Daisy Coffie, miembro di Konseho Insular di Boneiru:

Gezaghèber no a kita mi preokupashon pa loke ta trata situashon na BOPEC

Kralendijk, 1 di novèmber 2020 – Den un komunikado pa prensa konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie ta bisa ku despues di a risibí e kontestanan serka gezaghèber pa loke ta trata e situashon na BOPEC, el a keda preokupá, ya ku no a bin klaridat tokante kiko ta e plan ku lo tin pa BOPEC kontinuá ku su operashon i BOPEC su situashon finansiero despues di 31 di dezèmber 2020. Manera gezaghèber a informá Konseho Insular dia 31 di dezèmber e lisensia ku OFAC a duna pa uza e fondonan ku tin riba e kuenta apart lo terminá i e ora ei lo no por uza e fondonan, es ku si tin fondo ainda, pa paga salario di e trahadónan. I tambe ta konosí ku di parti di Estados Unidos tin un embargo riba Venezuela i kuné riba PDVSA pa hasi transakshonnan finansiero na dòler. Daisy Coffie: ‘Riba e pida aki pues no a kita mi preokupashon, pero tampoko, segun gezaghèber, e no tin ningun informashon di un plan konkreto pa esaki. E úniko informashon ku e tin ta ku e mènedjer di BOPEC lo ta informando ku PDVSA lo ta negoshando ku terseronan. Ken ta e terseronan no ta konosí tampoko. I aki mi preokupashon ta aun mas grandi. Nos tin un kompania riba nos teritorio pero nos no sa ni por haña sa tampoko ta ken lo ta e posibel operadornan di e kompania. Na mi pareser nos tin e derecho di sa ta ken i di unda esun(nan) ku lo kier bin hasi negoshi riba Boneiru ta.’

Segun Daisy Coffie, e plan di operashon di e terminal outomátikamente mester ta mará na e plan finansiero. Te ainda riba e tereno aki tampoko no tin informashon konkreto. E loke gezaghèber a informá Konseho Insular ta ku gobièrnu hulandes via ILT – Inspekshon Ambiente di Biba i Transporte – lo ta pèrkurá pa siguridat di e personal i medio ambiente di e terminal. Un plan kon ta bai drecha e terminal i tambe e pirnan i pone nan na e nivel di siguridat di standardnan internashonal no ta konosí serka gezaghèber ni e grupo di direkshon presidí pa gezaghèber. E punto positivo ku a sali si for di e kontestanan ta ku tantu Hulanda komo Kolegio Ehekutivo di Boneiru ta rekonosé e balor sosial ekonómiko grandi ku BOPEC tin pa nos komunidat. E ta un fuente pa krea trabou permanente pero tambe indirektamente. Den su fase di rekonstrukshon i despues sigur BOPEC lo krea trabou indirektamente. I esaki opviamente tin un influensia positivo riba nos ekonomia, ku no por sigui dependé solamente di turismo.

‘Tambe riba e remarkenan ku si Entidat Públiko Boneiru ta hasiendo esfuerso pa Boneiru mes tuma over i operá BOPEC, dado kaso esaki bira nesesario, gezaghèber a reakshoná bisando ku no a papia konkretamente di esaki ainda den Kolegio Ehekutivo, pero ku ta un opshon ku lo por konsiderá. Konkluyendo mi por trese dilanti ku e último palabra tokante BOPEC no ta papiá ainda i ku mi lo hasi esfuerso pa trese klaridat pa loke ta trata kontinuashon di BOPEC na Boneiru. Importante ta tambe ku esaki lo por kita e insiguridat ku e trahadónan i nan famia tin ku biba kuné. E insiguridat ku nan no sa kon aña 2021 lo habri pa loke ta nan kuponan di trabou. Nos ta bibando ya den tempunan difísil ku presensia di COVID-19 ku tur su konsekuensianan. Nos mester evitá di haña mas gòlpi ekonómiko pa no krea un krísis sosial riba nos isla’, segun konsehal Daisy Coffie ta splika den su komunikado.

