Miss Beach by SBR 2020: Marly Pieter

Little Beautiful Legs 2020: Shennedea Scharbaai Windster

Little Beautiful Skin 2020: Jean-dy Sebelon

Second Runner Up Little Miss Beach by SBR 2020: Rawenska Serboni

First Runner Up Little Miss Beach by SBR 2020: Shennedea Scharbaai Windster

Little Miss Beach by SBR 2020: Jean-dy Sebelon

Pre-Teen Beautiful Legs 2020: Ashli Stamhuis Batista

Pre-Teen Beautiful Skin 2020: Eugèneely Florentina

Second Runner Up Miss Pre-Teen Beach by SBR 2020: Mireushany Fraciscus

First Runner Up Miss Pre-Teen Beach by SBR 2020: Eugèneely Florentina

Miss Pre-Teen Beach by SBR 2020: Ashli Stamhuis Batista

Teen Beautiful Legs 2020: Micaella Pieter

Teen Beautiful Skin 2020: Micaella Pieter

Miss Teen Beach by SBR 2020: Micaella Pieter

Miss Beautiful Legs 2020: Shanayska Juliana

Miss Beautiful Skin 2020: Shanayska Juliana

Miss Beach by SBR 2020: Shanayska Juliana

Mrs Beautiful Legs 2020: Noëlla Fecunda

Mrs Beautiful Skin 2020: Noêlla Fecunda

Mrs Beach by SBR 2020: Liandra Lindeborg

Palabra nan di felisitashon ta bai pa tur partisipante ku a logra kai den premio.