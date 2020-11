International Day against Violence and Bullying at School, including Cyberbullying.

Dia Internashonal kontra Violensia i Bullying na Skol, inkluyendo Cyber bullying

Internationale dag tegen geweld en pesten op school, inclusief cyberpesten.

5 novèmber 2020

Thema pa e añaki:

“Together against Bullying in school”/”Huntu kontra Bullying den skol”/ “Samen tegen pesten op school”

Willemstad. Djaweps 5 di novèmber UNESCO a selebrá e promé Dia Internashonal kontra Violensia i Bullying na Skol, inkluyendo Cyber bullying. Paisnan miembro di UNESCO (193) durante su Konferensha General aña pasá na Paris unanimamente a aprobá pa riba e fecha akí para ketu riba Violensia i Bullying inkluyendo Cyber Bullying na skol.

Den kuadro di esaki UNESCO tabatin e honor pa riba e dia akí regalá tur Direktiva di Skol e toolkit “E kuenta di Fuerte”, ku e petishon pa nan kompartí esaki ku e skolnan ku ta resortá bou di nan. UNESCO skolnan J.W.Th. Schotborgh i Kolegio Don Sarto tambe ta haña un toolkit i e skirbidó di e proyekto e eks kabes di skol Rosette Balentina.

E toolkit ta un kolaborashon entre UNESCO Paris, ku a aprobá e proyekto “Break the Silence: Say NO to Bullying” i fondonan pa e UNESCO School J.W.Th. Schotborghschool por a ehekutá esaki, UNESCO Curaçao, i IamSynergized.

Den kuadro di SDG 4, (Metanan pa Desaroyo Duradero) Kalidat di Enseñansa, J.W.Th.school ku ayudo di UNESCO Curaçao a lansa pues e projekto “Break the Silence: Say NO to Bullying”

Den e proyekto a traha huntu ku IamSynergized ku a produsí e toolkit i material.

E toolkit ta basá riba e Kuenta di Fuerte, kual ta inspirí pa “Het Verhaal van Sterk”. E kuenta di Fuerte ta hiba nos den e mundu di Fuerte i su famia i amistatnan. Den e Kuenta nos ta bai riba aventura ku Fuerte. Nos ta papia di temanan manera kompashon, determinashon, union, desaroyo di talento propio, duna i risibí rèspèt, pensa riba solushon, aksepta otro, stima bo próhimo i bo pais i amistades.

E toolkit ta konsistí di:

5x storyboard A3 pa usa durante kontamentu di e kuenta

1x buki pa maestro ku instrukshon pa e tareanan

1x buki pa alumno ku tarea

1x wega di karta talento i kualidat

1x audio story

E materiaal ta fasil pa usa i ta motivá muchanan i hóbennan pa papia riba temanan ku nos no ta toka fasil. E temanan akí hopi biaha ta riba e área sosial-emoshonal ku ta afektá e área intelektual.

Ku e toolkit di e Kuenta di Fuerte nos ta brinda maestronan e oportunidat pa papia ku nan alumnonan riba e tópikonan akí i pa krea un esfera pedagógiko mas positivo i amabel na skol.

Nos meta ku e toolkit ta pa kada mucha sinti nan mes resiliente, sa kiko ta nan talentonan i sa ku huntu bo por logra mas ku bo so. Muchanan resiliente ta menos inspirá pa bully otro pasó nan ta diferente (intelektual, físiko, sosial-ekonómiko).

Disfrutá di e toolkit akí!