Daisy Coffie, eilandsraadlid van Bonaire:

De gezaghebber heeft mijn zorgen m.b.t. de situatie bij BOPEC niet weggenomen

Kralendijk, 1 november 2020 – In een persbericht laat het raadslid van de Fractie Coffie weten dat nadat zij de antwoorden van de gezaghebber m.b.t. de situatie bij BOPEC heeft ontvangen, zij zich onverminderd zorgen blijft maken, omdat er geen helderheid is gekomen, noch over welke plannen er zijn om de activiteiten van de BOPEC voort te zetten, noch over de financiële situatie van BOPEC na 31 december 2020. Zoals de gezaghebber heeft meegedeeld loopt op 31 december 2020 de licentie af die de OFAC heeft afgegeven om de fondsen die op de ‘escrow account’ staan te gebruiken, en dan kunnen die fondsen, áls er dan nog fondsen zijn, niet gebruikt worden om de salarissen van de werknemers te betalen. Het is ook genoegzaam bekend dat er zijdens de Verenigde Staten een embargo is op Venezuela en daarmee ook op de PDVSA om financiële transacties in dollars te doen. Daisy Coffie: ‘Voor wat betreft dit gedeelte zijn mijn zorgen dus niet weggenomen, maar volgens de gezaghebber heeft hij geen enkele informatie over concrete plannen hieromtrent. De enige informatie die hij heeft is dat de manager van BOPEC vertelt dat de PDVSA aan het onderhandelen zou zijn met derden. Wie die derden zijn is ook niet bekend. En dat maakt mijn zorgen zelfs nog groter. Wij hebben een bedrijf op ons grondgebied, maar wij weten niet en kunnen ook niet te weten komen wie de mogelijke exploitanten van het bedrijf zullen worden. Het lijkt mij dat wij er recht op hebben om te weten wie degene(n) zijn die zaken willen komen doen op Bonaire en waar ze vandaan komen.’

Volgens Daisy Coffie moet het exploitatieplan van de terminal automatisch verbonden zijn aan het financieel plan. Tot nu toe is er ook op dit terrein geen enkele informatie. Wat de gezaghebber aan de Eilandsraad laat weten is dat de Nederlandse regering via de ILT – Inspectie Leefomgeving en Transport – zorgt voor de veiligheid van het personeel en het milieu op de terminal. Een plan hoe de terminal en de pieren te gaan herstellen en ze op een veiligheidsniveau conform internationale normen te brengen is niet bekend bij de gezaghebber en ook niet bij de stuurgroep waar de gezaghebber voorzitter van is. Het positieve punt dat wel uit de antwoorden is voortgekomen is dat zowel Nederland als het Bestuurscollege de grote sociaal-economische waarde erkent die de BOPEC heeft voor onze gemeenschap. De BOPEC is een bron om zowel vaste als indirecte banen te creëren. In haar reconstructiefase en ook daarna zal de BOPEC zeker voor indirecte banen zorgen. En dit zal zonder twijfel een positieve invloed hebben op onze economie, die niet alleen maar van het toerisme kan blijven afhangen.

‘De gezaghebber reageert ook op mijn opmerking of het OLB wel inspanningen verricht om Bonaire zelf de BOPEC over te laten nemen en te exploiteren, in het geval dit noodzakelijk wordt, en zegt daarbij dat hierover nog niet concreet is gesproken in het Bestuurscollege, maar dat het wel een optie is dat overwogen kan worden. Concluderend kan ik naar voren brengen dat het laatste woord over de BOPEC nog niet gesproken is en dat ik me blijf inspannen om helderheid te verschaffen over de voortzetting van de BOPEC op Bonaire. Belangrijk is ook dat dit de onzekerheid kan wegnemen waar de werknemers en hun gezinnen mee moeten leven. De onzekerheid dat ze niet weten hoe het jaar 2021 zal ingaan v.w.b. hun arbeidsplaatsen. Wij leven al in moeilijke tijden met de aanwezigheid van COVID-19 met al zijn gevolgen. Wij moeten voorkomen dat wij nog meer economische klappen te verwerken krijgen om geen sociale crisis op ons eiland te creëren’, aldus Daisy Coffie in haar persbericht.