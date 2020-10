Cft a hasi bishita digital na Bonaire, Sint Eustatius i Saba

Kolegio di supervishon finansiero di Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Cft) e siman aki a hiba kòmbersashon digital ku e Kolegionan Ehekutivo di Bonaire i Saba i ku e Komisario di Gobièrnu di Sint Eustatius i su reemplasante. Komo konsekuensia di e restrikshonnan di biahe, e bishitanan normal na e islanan no por a tuma lugá, meskos ku tabata e kaso na yüni tambe. Den e enkuentronan entre otro a deliberá tokante e konsekuensianan ekonómiko, finansiero i sosial di e pandemia di Coronavirus. Hulanda a pone disponibel kompensashon pa e bahada di entrada di e tres entidatnan públiko.

Bonaire

Ta nesesario pa Bonaire duna mas atenshon na su siklo di presupuesto i responsabilisashon. No tin mehorashon den e maneho finansiero. Cft a urgi Kolegio Ehekutivo pa sòru pa e mehorashon aki tuma lugá ainda riba término kòrtiku, i pa hasi uso optimal di e medionan finansiero amplio i di e kapasidatnan di e ámtenarnan. Ademas Bonaire mester yena e vakaturanan di e funshonnan klave den e aparato gubernamental adekuadamente i mas pronto posibel.

Cft a bolbe insistí pa bini ku mehorashonnan den e empresanan públiko. Ta trata aki di mehorashonnan relashoná ku e direkshon, maneho finansiero, produkshon na tempu di e kuentanan anual i yenamentu di e vakaturanan den e huntanan di komisario.

E proyekto di presupuesto pa aña 2021 ku Bonaire a entregá ta balansá, ya ku a saka 1,9 mion dòler for di e reserva general, ku ta intenshoná pa tal propósito. Riba 12 di òktober Cft a duna su konseho riba e proyekto di presupuesto aki.

Sint Eustatius

Pa komienso di aña presupuestario 2021 Cft lo reanudá su trabou di konsehero pa e proyekto di presupuesto di Sint Eustatius. Den e kòmbersashon di 27 di òktober e Komisario di Gobièrnu i su reemplasante a informá Cft tokante e progreso ku miéntras tantu a realisá riba tereno di finansa i tokante nan puntonan di atenshon prinsipal pa futuro.

Saba

Ku Saba e Kolegio a deliberá tokante e problemanan ku Kolegio Ehekutivo ta eksperensiá pa balansá e presupuesto. En partikular e Kolegio Ehekutivo a mustra riba e gastonan di operashon i di mantenshon di e fasilidatnan públiko físiko ku a konstruí den e último añanan riba gastu di Hulanda. Saba a entregá su proyekto di presupuesto pa aña 2021 serka Cft pa esaki duna su konseho.

Cft brengt digitaal bezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft deze week digitale gesprekken gevoerd met de bestuurscolleges van Bonaire en Saba en met de regeringscommissaris van Sint Eustatius en zijn plaatsvervangster. Als gevolg van de reisbeperkingen konden de reguliere bezoeken aan de eilanden net als in juni geen doorgang vinden. Gesproken werd onder meer over de economische, financiële en sociale gevolgen van de corona-pandemie. Nederland heeft compensatie beschikbaar gesteld voor de daling van de inkomsten van de drie openbare lichamen.

Bonaire

Voor de begrotings- en verantwoordingscyclus van Bonaire is meer aandacht nodig. In het financieel beheer blijven verbeteringen uit. Het Cft drong er bij het bestuurscollege op aan deze alsnog en op korte termijn te realiseren en optimaal gebruik te maken van de ruime financiële middelen en de ambtelijke capaciteiten. Daarnaast dienen de vacatures voor sleutelfuncties in het ambtelijk apparaat zo spoedig mogelijk adequaat te worden ingevuld.

Het Cft drong opnieuw aan op verbeteringen bij de overheidsbedrijven. Deze verbeteringen betreffen de aansturing, het financieel beheer, het tijdig opmaken van jaarrekeningen en het invullen van vacatures in de raden van commissarissen.

De ingediende ontwerpbegroting van Bonaire voor het jaar 2021 is sluitend, mede door een onttrekking van 1,9 miljoen dollar uit de daarvoor bestemde algemene reserve. Het Cft heeft op 12 oktober geadviseerd bij deze ontwerpbegroting.

Sint Eustatius

Het Cft zal vanaf het begrotingsjaar 2021 weer een adviesrol vervullen bij de ontwerpbegroting van Sint Eustatius. In de bespreking van 27 oktober hebben de regeringscommissaris en zijn plaatsvervangster het Cft geïnformeerd over de inmiddels gerealiseerde voortgang op het terrein van financiën en over hun belangrijkste aandachtspunten voor het vervolg.

Saba

Met Saba is gesproken over de problemen die het bestuurscollege ondervindt bij het sluitend maken van de begroting. In het bijzonder werd door het bestuurscollege gewezen op de exploitatie- en onderhoudskosten van in de afgelopen jaren voor rekening van Nederland gerealiseerde fysieke publieke voorzieningen. De ontwerpbegroting van Saba voor het jaar 2021 is voor advisering bij het Cft ingediend.