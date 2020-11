LABDEMED PROMÉ LABORATORIO KU AKTIVAMENTE TA MOVE DIREKSHON BÈRDÈ DI BÈRDÈ

Willemstad 2 di Novèmber 2020- LabdeMed riba djabièrne 30 di Òktober último a bolbe marka historia dor di ta e promé laboratorio médiko na Kòrsou ku aktivamente ta move direkshon di mobilisá ku vehikulonan ku ta kore riba koriente. Na mes momentu a lansa tambe e laboratorio su ‘green area’, kaminda outonan ku ta kore riba koriente por karga unabes stashoná den dje. E ‘green area’ ta lokalisá na Francia z/n kv 22 par djis dilanti di e edifisio di LabdeMed. LabdeMed di e forma aki ta sigui duna kontenido na su kompromiso ku komunidat di Kòrsou pa inová, mientras e laboratorio ta sigui trese servisio di laboratorio modèrno mas serka di e kliente.

Rudy Le Blanc, Gerente General di LabdeMed a bisa: “E loke nos ta inougurá awe ta pas den nos empeño pa kada dia ser un mihó suidadano korporativo ​dor di hasi servisionan médiko mas aksesibel pa nos komunidat. Nos ta kuminsá awe ku ​nos dos promé outonan di nos ku ta kore riba koriente direkshon di nos diferente puntonan di prik rònt Kòrsou i kasnan di nos pashèntnan. Ku apertura di nos ‘green area’ nos ta fasilitá tambe e grupo kresiente di suidadanonan ku tin nan outo ku ta kore riba koriente ora nan bishitá nos. Riba e lugá di parker tin un dak ku panel solar ku ta sirbi pa suministrá e outonan ku energia generá pa medio di solo durante dia. Nos a hasi uso di e oportunidat di amplia nos lugá di parker tambe, teniendo kuenta ku e demanda kresiente pa nos servisionan, danki na e konfiansa di komunidat den LabdeMed.”

Manera semper LabdeMed ta purba di envolví komunidat di un of otro forma. Pa e motibu aki a tene un kampaña kaminda tur hende por a rei, abase di e potrètnan den aviso i post sosial, ta kua kompania tabata bai dal e paso interesante aki i ta kue direkshon di ta bèrdè di bèrdè. E ganadó a resultá Sra. Sherla Blokland- Firma ku a gana un bale di Nafl. 500,- na un staycation di su gusto na Kòrsou.

LABDEMED NEEMT ALS EERSTE LABORATORIUM EEN ACTIEVE STAP IN DE GROENE RICHTING

Willemstad 2 November 2020 – Vrijdag 30 oktober was wederom een historisch moment voor LabdeMed, daar LabdeMed als eerste medische laboratorium op Curaçao een actieve stap in de groene richting neemt door eigen voertuigen in te voeren die op elektriciteit rijden. Tegelijkertijd lanceert het laboratorium ook een ‘Groen Gebied’, waar auto’s die op elektriciteit rijden, eenmaal geparkeerd bij het laboratorium, opgeladen kunnen worden. Het Groen Gebied bevindt zich op Francia z/n kv 22 par tegenover het LabdeMed gebouw. Op deze manier geeft LabdeMed nog meer vorm aan haar sociale verplichting naar het Curaçaose gemeenschap toe, om naast het aanbieden van moderne medische services aan haar klanten, ook continu vooruitstrevend te blijven innoveren.

Directeur van LabdeMed, Rudy le Blanc, gaf het volgende aan: “Hetgeen we vandaag lanceren past precies in ons streven om steeds verder te blijven groeien als maatschappelijk verantwoordelijke medeburgers. Onze medische diensten maken we steeds toegankelijker voor ons gemeenschap. Vandaag lanceren we onze twee allereerste auto’s die op elektriciteit rijden. Met deze auto’s rijden we naar de verschillende priklocaties rond Curaçao maar ook rijden we naar onze patiënten toe, bij wie we aan huis onze diensten bieden. Met de lancering van ons Groen Gebied bieden we ook een geschikte faciliteit voor het steeds groeiende aantal klanten die elektrisch rijden als ze onze locaties bezoeken. Op het parkeerterrein bevindt zich een dak met hierop zonnepanelen. Hiermee wordt gedurende de dag zonne-energie gegenereerd wat voorts gebruikt wordt om de auto’s van elektriciteit te voorzien. Tevens hebben we ons parkeerterrein vergroot, dit, rekening houdend met de steeds groeiende vraag naar onze diensten, ten gevolge van het vertrouwen van ons gemeenschap in LabdeMed, waar wij op onze beurt heel dankbaar voor zijn.”

Zoals altijd doet LabdeMed haar uiterste best om het gemeenschap te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Om die reden is er een campagne van start gegaan waarbij iedereen, aan de hand van de foto’s in advertentie’s en op sociale media, kon raden welk bedrijf een belangrijke stap in de groene richting zou nemen. De winnaar van onze campagne is Mr. / Mevr. Xxx die een tegoedbon heeft gewonnen ter waarde van ANG 500,- te gebruiken bij een staycation naar keuze op Curaçao.