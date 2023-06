KOMUNIKADO DI PRENSA

31 di mei 2023

I AM ta Lansa Butterfly Effect Kompetensia

UN GOTA POR KOUSA UN OLA DI KAMBIO DEN HENTER SOSIEDAT

WILLEMSTAD – I AM, ku ta ofresé servisio di recruitment, training i HR-support, a lansa un kompetensia bou di e nòmber ‘Butterfly Effect Competition’. E kompetensia ta basá riba e konsepto di e ‘Butterfly Effect’, ku ta bisa ku kada inisiativa, mas kon chikí e ta, por tin konsekuensianan positivo i resultá den kambionan grandi den sosiedat. Ku e kompetensia I AM ke spòtlait personanan i organisashonnan ku ta realisá un Butterfly Effect den nos komunidat. Nan tin chèns di gana diferente premio finansiero. Djarason último a presentá e detayenan i reglanan di e kompetensia.

E kompetensia ta forma parti di e selebrashon di 10 aña di eksistensia di I AM. Danny Evers, fundador di I AM ta bisa: “Na Kòrsou hopi hende i organisashonnan ta hasi hopi bon trabou, sin haña pago pa esaki. Nan ta guia hobennan abandoná bèk riba e bon kaminda; nan ta yuda hende muhé den un situashon finansiero difisil haña un perspektiva ekonómiko nobo, òf nan ta siña grandi i chikí kon pa desaroyá nan talentonan. Inisiativanan manera esaki ta eksistí riba tur tereno: enseñansa, deporte, kultura, kuido di hende ku un desabilidat, medio ambiente, tayer di trabou, i hopi mas.”

Ku e kompetensia, I AM ke enfatisá ku tin hopi hende i organishonnan ku ke forma parti di un kambio den sosiedat. Nan enfoke i método di traha por mustra na promé instansia chikí, pero riba término mas largu, e ola di kambio ku nan a inisiá por tin konsekuensianan positivo hopi grandi. Ademas di spòtlait e proyektonan, I AM ta aspirá pa nan ta un fuente di inspirashon i un ehèmpel pa henter komunidat.

Butterfly Effect

E Butterfly Effect ta impliká ku un inisiativa chikí por tin konsekuensianan positivo impresionante i ta mustra ku kada un di nos, hopi be sin sa of sin tin e intenshon ei, por krea sírkulonan konsentriko di infuensia ku por influensiá otronan pa años òf asta pa generashonnan. “Loke nos ta hasi kada momento di dia tin be por tin un influensia grandi riba e komportashon di e hendenan rònt di nos. Espesialmente riba e hendenan ku ta buska kontakto ku nos pa empoderá òf inspirá nan mes, òf ku nos mes konsientemente ke influensiá di un manera positivo”, asina Danny Evers ta bisa.

Kriterio Obhetivo

Un komishon indepediente lo evaluá tur proyekto ku partisipá den e kompetensia. Lo husga e proyektonan a base di kuater kriterio obhetivo: urgensia sosial, nivel di boluntario, apresio úniko, i butterfly impakto. Tur partisipante ku ta kumpli ku e kriterionan aki por gana premionan finansiero na kualkier momento di e kompetensia. E tres mihónan ta partisipá den un final riba 16 di òktober 2023. Tur siman lo publiká partisipantenan i ganadonan intermedio riba e wepsait di I AM (www.iam.cw). Inskripshon di inisiativanan ta tuma lugá riba e wepsait tambe.

I AM lanceert Butterfly Effect Wedstrijd

EEN DRUPPEL KAN RIMPELEFFECT OP HELE MAATSCHAPPIJ HEBBEN

WILLEMSTAD – Het recruitment-, training- en HR-support bureau I AM heeft een wedstrijd gelanceerd onder de naam ‘Butterfly Effect Wedstrijd’. Deze wedstrijd is gebaseerd op het concept van het ‘Butterfly Effect’, waarbij een klein initiatief kan leiden tot aanzienlijke positieve gevolgen en een domino-effect tot gevolg kan hebben. Met de wedstrijd wil I AM individuen en organisaties die een Butterfly Effect in onze gemeenschap teweegbrengen, in het zonnetje zetten. Ze maken kans op diverse geldprijzen. Op woensdag zijn de details en regels van de wedstrijd bekendgemaakt.

De wedstrijd vormt onderdeel uit van het tienjarig bestaan van I AM. Danny Evers, oprichter van I AM: “Je hebt op Curaçao heel veel personen en organisaties die goed werk doen, vaak zonder betaald te worden. Ze proberen jongeren die aan lagerwal zijn geraakt op het juiste pad te krijgen, ondersteunen vrouwen die het financieel moeilijk hebben met het vinden van nieuwe economische perspectieven, of begeleiden jong en oud belangloos om hun krachten en talenten te benutten. Dit soort initiatieven zijn er op elk gebied: onderwijs, sport, cultuur, gehandicapten, milieu, werkbegeleiding, noem maar op.”

Met de wedstrijd wil I AM mensen en organisaties die een verschil uit willen maken in de maatschappij in de spotlight zeten. Hun aanpak en methode kan misschien op het eerste oog klein lijken, maar het rimpeleffect en de gevolgen voor de toekomst kunnen enorm zijn. Daarnaast streeft I AM ernaar dat de projecten ook als bron van inspiratie en voorbeeld voor de hele gemeenschap dienen.

Butterfly Effect

Het Butterfly Effect impliceert dat een klein initiatief indrukwekkende positieve gevolgen kan hebben en verwijst naar het feit dat ieder van ons – vaak zonder onze bewuste intentie of kennis – concentrische cirkels van invloed creëren. Die kunnen anderen soms jarenlang of zelfs voor generaties beïnvloeden. “Wat we van moment tot moment doen, heeft soms een krachtige invloed op het gedrag van andere mensen om ons heen, vooral andere mensen die ons actief opzoeken voor empowerment en inspiratie, of mensen die wij bewust positief wensen te beïnvloeden”, zegt Danny Evers.

Objectieve Criteria

Een onafhankelijke commissie zal alle inzendingen op vier objectieve criteria beoordelen: maatschappelijke urgentie, vrijwilligheid, uniekheid en de butterfly impact. Alle inzendingen die voldoen aan deze criteria kunnen tussentijds een geldprijs ontvangen, de beste drie gaan naar de finale en worden op 16 oktober 2023 bekend gemaakt. Op de website van I AM (www.iam.cw) worden wekelijks de nieuwe inzendingen en de tussenprijzen bekend gemaakt. Opgave van initiatieven kan via de website.