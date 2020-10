Suzy Camelia-Römer: Polítikonan, inkluso ministernan, tambe tin derechinan fundamental ku meresé protekshon den un estado di derecho demokrátiko.

Suzy Camelia-Römer, komo minister den gabinete di Rhuggenaath, tambe a bira blanko di atakenan baho di sr. Monk i konsorsio. Klaramente, e ophetivo di sr. Monk ta pa krea deliberadamente un imágen korupto di su oponentenan polítiko i gabinete Rhuggenaath. Riba 1 di òktober 2020, na nòmber di sra. S.F.C.Römer, e tim di abogado Sr. A. Henriquez y Sra. Sr. O. Kostrzweski, relashoná ku e echonan kastigabel kometé dor di sr. C. Monk (i otronan) kontra sra. Römer, a entregá un keho na Ministerio Públiko pa atendé ku shete (7) delito kometé kontra di dje. Den poko palabra ta trata di denunsiánan falsu, insulto, kalumnia i difamashon. Ademas, riba 16 di òktober 2020 sra. Römer a manda Ministerio Públiko un petishon pa atendé e denunsiánan falsu di sr. Monk kontra di dje ku urgensia. Tambe sra.Römer a dirigí riba mes fecha un karta na gobièrnu, pa kòrd’é riba su deber pa protehá tur siudadano, inkluso polítikonan, i tambe su deber pa formulá lei i maneho ku e fin ei. Suzy Römer i PIN ta deseá pa pronto mira un akshon desisivo di parti di Ministerio Públiko i gobièrnu pa protehá partisipashon polítiko i demokrasia den nos pais.

E presentashon sistemátiko di denunsia falsu dor di sr. Monk i konsorsio tin e karakter di denunsia sistemátiko, falsu i difamatorio. E modus operandi (M.O.) ta konosí : e ta anunsiá e denunsiánan durante entrevistanan radial i ta entregá nan deliberadamente den presensia di medionan di komunikashon na Landsrecherche of serka di e edifisio di Hof van Justitie, kaminda Procureur General tambe ta ubiká.

Representante di medionan di komunikashon ta para kla na e lugá ku un kámara, miéntras ku sr. Monk ta aserka ku bòshi di ordners bou di su brasa. Seguidamente sr. Monk ta hasi su deklarashonnan akusante i defamatorio dilanti kámara kontra di e ministernan ku e ta akusá falsamente, inklusivo kontra sra. Römer. Ku e bòshi di papel e ta pretendé di tin prueba di su akusashonnan falsu. E práktika deskribí di sr. Monk ta daña di forma inrasonabelmente i inhustamente e bon nòmber i tacha honor di e ministernan. Despues di e presentashon di e denunsiánan e ta sigui ripití i enfatisá e denunsiánan falsu den media pa asina enfatisá e persepshon ku nan a kometé delitonan penal. Riba 30 di sèptèmber 2020, sr. Monk a trese durante e programa radial ‘Enfoke’ di Radio MAS 99.7 FM, ku e i/o su fundashon ‘Fundashon Hustisia pa Un i Tur’, di kua e mes i un kompañero kandidato riba lista di KDNT ta forma e direktiva, te awor a presentá bintidos (22) denunsia (a base di lokual e la bisa nos a konta ta 24) i e ta preparando seis (6) denunsia mas. Según Sr. Monk, lo siguiente ta e denunsiánan ku nan a hasi te awor:

a) Eugene Rhuggenaath, Promé Minister, Minister di Asuntunan General: 4 denunsia; b) Armin Konket, Minister di Atministrashon, Planifikashon i Servisio: 2 denunsia; c) Quincy Girigorie, Minister di Hustisia: 2 denunsia; d) Kenneth Gijsbertha, Minister di Finansa: 3 denunsia; e) Marilyn Alcalá-Walle, (ex) Minister di Edukashon, Siensia, Kultura i Deporte: 1 denunsia; f) Suzy Camelia-Römer, (ex) Minister di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa: 6 denunsia; g) Hensley Koeiman, Minister di Desaroyo Sosial, Trabou i Bienestar: 2 denunsia; h) Steven Martina, Minister di Desaroyo Ekonómiko: 2 denunsia i 1 denunsia na Korte di Hustisia; i) Zita Jesus-Leito, Minister di Tráfiko, Transporte y Planifikashon Urbano: 2 denunsia.

Miéntras tantu, Ministerio Públiko (OM) a kombertí den parti indeseabel di e aktividatnan polítiko di Sr. Monk. Ta mas ku kla ku di dia ku sr.Monk i konsorsio ta realisá e atakenan sistemátiko ku e intenshon pa sirbí nan mes interesnan polítiko i di nan Partido ku meta pa daña nòmber di integrantenan polítiko di Kabinet Ruggenaath i (eks) ministernan individual.

