Establesimentunan di hóreka i kasinonan ta keda mas tantu ora habrí

Kralendijk – For di djabièrnè 6 di novèmber 2020 establesimentunan di hóreka i kasinonan por keda habrí mas tantu ora. Establesimentunan di hóreka por keda habrí te 00:00 or.

Kasinonan por keda habrí te 02:00 or. For di 00:00 or te 02:00 or kasinonan no por sirbi kuminda i kos di bebe. Ke men nan no ta sirbi alkohòl na bishitantenan. Esaki pa evitá ku bishitantenan, si nan por sigui bebe mas tantu ora, no ta tene un distansia di 1,5 meter òf no ta tene nan mes na e reglanan di higiena.

E último simannan tur establesimentu di hóreka i kasino pa motibu di medidanan di corona mester a sera 22:00 or. Esaki tabata reglá den e ordenansa di emergensia. Awor ku e sifra di kontagio lokal ta keda abou, gezaghèber Edison Rijna a disidí pa suavisá e medida akí.

Awe gezaghèber a firma e adaptashon di e ordenansa di emergensia riba e punto akí. Inspektornan di Direktorado di Supervishon i Mantenshon i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta kontrolá si e establesimentunan di hóreka i kasinonan ta tene nan mes na e reglanan nobo. Si e kasinonan i establesimentunan di hóreka no tene nan mes na e reglanan, nan ta riska ku ta sera nan negoshi òf duna nan un dwangsom.

Horecagelegenheden en casino’s langer open

Kralendijk – Horecagelegenheden en casino’s mogen vanaf vrijdag 6 november 2020 langer open blijven. De horecazaken mogen tot 00:00 uur open blijven.

Casino’s mogen tot 02:00 uur open blijven. Vanaf 00:00 tot 02:00 uur mogen casino’s geen eten en drinken serveren. Er wordt dan dus geen alcohol aan de bezoekers geschonken. Dit om te voorkomen, dat bezoekers als ze langer kunnen drinken, geen 1,5 meter afstand houden of zich niet aan de hygiëneregels houden.

De afgelopen weken moesten horecagelegenheden en casino’s door de coronamaatregelen om 22:00 uur dicht. Dat was in de noodverordening geregeld. Nu de cijfers van lokale besmettingen laag blijven, heeft gezaghebber Edison Rijna besloten om deze maatregel te versoepelen.

De aanpassing van de noodverordening op dit punt is vandaag door de gezaghebber getekend. Inspecteurs van de directie Toezicht en Handhaving en KPCN controleren of de horecagelegenheden en casino’s zich aan de nieuwe regels houden. Als de casino’s en horecagelegenheden zich niet aan de regels houden, riskeren ze sluiting van de zaak of een dwangsom.