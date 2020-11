‘Vishonario Yithza Davelaar richt zich met VISHON op de ‘I’ van het individu‘

Willemstad 2 november 2020 – Gisteren in ‘#MilesAhead‘ heeft de partijleider van VISHON, Miles Mercera een interview afgelegd met Yithza Davelaar. In een prettig en open gesprek hebben Miles en Yithza verteld over hun leven en hoe zij de toekomst van Curaçao zien. Yithza vertelde dat ze al sinds kleins af aan een passie heeft voor het helpen van mensen. Zo gaf ze op jonge leeftijd, in haar vrije tijd, zwemles aan kinderen met een handicap.

Na het behalen van haar diploma aan het voortgezet onderwijs is Yithza rechten gaan studeren. Dit bleek achteraf echter niet de juiste keuze te zijn geweest voor haar. Om die reden is ze 20 jaar na het behalen van haar propedeuse rechtenstudie altijd op zoek geweest naar haar echte passie. Toen zij in 2014 haar moeder verloor, realiseerde ze zich dat de drijfveer die ze als tiener had nog steeds haar enige echte passie was. Toen Yithza zich dat realiseerde heeft ze haar carrière omgegooid en is ze zich bezig gaan houden met rouwverwerkingstherapie. In het verlengde daarvan helpt Yithza ook mensen hoe ze in contact komen met, zoals ze het omschrijft; ‘de betere versie van zichzelf.’ Volgens Yithza zijn mensen pas gelukkig als ze de betere versie van zichzelf zijn. En als je gelukkig bent dan verloopt alles in het leven een stuk beter. Er is namelijk niks prettiger in het leven om gewoon helemaal jezelf te zijn.

Naast haar dagelijks werk heeft Yithza ook een stichting opgericht die als doel heeft om docenten te trainen en te ontwikkelen. De trainingen die Yithza verzorgt zijn erop gericht om docenten handvatten te bieden om onze schoolgaande jeugd positief te beïnvloeden en te motiveren het maximale uit hun opleiding te halen. Het interview eindigde met de vraag van Miles of Yithza er klaar voor is om zich bij de organisatie aan te sluiten als ‘Vishonario’. En zonder twijfel luidde het antwoord van Yithza; ‘Ja!’

De turquoise ‘I’ in VISHON betekent dat de individu centraal stelt. Voor Yithza staat de mens centraal in alles wat ze doet. Als we het heden echt willen transformeren in een betere toekomst moeten we ons ervan bewust zijn dat we dat niet kunnen bereiken zonder prioriteit te geven aan de mens. Al te lang is er geen aandacht voor de mens, met als gevolg dat de normen en waarden van onze bevolking en ons eiland achteruit zijn gegaan.

De richting van een land wordt beïnvloed door de beslissingen die wij als volk nemen. Onze beslissingen vloeien voort uit onze manier van denken, met andere woorden onze ‘mindset’. Onze mindset wordt weer beïnvloed door hoe we zijn opgevoed, in welke kringen we bewegen en door de media en boeken die we lezen. Als we een betere toekomst wensen voor Curaçao, dan betekent dit dat we andere beslissingen moeten nemen en ander gedrag moeten vertonen. Ervan uitgaande dat onze mindset hierin leidend is, zijn wij van mening dat we hier meer aandacht aan moeten besteden. Hoe kunnen we een positieve mindset realiseren en welke rol speelt de overheid hierin?

Yithza Davelaar gaat hier namens VISHON aandacht aan geven in de presentatie die ze aanstaande zaterdag, 14 november, gaat verzorgen. VISHON hoopt dat u hierbij zal zijn. Wij raden eenieder die fysiek aanwezig wilt zijn, zich aan snel online te registreren voor deze presentatie, want het aantal stoelen is beperkt.