Ta bon pa señalá ku un denunsiá kontra di un hende no ta nifiká ku e persona ta kulpabel. Inkluso designá un persona komo sospechoso dor di Ministerio Públiko no ta mas ku indikashon di e posibilidat, esta un sospecha, ku e persona por a hasi su mes kulpabel na un echo kastigabel i ku ta bai investigá esaki. Ta solamente wes por determiná si un hende ta kulpabel.

Ademas di e delitonan kometé pa Sr. Monk i konsorsio kontra e personanan kontra kua e la hasi denunsiánan falsu, e órden hurídiko demokrátiko ta keda gravemente menasá pa nan. Pasobra despues di tur kos, e derechinan fundamental rekonosé den e Tratado di Derechi Sivil i Polítiko (BUPO) y e Tratado Europeo di Derechi Humano (EVRM) di e (ex) ministernan a keda gravemente violá.

Pa protegé e derechinan di e siudadanonan, gobièrnu mester traha lei i maneho pa atendé ku e lei di Integridat di (kandidato) Minister; i lei i maneho pa atendé ku denunsiánan kontra ministernan. Ministerio Públiko a señalá e nesesidat di debate polítiko pa aklará e lei.

Raad voor de Rechtshandhaving tambe a mustra riba e fayonan den e lei inkluso violashon di Areglo di Estado, i tratadonan di Derechi Humano (EVRM) i di Derecho Sivil i Polítiko (BUPO). E debate ainda no a tuma lugá, aunke PIN komo partido a traha dos konsepto di lei i un moshon. E echo ku e partidonan di oposishon den parlamento tampoko ta kontribuí na un debate polítiko riba e tema ta di spera den e kultura partidista di Kòrsou, pero no ta motibu sufisiente pa gobièrnu no protehá e derechi di su siudadanonan.

E falta de kapasidat humano serka Ministerio Públiko i Landsrecherche ku ta stroba nan pa hasi nan trabou, mester keda resolvé pa gobièrnu. Un ousensia mas largu di un investigashon òf un desishon riba e denunsiánan falsu ta hopi dañino pa e personanan konserní. Gobièrnu di Kòrsou ta mustra muchu tiki komprenshon pa e daño sosial, emoshonal, sikológiko i e menasa físiko komo resultado di e denunsiánan falsu. Vários biaha a arestá sospechosonan pa menasa motivá pa e akusashonnan falsu aki kontra di mandatarionan. E echo ku e outoridatnan konserní no ta atendé e denunsiánan aki lihé, ta kontribuí na e daño aki.

Na mes momentu, e denunsiánan falsu i sistemátiko ta menasá nos demokrasia i ta kousa daño grave na e imágen di atministrashon públiko di Kòrsou internamente i internashonal.

Suzy Camelia-Römer: Politici, waaronder ministers, hebben ook grondrechten die bescherming verdienen in een democratische rechtstaat.

Ook Suzy Camelia-Römer is als minister in het kabinet Rhuggenaath, doelwit geworden van het kwaadaardig politiek bedrijf van de heer Monk c.s., bestaande uit stelselmatig beledigen, smaden, lasterlijk en publiekelijk aanklagen van ministers om percepties te scheppen die niet op feiten berusten. Het doel van Monk is duidelijk, bewust een corrupt beeld creëren van zijn politieke tegenstanders, het kabinet Rhuggenaath. Namens mevrouw S.F.C. Römer hebben de advocaten, mr. A. Henriquez en mw. mr. O. Kostrzweski, op 1 oktober 2020, terzake het strafbaar handelen van de heer C. Monk (e.a.) aangifte met betrekking tot het plegen van zeven (7) strafbare feiten gedaan. Het gaat, kort samengevat, om het doen van valse aangifte, belediging, smaad, smaadschrift, laster, lasterlijke aanklacht en lasterlijke verdachtmaking. Daarnaast is op 16 oktober jl. het Openbaar Ministerie aangeschreven met het verzoek spoedig uitspraak te doen over de door Monk c.s. tegen mw. Römer valselijk ingediende aangiften. De regering is eveneens op 16 oktober 2020 aangeschreven ten einde die te wijzen op haar plicht tot bescherming van alle burgers, waaronder politici, en de plicht daartoe wetgeving en beleid te formuleren. Suzy Römer en PIN wensen spoedig een daadkrachtig optreden van het Openbaar Ministerie en de Regering te zien, omwille van het beschermen van de politieke participatie en democratie in ons land.

Het stelselmatig indienen van valse aangiften door de heer Monk c.s., heeft het karakter van stelselmatige, valse en lasterlijke aangiften. De modus operandi is bekend: de aangiften worden tijdens radio-interviews aangekondigd en vinden bewust plaats in aanwezigheid van de media ter hoogte van de Landsrecherche op de Scharlooweg of nabij het gebouw van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, alwaar ook de Procureur- Generaal zetelt. Vertegenwoordigers van de media staan ter plekke met camera opgesteld, terwijl Monk met een ordnermap onder de arm komt aanlopen. Monk legt vervolgens ten overstaan van de camera beschuldigende verklaringen af ten aanzien van de bij zijn valse aangiften betrokken ministers, waaronder ondergetekende. Daarbij heeft hij stapels papier onder de arm als gepretendeerde bewijs van door de ministers gepleegde strafbare feiten. Door deze meermalen door de heer Monk tentoongestelde handelswijze worden de ministers, waartegen de aangiften worden gedaan op onredelijk wijze in hun goede naam en eer geschaad. Na het indienen van aangiften wordt de kwaadaardige daad tijdens radio-interviews herhaald en aangedikt om de perceptie te benadrukken dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Op 30 september 2020 verklaarde de heer Monk tijdens het radioprogramma ‘Enfoké’ op Radio MAS 99.7 FM, dat hij/of zijn stichting ‘Fundashon Hustisia pa Un i Tur’, waarvan hij en een medekandidaat op de kiezerslijst van de politieke partij ‘Kòrsou die Nos Tur’ de bestuurders zijn, inmiddels tweeëntwintig (22) klachten/aangiften (bij telling hieronder is dat 24) hebben ingediend en dat hij nog zes (6) aangiften voorbereidt. Volgens de heer Monk zijn de volgende aangiften tot nu toe:

Eugene Rhuggenaath, Minister-President, Minister van Algemene Zaken: 4 aangiften; Armin Konket, Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening: 2 aangiften; Quincy Girigorie, Minister van Justitie: 2 aangiften; Kenneth Gijsbertha, Minister van Financiën: 3 aangiften; Marilyn Alcalá-Walle, (voormalig) Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport:

1 aangifte;

Suzy Camelia-Römer, (voormalig) Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur: 6 aangiften; Hensley Koeiman, Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn: 2 aangiften; Steven Martina, Minister van Economische Ontwikkeling: 2 aangiften en beklag bij het Hof; Zita Jesus-Leito, Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning: 2 aangiften;

Het Openbaar Ministerie (OM) is ondertussen een ongewenst onderdeel van het politiek bedrijf van de heer Monk gemaakt. Duidelijk is dat Monk c.s. deze stelselmatige aangiften doen met de bedoeling om hun partij politieke belangen te dienen door het schaden van de reputatie van de (oud)leden van kabinet Rhuggenaath. Vermeldt moet worden dat aangiften tegen een persoon niet betekent dat een persoon schuldig is. Zelfs het aanmerken van een persoon als verdachte door OM is niet meer dan het aangeven van de mogelijkheid, een vermoeden, dat iemand zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, hetwelk verder wordt onderzocht. Het is uiteindelijk alleen de rechter die zich over schuld of onschuld kan uit te spreken.

Naast de strafbare feiten die door de heer Monk c.s. jegens personen worden gepleegd, wordt de democratische rechtsorde grovelijk door hen ondermijnd. Immers worden fundamentele rechten op grond van het Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van de (gewezen) ministers, ernstig geschonden.

De regering dient ter bescherming van deze rechten van burgers, wetgeving en beleid met betrekking tot de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers en overigens met betrekking tot aangiften betreffende gezagdragers te maken. Het Openbaar Ministerie heeft op de noodzaak van het politiek debat gewezen ter verduidelijking van de bepalingen van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers. Ook de Raad voor de Rechtshandhaving en de Raad van Advies hebben op gebreken in de wet en zelfs op de schending van de Staatsregeling, EVRM en BUPO-verdragen gewezen. Dat debat heeft nog niet plaatsgevonden, alhoewel de politieke partij PIN met de samenwerkende partijen daartoe voorbereidingen hebben getroffen, een motie en een aantal concept-ontwerpen van wetgeving hebben opgesteld. Dat oppositie partijen in de Staten ook weinig bijdrage leveren aan een politiek debat over het onderwerp, is in de partijpolitieke cultuur op Curaçao te verwachten maar onvoldoende reden om van overheidswege de rechten van burgers niet te willen beschermen.

Het capaciteitsgebrek welke het Openbaar Ministerie en de Landsrecherche belemmeren in hun werkzaamheden, dient door de regering opgelost te worden. Het langer uitblijven van onderzoek of van een uitspraak met betrekking tot deze valse aangiften, is schadelijk voor de betreffende politieke gezagsdragers. De regering van het land Curaçao geeft blijk van onvoldoende inzicht in de maatschappelijke, emotionele, psychologische schade en fysieke bedreiging die het gevolg is van de valse aangiften. Meermalen zijn verdachten wegens bedreiging ingegeven door dit soort aantijgingen van bestuurders aangehouden. Het niet prompt afdoen van deze aangiften aan de betrokken personen en hun familie draagt bij aan deze schade.

Tegelijkertijd bedreigen genoemde valse en stelselmatige aangiften de democratische rechtsorde en brengen grote schade aan het imago van het openbaar bestuur van Curaçao, zowel intern als internationaal.